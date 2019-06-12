 Евгений Кафельников: ″Я люблю свой народ, я люблю русских″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.06.2019

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Россия

Евгений Кафельников: "Я люблю свой народ, я люблю русских"

Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.

Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

20 июля прославленный российский теннисист Евгений Кафельников будет включен в международный зал теннисной славы. Как говорит сам спортсмен, это означает "абсолютное признание мирового теннисного сообщества", вершину карьеры.

В последние годы теннисист и вице-президент российской федерации тенниса стал активным пользователем Twitter, где комментирует общественные, политические и спортивные события в России. В интервью Жанне Немцовой Евгений Кафельников рассказал, что побудило его к тому, чтобы начать высказывать свои взгляды публично.

Жанна Немцова: Вы выбрали Twitter как площадку для выражения вашей позиции. У вас есть амбиции влиять на общественное мнение?

Евгений Кафельников: Мне просто хочется, чтобы каким-то образом люди ко мне прислушивались.

- Кто вам нравится из российских политиков на сегодняшний момент?

- Мне кажется, любой человек, который как-то соревнуется с действующей властью, какие-то конкретные шаги предлагает - я думаю, это для страны хорошо.

- Вы ходили на президентские выборы 2018 года?

- Нет. Я посчитал, что не было человека, за которого я могу отдать свой мизерный голос.

- А вы не поверили Ксении Собчак?

- Нет.

- В сентябре 2019 года состоятся выборы в Мосгордуму. Вы активно следите за ними?

- Да. Я живу на Пречистенке, Еропкинский переулок. Он относится к 43 округу.

- Там развернется борьба между Любовью Соболь, сотрудницей ФБК и Нютой Федермессер, учредительницей благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера".

- У меня, кстати, парадоксальная история: буквально две недели назад я узнал, что мой хороший товарищ Илья Городецкий - муж Нюты Федермессер. Но это ни в коем случае не будет означать, что я свои симпатии не буду отдавать Любе Соболь. Я считаю, что она очень энергичная женщина, у нее есть драйв, который поможет, как мне кажется, сдвинуть все с мертвой точки.

- Если ее зарегистрируют. А чем еще вы можете помочь вашему кандидату кроме публично высказанной поддержки?

- А что еще от меня требуется?

- Собирать подписи. Мне кажется, вам не откажут.

- Я думаю что если волонтером будет Кафельников, это будет как-то не по статусу. Через социальные сети, через Twitter я открыто буду высказывать свою позицию. Да, я считаю, что Люба Соболь достойный кандидат в Мосгордуму от того округа, где я проживаю.

Жанна Немцова и Евгений Кафельников

Жанна Немцова и Евгений Кафельников во время интервью

- Из всех известных мне теннисистов вы, по моему, единственный, кто жестко критикует власть. Остальные спортсмены либо молчат, либо сотрудничают с властями. Почему вы такой один? Вы не задумывались об этом?

- Я задумывался об этом. Каждый выбирает свой путь сам. И мой коллега Марат Сафин был депутатом до прошлого года, пока он свой депутатский мандат не сдал - и стал, по его словам, хорошо себя чувствовать.

- Вы не сразу пришли к такой позиции. В 2000 году, например, когда Владимир Путин пришел к власти, в интервью журналу "Огонек" вы называли себя русским националистом. Это характеристика для вас актуальна?

- Я люблю свой народ, я люблю русских людей. Хотел бы сказать о вашем предыдущем интервью (интервью с Владимиром Чижовым, постоянным представителем России при ЕС. - Ред.) Я просто радикально не согласен. Я хочу дождаться того момента, когда мы спокойно будем без виз ездить по странам цивилизованного мира, то есть по Европе.

Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию ради своей страны убивать другой народ. Но я люблю своих соотечественников. Я поэтому до сих пор в стране живу, потому что я знаю, что мне там очень комфортно. Я, как мне кажется, понимаю менталитет своих сограждан.

