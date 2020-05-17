Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом было официально объявлено вечером в субботу, 16 мая, во время концерта "Europe Shine A Light" ("Европа зажигает свет"), прошедшего в голландском Хилверсюме тогда, когда должен был состояться финал конкурса 2020 года.

Лозунг концерта в Хилверсюме: "Европа зажигает свет"

Двухчасовое онлайн-шоу транслировалось в 45 странах. Под занавес концерта все артисты, номинированные для участия в ESC-2020, исполнили вместе хит "Love Shine a Light". Именно с этой песней в 1997 году на конкурсе "Евровидение" одержала победу британская группа Katrina and the Waves. В условиях пандемии коронавируса совместное исполнение песни проходило в режиме онлайн, а каждый артист находился у себя дома.

Король Нидерландов с семьей смотрел концерт "Europe Shine A Light"

В числе прочих зрителей за концертом наблюдали в интернете и члены нидерландской королевской семьи. "Европа, зажги свет и продолжай вдыхать жизнь в музыку!" - написали в Twitter король Нидерландов Виллем-Александер, его супруга королева Максима и три их дочери.

"Европа переживает сейчас трудные времена. Сейчас люди должны особенно поддерживать друг друга", - отметила королева Максима, опубликовав семейное фото, на котором она складывает руки в форме сердца.

Участник "Евровидения-2018" от Германии Михаэль Шульте

Одним из ярких моментов шоу стало исполнение немецким участником ESC-2018 Михаэлем Шульте (Michael Schulte) вместе с нидерландской певицей Ильзе Де-Ланге песни "Ein bisschen Frieden" ("Немножко мира"), с которой почти сорок лет назад, в 1982 году, выступила немецкая победительница "Евровидения" Николь (Nicole).

Немецкий финал "Евровидения-2020"

Из-за того что "Евровидение-2020" было отменено, в Германии организовали собственный неофициальный конкурс. Неделю назад в эфире одной из "дочек" немецкого общественно-правового телеканала ARD, транслирующего "Евровидение" в ФРГ, были показаны клипы всех артистов, номинированных для участия в конкурсе ESC-2020. Из 41 композиции телезрители и жюри из 100 человек выбрали лучшие, по их мнению, песни нынешнего конкурса. В топ-10 в алфавитном порядке вошли исполнители из Азербайджана, Болгарии, Дании, Исландии, Италии, Литвы, Мальты, России, Швейцарии и Швеции.

"Победители сердец" в Германии - литовская группа The Roop

Вечером 16 мая в Эльбской филармонии в Гамбурге прошел немецкий финал "Евровидения-2020", в котором приняли участие несколько исполнители из этой десятки.

По его окончании зрители смогли выбрать своего фаворита, причем для чистоты эксперимента голосовать за немецкого кандидата на ESС-2020, Бена Долича, было запрещено. В итоге "победителем сердец" была признана литовская группа The Roop с песней в стиле электропоп "On fire".

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