Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Еврогруппа

EURO Skulptur am Willy Brandt Platz in Frankfurt am Main.

Еврогруппа продолжит массированную господдержку экономики в связи с пандемией 15.03.2021

Страны еврозоны будут продолжать массированную поддержку экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Проблемы долга будут решаться с началом восстановления от кризиса.
(FILES) In this file photo taken on October 8, 2019, Irish Finance Minister Paschal Donohoe gestures during a photo call prior to presenting his Budget 2020 to parliament, at Government Buildings in Dublin. - Irish finance minister Paschal Donohoe submitted his candidacy on June 25, 2020 to head the Eurogroup, which brings together the eurozone finance ministers. (Photo by PAUL FAITH / AFP)

Главой Еврогруппы избран ирландец Паскаль Донохью 09.07.2020

Еврогруппу, объединяющую 19 стран ЕС, возглавит министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.

EU-Fahnen in Flammen, Zerfall von Europa EU Flags in Flames Decay from Europe

Еврогруппа не договорилась о помощи Италии 08.04.2020

Переговоры министров финансов еврозоны о пакете помощи в связи с пандемией коронавируса будут продолжены 9 апреля, сообщил председатель Еврогруппы.
Kroatien, Zagreb, Kroatische Nationalbank | Verwendung weltweit

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро 09.07.2019

Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.
German artist Ottmar HÃ¶rl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 13, 2015, after eurozone leaders have reached an unanimous deal to offer Greece a third bailout. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

В Брюсселе согласовали реформу европейского валютного союза 04.12.2018

На продолжавшейся всю ночь встрече в Брюсселе министры финансов стран ЕС договорились о мерах по преобразованию еврозоны.
German artist Ottmar Hoerl 's sculpture depicting the Euro logo can be seen in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 22, 2015. The ECB's governing council will hold a special meeting to examine whether to raise the level of emergency funding for Greek banks, sources told AFP, after Greece's banking system came under intense pressure with clients withdrawing billions in savings. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны 16.11.2018

Общий бюджет 19 стран еврозоны может быть впервые сформирован в 2021 году. О его размере Еврогруппе еще предстоит договориться.
ARCHIV - 09.07.2015, Griechenland, Athen: Demonstranten halten vor dem Parlament in bei einer Pro-Euro Demonstration am eine Euruopäische Fahne mit einem Eurozeichen in die Luft. Die Euro-Finanzminister beraten am 21.06.2018 in Luxemburg über den Abschluss der Hilfen für das hoch verschuldete Griechenland. (zu dpa «Eurogruppe berät über vorerst letzte Griechenland-Hilfen» vom 20.06.2018) Foto: Fotis Plegas G./ANA-MPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еврокомиссар раскритиковал механизмы помощи Греции 18.08.2018

В преддверии окончания программы поддержки Афин комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси назвал ее недостаточно эффективной.

ARCHIV - 09.07.2015, Griechenland, Athen: Demonstranten halten vor dem Parlament in bei einer Pro-Euro Demonstration am eine Euruopäische Fahne mit einem Eurozeichen in die Luft. Die Euro-Finanzminister beraten am 21.06.2018 in Luxemburg über den Abschluss der Hilfen für das hoch verschuldete Griechenland. (zu dpa «Eurogruppe berät über vorerst letzte Griechenland-Hilfen» vom 20.06.2018) Foto: Fotis Plegas G./ANA-MPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Берлин заблокировал выплату Афинам последнего транша помощи 13.07.2018

Греция без согласия европейских кредиторов продлила режим налоговых послаблений на пяти своих островах. Разморозка транша произойдет, когда Афины повысят там НДС.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Die Nahaufnahme zeigt am 24.05.2011 die Eule auf einer Euro-Münze aus Griechenland. Die europäische Statistikbehörde Eurostat gibt am 23.04.2014 das öffentliche Defizit und die Verschuldung für die EU-Staaten im Jahr 2013 bekannt. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундестаг поддержал льготные условия для кредита Греции 29.06.2018

Предложенные меры позволят Греции 20 августа, когда закончится третья программа помощи, оставить позади 8 лет финансовой помощи и встать на ноги, отметил глава Минфина ФРГ.
Geldkoffer, Griechenlandfahne und EU-Glückwunschkarte, Hilfspaket für Griechenland

Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции 25.06.2018

Долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен до отметки B+ со стабильным прогнозом. Standard & Poor's отметило улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга.

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Fotograf: DW/Andreas Becker, April 2013

МВФ прекращает финансовую помощь Греции 22.06.2018

Срок оказания финансовой помощи Афинам, без сомнения, истек, сообщила глава МВФ на встрече Еврогруппы.
ARCHIV - 09.07.2015, Griechenland, Athen: Demonstranten halten vor dem Parlament in bei einer Pro-Euro Demonstration am eine Euruopäische Fahne mit einem Eurozeichen in die Luft. Die Euro-Finanzminister beraten am 21.06.2018 in Luxemburg über den Abschluss der Hilfen für das hoch verschuldete Griechenland. (zu dpa «Eurogruppe berät über vorerst letzte Griechenland-Hilfen» vom 20.06.2018) Foto: Fotis Plegas G./ANA-MPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еврогруппа договорилась об условиях для Греции по окончанию программы помощи 22.06.2018

Начало погашения кредитов отложено на 10 лет до 2033 года, также Афины получат 15 миллиардов евро в качестве резерва. Но новая программа спасения не нужна, заявил глава Еврогруппы.
Europäische Flagge mit Stapeln von Euro Münzen vor blauem Himmel | Verwendung weltweit

После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги 27.04.2018

Дополнительные средства вернут Греции доступ к финансовым рынкам, считает глава Еврогруппы Марио Сентено. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше обычного срока.
German artist Ottmar Hoerl 's sculpture depicting the Euro logo can be seen in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 22, 2015. The ECB's governing council will hold a special meeting to examine whether to raise the level of emergency funding for Greek banks, sources told AFP, after Greece's banking system came under intense pressure with clients withdrawing billions in savings. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Еврокомиссия видит Болгарию следующей страной зоны евро 27.04.2018

Переход на общеевропейскую валюту не должен осуществляться поспешно, чтобы не стать "шоком" для Болгарии, заявил комиссар ЕС Московиси в Софии.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции 16.02.2018

Аналитики отмечают продолжающийся экономический рост и снижающиеся политические риски, а также надеются, что Еврогруппа предоставит Афинам механизмы снижения долгового бремени.
ARCHIV - Die Sonne leuchtet am 08.02.2015 über dem Hafen von Hamburg hinter Kränen. Die deutsche Industrie rechnet trotz anhaltender Risiken auch im Jahr 2016 mit einem stabilen Wirtschaftswachstum in Deutschland. Es sei erneut ein Anstieg der Wirtschaftsleistung von «knapp zwei Prozent» zu erwarten, sagte BDI-Präsident Grillo der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Bodo Marks/dpa (Zu dpa Deutsche Industrie zuversichtlich: 2016 Wachstum von knapp 2 Prozent) picture-alliance/dpa/B.Marks

В ЕС отмечен рекордный за последние 10 лет рост экономики 30.01.2018

ВВП стран Еврогруппы и всего ЕС по итогам 2017 года вырос на 2,5 процента. Это наиболее значительный показатель с 2007 года.
Показать еще