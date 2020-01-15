 Еврокомиссия инициировала новую штрафную процедуру против Польши | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2020

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Европа

Еврокомиссия инициировала новую штрафную процедуру против Польши

Польше дали два месяца, чтобы развеять опасения Брюсселя по поводу судебной реформы. В противном случае Варшаве грозит разбирательство в Суде ЕС в Люксембурге.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова

Европейская комиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. Имеется существенный риск, что власти будут использовать созданную ранее дисциплинарную палату Верховного суда Польши для давления на судей с целью контроля судебных решений, заявила в среду, 29 апреля, зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова. 

Еврокомиссия дала Польше два месяца, чтобы развеять опасения Брюсселя. Если этого не произойдет, комиссия ЕС намерена обратиться в высшую судебную инстанцию Евросоюза – Суд ЕС в Люксембурге.

Брюссель уже длительное время обвиняет правящую в Польше партию "Закон и справедливость" ("ЗиС") в выхолащивании демократии в стране. В Брюсселе считают, что правительство во главе "ЗиС" пытается установить прямой государственный контроль над судами, СМИ и гражданским обществом. Новые штрафные меры в отношении Польши Вера Юрова обосновала еще и тем, что в польских судах выносят решения и на основе европейских правовых норм, поэтому речь идет об общеевропейской проблеме. "Суды в других странах ЕС должны быть уверены, что польские судьи выносят вердикты независимо. Взаимное доверие является основой внутреннего рынка ЕС", - сказала она.

Судебная реформа в Польше

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В частности, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, в 2018 году была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, отвечающая за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Последний шаг был предпринят 12 декабря 2019 года, когда фракция "Закон и справедливость" внесла в парламент законопроект, предлагающий запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также привлекать их к дисциплинарному взысканию, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.

В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что право министра юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы нарушает нормы ЕС. Позже суд ЕС поставил под сомнение правомерность появления дисциплинарной палаты. Назначение судей дисциплинарной палаты президентом вызывает сомнения в их беспристрастности и независимости от политики, указал суд в Люксембурге.

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    Автор: Элла Володина


 

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