Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора", заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

Фальсификационная кампания в Венгрии

Выступление Схинаса стало ответом на обнародованные правопопулистским венгерским правительством в тот же день планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

"Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную иммиграцию", - заявил в этой связи представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач.

В свою очередь, Виктор Орбан ранее назвал Сороса "врагом государства", обвиняя его в продвижении бесконтрольной массовой иммиграции в Венгрию.

Антиевропейский плакат в Будапеште

В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя".

Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы". Между тем, еще в сентябре 2018 года на саммите ЕС в Зальцбурге Юнкер заявил об отказе от планов по введению обязательных квот на распределение мигрантов в разные страны ЕС.

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