 Еврокомиссия начинает расследование в отношении Amazon | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2019

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Европа

Еврокомиссия начинает расследование в отношении Amazon

Брюссель подозревает американскую компанию в сомнительных торговых практиках. В первую очередь, речь идет о предполагаемых нарушениях Amazon в сфере использования данных.

Склад Amazon

Еврокомиссия заподозрила американскую компанию Amazon, специализирующуюся на электронной коммерции, в нарушении прав торговцев, пользующихся ее интернет-платформой для продажи своих товаров. В отношении Amazon начато официальное расследование, сообщил европейский регулятор в среду, 17 июля, в Брюсселе.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Amazon как интернет-платформа для коммерции выполняет двоякую функцию: с одной стороны, эта компания сама продает товары на своем сайте, с другой - предоставляет площадку для других торговцев, которые напрямую продают клиентам собственные товары. При этом Amazon непрерывно собирает данные об этих торговцах, их товарах и поведении клиентов, констатирует регулятор.

Контекст

Концерн Amazon ищет место для второй штаб-квартиры. Многие американские города пытаются заинтересовать компанию щедрыми финансовыми предложениями, не заботясь о налогоплательщиках. (27.10.2017)

Немецкий концерн Otto Group сообщил о том, что летом закроет в России два онлайн-магазина одежды и обуви otto.ru и quelle.ru. DW узнала у экспертов, с чем это может быть связано. (23.04.2018)

Еврокомиссия намерена теперь выяснить, нарушает ли этот сбор данных правила конкуренции и использует ли Amazon данную информацию для вытеснения других торговцев из прибыльных сегментов коммерции.

Buy Box

Регулятор также проверит ситуацию с Buy Box - интернет-кнопкой, которая позволяет клиентам напрямую помещать в корзину Amazon товары других торговцев. Наличие этой кнопки имеет ключевое значение для сторонних продавцов, поскольку с ее помощью осуществляется большинство покупок.

В то же время для ее получения сторонние продавцы должны выполнить целый ряд условий Amazon в сфере предоставления данных. Еврокомиссия проверит, насколько правомерно американская компания обращается и с этими данными.

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    Автор: Дирк Кауфман, Ирина Филатова


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