- 2013 год. Вы говорили про Владимира Путина, что "у него есть желание, мотивация и силы улучшать жизненный уровень нашей страны, что в принципе он прекрасно и делает". Что вдруг пошло не так?

- 2014 год. Март месяц.

- Аннексия Крыма?

- Зеленые человечки.

- Вы в 1999 году стали первой ракеткой мира, правильно? Теннис тогда был модным видом спорта и перестал им быть после ухода с поста президента Бориса Ельцина, который любил эту игру. Как чувствует себя теннис за эти двадцать лет?

- Тяжело.

- Насколько политическое влияние и любовь лидеров страны к тому или иному виду спорта влияет на его развитие? Вы как вице-президент федерации тенниса могли бы сказать...

- Я могу сказать, Шамиль Анвярович Тарпищев (президент Федерации тенниса России. - Ред.) - это тот человек, который реально спасает российский теннис, благодаря своей уникальности.

- То есть хорошо, что нет смены власти в теннисной федерации в данном случае?

- Абсолютно. Благодаря Шамилю Анвяровичу теннис в России выживает. Потому что он все-таки находит общий язык с политической элитой в России, убеждает их, что это нужно поддерживать, иначе мы потеряем этот вид спорта. Мы все знаем, что теннис - это очень популярный в мире вид спорта, где трансляции идут каждый день. Такую платформу даже на политическом уровне потерять - это будет очень большая катастрофа для страны. Как мне кажется, сейчас конкуренция немножко сократилась. Я в свое время был очень большим раздражителем для молодежи, в хорошем смысле этого слова. Все хотели быть похожими на Кафельникова, все родители хотели, чтобы их дети зарабатывали столько же, сколько и Кафельников. Сейчас, конечно, конкуренции у нас внутри России очень мало.

Контекст

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- Вас в этом году включили в международный зал теннисной славы. Официальная церемония состоится 20 июля, в Америке. Это просто очередная регалия?

- Это абсолютное признание мирового теннисного сообщества. Это последняя вершина для любого профессионального спортсмена, который закончил свою карьеру. Практически все мировые звезды, начиная от Борга, Макинроя, Лейвера, в этом зале. И мне быть на одной ступени с такими легендами - это очень большая честь.

- Давайте перейдем к футболу. Вы считаете Леонида Федуна плохим менеджером клуба "Спартак-Москва". Почему?

- Подавляющее население России считают "Спартак" самым популярным клубом России. И мы знаем, что Леонид Арнольдович не бедный человек, который занимает достойное место в журнале Forbes. Когда команда "Спартак-Москва" не на регулярной основе борется за чемпионство, это меня и всех болельщиков этого футбольного клуба вводит в штопор.

- Вы объявили бойкот и сказали, что вы не будете больше покупать абонементы на игры "Спартак-Москва". Но вас еще можно отнести к болельщикам "Спартака" или вы измените ему с каким-то другим клубом?

- Нет, я буду болеть. Никаких таких других клубов, которым я могу свои симпатии передать, просто по определению не может быть. Я спартаковский болельщик до конца своих дней.

- Есть еще несколько известных бизнесменов, которые владеют футбольными клубами: Сергей Галицкий, основатель сети "Магнит", владелец клуба "Краснодар", и Роман Абрамович, владелец клуба "Челси". Как вы их способности оцениваете?

- Гениальные оба. Я вообще считаю Романа Аркадьевича самым порядочным бизнесменом в России. Знаю на многих примерах, это единственный человек, с которым ты о чем-то договариваешься, он всегда свои договоренности исполняет.

- Вы дружите?

- Нельзя сказать, что мы друзья. Я играю каждый день в гольф в клубе Сколково. И он там частенько появляется. Мы встречаемся, да.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Взлеты и падения звезды мирового тенниса

Борис Беккер прославился на весь мир своими победами на турнирах Большого шлема, любовными похождениями и судебными разбирательствами.  

Ссылки в интернете

Twitter Евгения Кафельникова

Twitter Евгения Кафельникова

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