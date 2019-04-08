 Еврокомиссар призвал отказаться от контроля на внутренних границах ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Еврокомиссар призвал отказаться от контроля на внутренних границах ЕС

Шенгенская зона должна снова нормально функционировать, говорит Димитрис Аврамопулос. Он считает утверждения, что благодаря пограничному контролю можно достичь большей безопасности, наивными.

Контроль на границе ФРГ и Австрии (Фото из архива)

Контроль на границе ФРГ и Австрии (Фото из архива)

Комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос призвал страны Евросоюза отказаться от контроля на внутренних границах. "Если Шенген перестанет существовать, Европа умрет", - заявил он в понедельник, 8 апреля, сообщает dpa. 

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"Мы больше не можем это продолжать", - сказал Аврамопулос и добавил, что "Шенгенская зона должна снова нормально функционировать". Верить в то, что благодаря пограничному контролю можно достичь большей безопасности, - это "очень наивный подход", считает политик.

Германия и Австрия в конце 2018 года продлили действие пограничного контроля до мая 2019 года, частично контроль на границах с другими странам ЕС ввели Франция, Норвегия и Дания. У этих стран были причины устанавливать контроль, но теперь их нет, так как миграционная политика ЕС работает, говорит Аврамопулос. Австрия планирует продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией до ноября 2019 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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