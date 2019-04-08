Еврокомиссар призвал отказаться от контроля на внутренних границах ЕС

Комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос призвал страны Евросоюза отказаться от контроля на внутренних границах. "Если Шенген перестанет существовать, Европа умрет", - заявил он в понедельник, 8 апреля, сообщает dpa.

"Мы больше не можем это продолжать", - сказал Аврамопулос и добавил, что "Шенгенская зона должна снова нормально функционировать". Верить в то, что благодаря пограничному контролю можно достичь большей безопасности, - это "очень наивный подход", считает политик.

Германия и Австрия в конце 2018 года продлили действие пограничного контроля до мая 2019 года, частично контроль на границах с другими странам ЕС ввели Франция, Норвегия и Дания. У этих стран были причины устанавливать контроль, но теперь их нет, так как миграционная политика ЕС работает, говорит Аврамопулос. Австрия планирует продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией до ноября 2019 года.

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