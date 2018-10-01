Евгений Макаров о пытках в колонии: Это продолжалось все шесть лет

Во вторник, 2 октября, заключенного Евгения Макарова выпустили из ярославской колонии N8. В июле "Новая газета" опубликовала видео со штатного регистратора сотрудника ФСИН, на котором было записано, как сотрудники ярославской колонии №1 (некоторые уже арестованы) издеваются над Макаровым: избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. После появились сообщения о пытках в других российских колониях, в частности, в Брянске, Калининграде и Омске. Адвокат Макарова Евгения Бирюкова вынуждена была покинуть страну из-за угроз в ее адрес.

Сразу после своего освобождения Евгений Макаров, который был осужден на 6 лет и 8 месяцев за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дал интервью DW.

DW: Как вы себя чувствуете?

Евгений Макаров: Настроение, конечно, радостное у меня. Наконец-то закончилось это истязание. Маму первым делом увидел - она приехала встречать. Я пока про первое свое желание говорить не буду, там посмотрим. День только начался.

- На свободе за вами установлен административный надзор. В чем он заключается?

Евгений Макаров после выхода на свободу

- Три года мне надо отмечаться в местном отделении полиции по месту жительства. Также меня озадачили - в десять вечера нужно быть дома, по указанному адресу. Это вообще полностью препятствует государственной защите, которая мне дана. Потому что любой недоброжелатель может приехать и подкараулить меня у дома.

- В чем сейчас будет выражаться эта госзащита?

- Пока не знаю. Пока я был в колонии, она была возложена на начальника. А сейчас, наверное, переоформится все… Будет по-другому.

- Вы лично видели ту видеозапись с пытками с лета 2017 года, которую опубликовала "Новая газета"?

- Нет, пока не видел. Но знаю, что на ней - лишь небольшой кусок. Сами пытки продолжались около часа. Примерно сорок минут - это именно избиения, а двадцать минут - так, потрачены на всякие причудливые другие издевательства, обливание водой, по лицу ладошками били. В таком формате. Но вы поймите, это самое незначительное, что произошло со мной. Что они сделали с другими ребятами!

- Вас начали пытать тоже в 2017 году или раньше?

- Раньше тоже были пытки, конечно. Все это началось с самого моего приезда в колонию в 2012 году. На протяжении всего этого времени туда заводился спецназ, и были массовые избиения. Массовые! Когда этим людям говоришь, что они нарушают закон, они просто отвечают: пишите жалобу. Для них это все равно, что послать на три буквы. А когда приходят ответы на эти жалобы, те, кто нас избивал, над ними же смеются. Мол, вот, мы же вам говорили, вас даже из прокуратуры на три буквы посылают.

- Многие заключенные писали жалобы?

- Единицы писали. Я и двое других заключенных из ярославской колонии - Руслан Вахапов и Иван Непомнящих. Мы были уверены, шли до конца и писали.

- Как выбирали, кого будут пытать?

- Да они вообще не выбирали. Они просто заводили спецназ человек по 50-60 и все, били всю систему - ШИЗО, ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Делали ради удовольствия, наверное. Или какая-то у них задача была своя. Как таких нездоровых людей вообще взяли на работу?!

Там один из избивавших говорил: "У меня война каждый день". Понимаете, для него это война, бить зэка, который ему не ответит. А если бы знал, что ему дадут в ответ, побежал бы писать заявления на зэка, чтобы ему добавили срок еще лет на шесть-десять лет. Тем самым они и пользуются - упиваются властью, которая им дана.

- На видео вас избивали в колонии номер один. Но потом перевели в колонию номер восемь. Там продолжились издевательства?

- Эти колонии все между собою связаны. Люди, которые избивали меня в ИК-1, приезжали бить и в ИК-8.

- После публикации видео ваша жизнь в колонии изменилась?

- Избиения прекратились, но в остальном особо ничего не поменялось. Также я сидел в ШИЗО, потом вышел. Буквально месяц до освобождения я сидел в ЕПКТ, один в клетке, 70 суток. Сокамерники на видео реагировали нормально, говорили, что дай бог оно вышло и что хоть какое-то наказание виновные сейчас понесут. Еще три девушки писали письма с поддержкой, желали удачи.

А администрация колонии… У них коллективная солидарность, они все были этим недовольны и показывали недовольство всеми способами. В колонии пытались ущемить меня при каждом удобном случае. Например, давали чай сухой, но не давали кипяток для его заваривания. Это просто доставляло им удовольствие. Лишний раз создавали неудобства, постоянно провоцировали.

- Вы не боитесь, что на свободе вас будут преследовать?

- Конечно, боюсь. Преследование вполне может быть. И угрозы мне в зоне уже поступали от администрации.

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