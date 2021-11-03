Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Евгений Касперский

Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида 03.11.2021

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?

"Купить европейский сертификат о вакцинации. Недорого": Kaspersky разоблачает фальшивки в даркнете (02.11.2021) 02.11.2021

В объявлениях на русском и английском языках в среднем за 300 евро мошенники обещают выдать QR-код о пройденной вакцинации, предлагая западные прививки. В ЕС напуганы последствиями этого и призывают Россию расследовать случаи мошеничества.

Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021) 02.11.2021

В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.
April 6, 2021, Barcelona, Catalonia, Spain: In this photo illustration, a close up of a hand holding a medical syringe seen displayed in front of the European Union flag. (Credit Image: Â© Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Wire

В ЕС призвали РФ расследовать торговлю европейскими COVID-сертификатами 02.11.2021

По данным "Лаборатории Касперского", в даркнете обнаружены объявления на русском языке о продаже цифровых сертификатов вакцинации в Восточной Европе.
Netzwerkkabel Knoten

Роскомнадзор объявил о блокировке трех VPN-сервисов из рейтинга лучших в мире 03.09.2021

ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN входят в список лучших в мире VPN-сервисов. Роскомнадзор заявил, что ограничивает их работу из-за нарушения законодательства РФ.
In this Sept. 24, 2011, photo, an Apple logo is displayed at the Apple store in the International Financial Center (IFC) shopping Mall, in Hong Kong. Apple became the latest company targeted for Chinese pressure over protests in Hong Kong when the ruling Communist Party's main newspaper criticized the tech giant Wednesday for a smartphone app that allows activists to report police movements. (AP Photo/Kin Cheung) |

Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов 27.04.2021

Федеральная антимонопольная служба РФ наложила оборотный штраф на корпорацию Apple за злоупотребление лидирующим положением на рынке мобильных приложений.
Symbolfoto: Haende schreiben auf einer Computertastatur. Berlin, 28.08.2019. Berlin Deutschland *** Symbol photo Writing hands on a computer keyboard Berlin, 28 08 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Русскоязычные хакеры атакуют африканские банки 13.01.2020

"Лаборатория Касперского" зафиксировала необычную активность российских хакеров на африканском направлении. Группировка Silence уже "проникла во внутреннюю сеть африканских организаций".
ABD0032_20180309 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ ZU APA0113 VOM 9.3.2018 - Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) aufgenommen am Freitag, 9. März 2018, in Wien (Außenansicht). - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER |

Антивирус Касперского сочли угрозой для контрразведки Австрии 13.11.2019

Сотрудники британской службы контрразведки MI5 и германского Федерального ведомства по охране конституции оценили ситуацию с обеспечением безопасности у австрийских коллег.

FILE PHOTO - An Apple logo hangs above the entrance to the Apple store on 5th Avenue in the Manhattan borough of New York City, July 21, 2015. REUTERS/Mike Segar/File Photo

В России начали антимонопольное расследование в отношении Apple 08.08.2019

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Apple по заявлению "Лаборатории Касперского".
Keyboard with Blue Keypad - VPN. Modern Keyboard Button Labeled VPN. VPN Concept: Computer Keyboard with VPN, Selected Focus on Blue Enter Key. VPN Written on Blue Button of Modern Keyboard. 3D.

VPN-сервисы отказываются сотрудничать с Роскомнадзором 29.03.2019

Сервисы отказываются выполнить требование регулятора подключиться к государственной информационной системе для блокировки ресурсов, запрещенных в РФ. О своем согласии объявила "Лаборатория Касперского".
3204529 10/02/2017 A man at the Kaspersky Lab office in Moscow. Kirill Kallinikov/Sputnik Foto: Kirill Kallinikov/Sputnik/dpa |

Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" приговорили к длительному сроку 26.02.2019

Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай". Наряду с ним приговор вынесли экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову.

A man uses an electronic demonstration table at the Kaspersky Lab stand during the International Cybersecurity forum in Lille, northern France, Tuesday Jan. 23, 2018. Kaspersky Lab is a global cybersecurity specialized in security solutions and services to fight sophisticated and evolving digital threats. The international cybersecurity forum is a platform aiming at promoting a pan-european vision of cybersecurity as well as to strengthen the fight against cybercrime. (AP Photo/Michel Spingler) |

Касперский перенесет данные пользователей в Швейцарию 15.05.2018

В Швейцарии будут храниться и обрабатываться данные пользователей софта Касперского из Европы и еще пяти регионов мира. Стоимость проекта по переносу части ключевых операций составляет 12 млн долларов.
3204529 10/02/2017 A man at the Kaspersky Lab office in Moscow. Kirill Kallinikov/Sputnik Foto: Kirill Kallinikov/Sputnik/dpa |

Власти Нидерландов решили отказаться от софта Касперского 15.05.2018

Правительство Нидерландов отказывается от использования ПО "Лаборатории Касперского" из-за возможного использования этой компании Кремлем в своих интересах.
FILE - In this July 1, 2017, file photo, Eugene Kaspersky, Russian antivirus programs developer and chief executive of Russia's Kaspersky Lab, poses for a photo on a balcony at his company's headquarters in Moscow, Russia. On Sept. 13, the U.S. banned the use of computer software supplied by Kaspersky Lab at federal agencies because of concerns about the company’s ties to the Kremlin and Russian spy operations. The directive issued by acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke comes as various U.S. law enforcement and intelligence agencies and several congressional committees are investigating Russian meddling in the 2016 presidential election. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

Twitter запретил рекламу "Лаборатории Касперского" 20.04.2018

Twitter обвинил "Лабораторию Касперского" в том, что она "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Компания просит детального обоснования.
Das Team des russischen Antiviren-Herstellers Kaspersky (Foto undatiert). Schädlingsprogrammierer und Hersteller von Antiviren-Software stehen in einen dauerhaften Wettlauf mit der Zeit, denn je schneller ein Gegenmittel gegen einen neuen Wurm in Umlauf gebracht wird, um so weniger Schaden kann er anrichten. Die Experten des Antiviren-Herstellers Kaspersky etwa brauchen im Schnitt nur noch 10 bis 15 Minuten, um eine so genannte Signatur als «Gegengift» gegen einen neu entdeckten Schädling zu entwickeln. Foto: Kaspersky (Zu dpa-Korr: Schutz vor Angriffen aus dem Internet: Wettlauf mit der Zeit vom 05.07.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Компании и ведомства Литвы отказываются от софта Касперского 27.01.2018

В декабре 2017 года Вильнюс запретил использовать ПО "Лаборатории Касперского" в связи с угрозой нацбезопасности. Запрет затронул госкомпании и некоторые частные предприятия.
FILE - In this July 1, 2017, file photo, Eugene Kaspersky, Russian antivirus programs developer and chief executive of Russia's Kaspersky Lab, poses for a photo on a balcony at his company's headquarters in Moscow, Russia. On Sept. 13, the U.S. banned the use of computer software supplied by Kaspersky Lab at federal agencies because of concerns about the company’s ties to the Kremlin and Russian spy operations. The directive issued by acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke comes as various U.S. law enforcement and intelligence agencies and several congressional committees are investigating Russian meddling in the 2016 presidential election. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

"Лаборатория Касперского" обжалует запрет на ее ПО в США 19.12.2017

Бизнесу и репутации "Лаборатории Касперского" в США нанесен ущерб, говорится в заявлении компании. Ей не предоставили возможности опровергнуть обвинения, заявляет Евгений Касперский.
Показать еще