Еврогруппа

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Страны еврозоны будут продолжать массированную поддержку экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Проблемы долга будут решаться с началом восстановления от кризиса.
Еврогруппу, объединяющую 19 стран ЕС, возглавит министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.
Переговоры министров финансов еврозоны о пакете помощи в связи с пандемией коронавируса будут продолжены 9 апреля, сообщил председатель Еврогруппы.
Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.
На продолжавшейся всю ночь встрече в Брюсселе министры финансов стран ЕС договорились о мерах по преобразованию еврозоны.
Общий бюджет 19 стран еврозоны может быть впервые сформирован в 2021 году. О его размере Еврогруппе еще предстоит договориться.
В преддверии окончания программы поддержки Афин комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси назвал ее недостаточно эффективной.
Греция без согласия европейских кредиторов продлила режим налоговых послаблений на пяти своих островах. Разморозка транша произойдет, когда Афины повысят там НДС.
Предложенные меры позволят Греции 20 августа, когда закончится третья программа помощи, оставить позади 8 лет финансовой помощи и встать на ноги, отметил глава Минфина ФРГ.
Долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен до отметки B+ со стабильным прогнозом. Standard & Poor's отметило улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга.
Срок оказания финансовой помощи Афинам, без сомнения, истек, сообщила глава МВФ на встрече Еврогруппы.
Начало погашения кредитов отложено на 10 лет до 2033 года, также Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва. Но новая программа спасения не нужна, заявил глава Еврогруппы.
Дополнительные средства вернут Греции доступ к финансовым рынкам, считает глава Еврогруппы Марио Сентено. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше обычного срока.
Переход на общеевропейскую валюту не должен осуществляться поспешно, чтобы не стать "шоком" для Болгарии, заявил комиссар ЕС Московиси в Софии.
Аналитики отмечают продолжающийся экономический рост и снижающиеся политические риски, а также надеются, что Еврогруппа предоставит Афинам механизмы снижения долгового бремени.
ВВП стран Еврогруппы и всего ЕС по итогам 2017 года вырос на 2,5 процента. Это наиболее значительный показатель с 2007 года.
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