 Евгений Макаров о пытках в колонии: Это продолжалось все шесть лет | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.10.2018

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Россия

Евгений Макаров о пытках в колонии: Это продолжалось все шесть лет

2 октября на свободу вышел Евгений Макаров, заключенный ярославской колонии, который рассказал о пытках в ней. DW поговорила с Макаровым сразу после его освобождения.

Ярославская исправительная колония №1

Ярославская исправительная колония №1

Во вторник, 2 октября, заключенного Евгения Макарова выпустили из ярославской колонии N8. В июле "Новая газета" опубликовала видео со штатного регистратора сотрудника ФСИН, на котором было записано, как сотрудники ярославской колонии №1 (некоторые уже арестованы) издеваются над Макаровым: избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. После появились сообщения о пытках в других российских колониях, в частности, в Брянске, Калининграде и Омске. Адвокат Макарова Евгения Бирюкова вынуждена была покинуть страну из-за угроз в ее адрес.

Сразу после своего освобождения Евгений Макаров, который был осужден на 6 лет и 8 месяцев за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дал интервью DW.

DW: Как вы себя чувствуете?

Евгений Макаров: Настроение, конечно, радостное у меня. Наконец-то закончилось это истязание. Маму первым делом увидел - она приехала встречать. Я пока про первое свое желание говорить не буду, там посмотрим. День только начался.

- На свободе за вами установлен административный надзор. В чем он заключается?

Евгений Макаров

Евгений Макаров после выхода на свободу

- Три года мне надо отмечаться в местном отделении полиции по месту жительства. Также меня озадачили - в десять вечера нужно быть дома, по указанному адресу. Это вообще полностью препятствует государственной защите, которая мне дана. Потому что любой недоброжелатель может приехать и подкараулить меня у дома.

- В чем сейчас будет выражаться эта госзащита?

- Пока не знаю. Пока я был в колонии, она была возложена на начальника. А сейчас, наверное, переоформится все… Будет по-другому.

- Вы лично видели ту видеозапись с пытками с лета 2017 года, которую опубликовала "Новая газета"?

- Нет, пока не видел. Но знаю, что на ней - лишь небольшой кусок. Сами пытки продолжались около часа. Примерно сорок минут - это именно избиения, а двадцать минут - так, потрачены на всякие причудливые другие издевательства, обливание водой, по лицу ладошками били. В таком формате. Но вы поймите, это самое незначительное, что произошло со мной. Что они сделали с другими ребятами!

- Вас начали пытать тоже в 2017 году или раньше?

Раньше тоже были пытки, конечно. Все это началось с самого моего приезда в колонию в 2012 году. На протяжении всего этого времени туда заводился спецназ, и были массовые избиения. Массовые! Когда этим людям говоришь, что они нарушают закон, они просто отвечают: пишите жалобу. Для них это все равно, что послать на три буквы. А когда приходят ответы на эти жалобы, те, кто нас избивал, над ними же смеются. Мол, вот, мы же вам говорили, вас даже из прокуратуры на три буквы посылают.

Многие заключенные писали жалобы?

- Единицы писали. Я и двое других заключенных из ярославской колонии - Руслан Вахапов и Иван Непомнящих. Мы были уверены, шли до конца и писали.

- Как выбирали, кого будут пытать?

- Да они вообще не выбирали. Они просто заводили спецназ человек по 50-60 и все, били всю систему - ШИЗО, ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Делали ради удовольствия, наверное. Или какая-то у них задача была своя. Как таких нездоровых людей вообще взяли на работу?!

Там один из избивавших говорил: "У меня война каждый день". Понимаете, для него это война, бить зэка, который ему не ответит. А если бы знал, что ему дадут в ответ, побежал бы писать заявления на зэка, чтобы ему добавили срок еще лет на шесть-десять лет. Тем самым они и пользуются - упиваются властью, которая им дана.

- На видео вас избивали в колонии номер один. Но потом перевели в колонию номер восемь. Там продолжились издевательства?

- Эти колонии все между собою связаны. Люди, которые избивали меня в ИК-1, приезжали бить и в ИК-8.

- После публикации видео ваша жизнь в колонии изменилась?

- Избиения прекратились, но в остальном особо ничего не поменялось. Также я сидел в ШИЗО, потом вышел. Буквально месяц до освобождения я сидел в ЕПКТ, один в клетке, 70 суток. Сокамерники на видео реагировали нормально, говорили, что дай бог оно вышло и что хоть какое-то наказание виновные сейчас понесут. Еще три девушки писали письма с поддержкой, желали удачи.

А администрация колонии… У них коллективная солидарность, они все были этим недовольны и показывали недовольство всеми способами. В колонии пытались ущемить меня при каждом удобном случае. Например, давали чай сухой, но не давали кипяток для его заваривания. Это просто доставляло им удовольствие. Лишний раз создавали неудобства, постоянно провоцировали.

- Вы не боитесь, что на свободе вас будут преследовать?

- Конечно, боюсь. Преследование вполне может быть. И угрозы мне в зоне уже поступали от администрации.

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Опубликованное "Новой газетой" видео о пытках в ярославской колонии

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