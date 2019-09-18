Еврокомиссия объявила о переговорах с РФ и Украиной по газу 19 сентября

Европейская комиссия (ЕК) объявила о проведении 19 сентября трехсторонних переговоров с РФ и Украиной по газовой проблеме. Третий раунд переговоров, посвященных долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года, пройдет в Брюсселе под председательством заместителя главы ЕК Мароша Шефчовича, сообщило ведомство в среду, 18 сентября.

Перед трехсторонними переговорами - двусторонние встречи

"Я убежден, что прогресс (в переговорах. - Ред.) послужит сильным позитивным сигналом для рынка и потребителей в преддверии зимнего сезона", - заявил Шефчович. Перед трехсторонней встречей он проведет двусторонние консультации с обеими делегациями, возглавляемыми министрами энергетики.

На встрече, в числе прочих, будут присутствовать главы "Нафтогаза" и "Газпрома". На переговорах стороны, в частности, попытаются отразить в будущем рамочном соглашении энергетические правила ЕС. Кроме того, речь пойдет о сроке действия нового договора и тарифах на транзит.

Разные ожидания в Москве и Киеве

Между тем в Кремле не ожидают, что на встрече в Брюсселе будут достигнуты конкретные договоренности. "Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он воздержался от ответа на вопрос о том, ждут ли в Кремле сближения позиций на переговорах, и переадресовал его Минэнерго.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о намерении Киева договариваться о 10-летнем контракте на транзит объемом до 90 миллиардов кубометров в год. При этом он сослался на позицию, ранее озвученную Шефчовичем, и сообщил, что будет полностью ее поддерживать на переговорах в Брюсселе.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров состоялись в июле 2018 года и в январе 2019-го.

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