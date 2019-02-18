 Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации | Новости из Германии о Европе | DW | 20.02.2019

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Европа

Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

Будапешт распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, заявили в Брюсселе. А в Венгрии дали старт рекламной кампании против главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Венгерские пограничники идут вдоль забора на границе с Сербией

Венгерские пограничники у забора на границе с Сербией

Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора", заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Так называемый "закон о рабстве" заставил выйти на улицу тысячи венгров. Однако наибольшие опасения вызывает то, как на протесты реагирует официальный Будапешт, считает Кено Ферзек. (19.12.2018)

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

Фальсификационная кампания в Венгрии

Выступление Схинаса стало ответом на обнародованные правопопулистским венгерским правительством в тот же день планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

"Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную иммиграцию", - заявил в этой связи представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач.

В свою очередь, Виктор Орбан ранее назвал Сороса "врагом государства", обвиняя его в продвижении бесконтрольной массовой иммиграции в Венгрию.

Антиевропейский плакат в Будапеште

Антиевропейский плакат в Будапеште

В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя".

Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы". Между тем, еще в сентябре 2018 года на саммите ЕС в Зальцбурге Юнкер заявил об отказе от планов по введению обязательных квот на распределение мигрантов в разные страны ЕС.

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