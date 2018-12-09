 Евреи в странах Евросоюза обеспокоены ростом антисемитизма | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Евреи в странах Евросоюза обеспокоены ростом антисемитизма

63 процента опрошенных в 12 странах ЕС считают, что антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос. В Германии особенно встревожены усилением антисемитизма в интернете.

Мужчина в кипе

Большая часть еврейского населения в Европе полагает, что за последние пять лет антисемитизм в Европейском Союзе заметно усилился. Такого мнения придерживаются 63 процента респондентов в 12 странах ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 10 декабря, данные опроса, который провело Агентство ЕС по основным правам человека. 45 процентов опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой.

Контекст

Кошерный еврейский универсам стал одной из целей террористов в Париже. Это усилило неуверенность еврейских общин во Франции, которые давно отмечают рост антисемитизма в стране. (13.01.2015)

Вся политическая элита Германии вышла на митинг против ненависти к еврейскому народу. И еще около 6 тысяч человек. Слишком мало, считает главный редактор DW Александр Кудашефф. (14.09.2014)

40 процентов участников опроса опасаются в ближайшие месяцы стать жертвой нападения из-за их принадлежности к иудаизму. В то же время, согласно данным исследования, эти опасения за последний год оправдались лишь у двух процентов респондентов. Опрос показал, что рост антисемитизма особенно заметен в интернете и в социальных сетях.

В Германии 87 процентов опрошенных евреев заявили, что антисемитизм в интернете является очень серьезной проблемой. В 2012 году такого мнения придерживались 64 процента респондентов. 41 процент опрошенных в ФРГ заявили, что за минувший год они как минимум однажды стали жертвой антисемитской выходки. Средний показатель по 12 странам ЕС - 28 процентов.

Три четверти евреев в Германии "иногда, часто или всегда" отказываются от ношения на людях еврейской символики, такой как кипа, 46 процентов опрошенных предпочитают не посещать некоторые районы. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова, представляя результаты опроса в Брюсселе, подчеркнула, что "еврейская община должна чувствовать себя дома и в безопасности в Европе, будь то по дороге в синагогу или в интернете".

Смотрите также:

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анне Термече


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

 

Контекст

Синагоги в Германии

Где молятся немецкие евреи? В стране сегодня 130 больших и малых синагог. Уже это одно показывает, что еврейская жизнь в Германии, уничтоженная национал-социалистами, возрождается. (19.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Также по теме

Deutschland - Jüdischer Schüler gemobbt

Как школьный учитель в Германии борется против антисемитизма 24.11.2018

В немецких школах растет число не только расистских, но и антисемитских оскорблений. Как этому противостоят учителя?

Berlin Gedenken Pogromnacht 1938 Merkel in der Synagoge

Меркель опасается усиления антисемитизма в Германии 09.11.2018

Еврейская жизнь в Германии снова расцвела, однако она омрачена проявлениями антисемитизма, заявила канцлер ФРГ. Меркель призвала решительно бороться с расизмом и ксенофобией.

Deutschland Tag der Kippa in Bonn

Ответственны ли мигранты за рост антисемитизма в Европе? 31.07.2018

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно