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Евгений Жуков

Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.

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Евгений Жуков: избранные публикации

Полицейский патруль на закрытой для посещения Красной площади в Москве, 24 июня 2023 года

Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

В ряде областей РФ объявлен режим контртеррористической операции. Какие ограничения он предполагает? Справка DW.
Конфликты24 июня 2023 г.
Человек в свитере с капюшоном держит ноутбук

Насколько компании в Германии защищены от хакерских атак?

Ущерб компаний в ФРГ от кибератак превышает 200 млрд евро в год. Но принимаемых мер недостаточно, чтобы снизить риски.
Экономика и бизнес5 декабря 2022 г.
Владимир Ашурков

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Владимир Ашурков рассказал DW, какие цели ставит перед собой команда Навального, возобновив работу штабов в РФ.
Политика4 ноября 2022 г.
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Евгений Жуков: другие публикации

Здание Роскомнадзора в Москве

Число сайтов - жертв военной цензуры в РФ превысило 15 000

Число сайтов - жертв военной цензуры в РФ превысило 15 000

"Роскомсвобода" отмечает, что не всю информацию можно отследить по реестру РКН, на деле же ситуация, возможно, еще хуже.
Права человека8 ноября 2023 г.
Президент РФ Владимир Путин держит в руках слиток чистого золота

Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ

Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ

Под британские санкции попали, в частности, два крупнейших производителя золота в РФ: Nordgold и Highland Gold Mining.
Конфликты8 ноября 2023 г.
Флаги ЕС, Украины и Германии

ФРГ тщательно изучит рекомендацию ЕК по переговорам с Киевом

ФРГ тщательно изучит рекомендацию ЕК по переговорам с Киевом

ЕК изложила соображения о выполнении Киевом условий для вступления в ЕС в очень обширном докладе, заявили в Берлине.
Политика8 ноября 2023 г.
Украинский военный на берегу Днепра под Херсоном

Наблюдатели: ВСУ перебрасывают технику на левый берег Днепра

Наблюдатели: ВСУ перебрасывают технику на левый берег Днепра

По неподтвержденным данным, на оккупированный берег Днепра переправлены уже более 300 украинских военных.
Конфликты8 ноября 2023 г.
Израильские солдаты в ходе наземной операции в секторе Газа

Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников

Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников

В заявлении глав МИД стран G7 также содержится призыв установить гуманитарные паузы и коридоры в секторе Газа.
Конфликты8 ноября 2023 г.
Газохранилище в Германии

Газохранилища Германии заполнены полностью

Газохранилища Германии заполнены полностью

Немецкие газохранилища заполнены уже на 100,03 процента. ПХГ по всему Евросоюзу также практически полны.
Экономика и бизнес6 ноября 2023 г.
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