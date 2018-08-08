 Евреи и мусульмане почтили память жертв Холокоста в Освенциме | Новости из Германии о Германии | DW | 09.08.2018

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Германия

Евреи и мусульмане почтили память жертв Холокоста в Освенциме

Евреи и мусульмане совместно почтили память жертв Холокоста в бывшем нацистском лагере Освенцим-Биркенау. Первое подобное мероприятие прошло с целью борьбы с антисемитизмом в Германии.

Бывший лагерь смерти Освенцим-Биркенау

Бывший лагерь смерти Освенцим-Биркенау

Евреи и мусульмане совместно почтили память жертв Холокоста в бывшем нацистском лагере Освенцим-Биркенау. "Мы обещаем, что силой нашей веры вместе будем делать все, чтобы "никогда больше не было Освенцима"", заявил в четверг, 9 августа, глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) на церемонии в лагере смерти, в котором с 1940 по 1945 год нацисты убили более 1 миллиона человек, большинство из них были евреи.

Контекст

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети. (19.07.2018)

В Берген-Бельзене умерла Анна Франк. Играла ли она вместе с другими детьми концлагеря в нацистов и евреев, считала ли трупы? О детях, у которых не было детства, рассказывает выставка. (08.05.2018)

Это первое подобное памятное мероприятие прошло в рамках образовательной поездки, организованной Центральным советом мусульман в Германии и Союзом прогрессивных евреев. В ней участвовали еврейские и мусульманские подростки, в том числе иракские и сирийские беженцы, живущие в Германии. Одна из целей поездки - борьба с антисемитизмом в Германии в связи с тем, что в последнее время в стране был совершен ряд нападений на евреев, в том числе мусульманами.

В церемонии также приняли участие премьер-министры федеральных земель Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер (Daniel Günther). Они возложили венки у Стены смерти, у которой были расстреляны тысячи заключенных концлагеря.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


 

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Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен

 

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

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Выжившая в Освенциме  

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