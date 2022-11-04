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Евгений Жуков
Автор и выпускающий редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.
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Евгений Жуков: избранные публикации
Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"
В ряде областей РФ объявлен режим контртеррористической операции. Какие ограничения он предполагает? Справка DW.
Конфликты
24.06.2023
24 июня 2023 г.
Насколько компании в Германии защищены от хакерских атак?
Ущерб компаний в ФРГ от кибератак превышает 200 млрд евро в год. Но принимаемых мер недостаточно, чтобы снизить риски.
Экономика и бизнес
05.12.2022
5 декабря 2022 г.
Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека
Владимир Ашурков рассказал DW, какие цели ставит перед собой команда Навального, возобновив работу штабов в РФ.
Политика
04.11.2022
4 ноября 2022 г.
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Евгений Жуков: другие публикации
Число сайтов - жертв военной цензуры в РФ превысило 15 000
Число сайтов - жертв военной цензуры в РФ превысило 15 000
"Роскомсвобода" отмечает, что не всю информацию можно отследить по реестру РКН, на деле же ситуация, возможно, еще хуже.
Права человека
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ
Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ
Под британские санкции попали, в частности, два крупнейших производителя золота в РФ: Nordgold и Highland Gold Mining.
Конфликты
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
ФРГ тщательно изучит рекомендацию ЕК по переговорам с Киевом
ФРГ тщательно изучит рекомендацию ЕК по переговорам с Киевом
ЕК изложила соображения о выполнении Киевом условий для вступления в ЕС в очень обширном докладе, заявили в Берлине.
Политика
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Наблюдатели: ВСУ перебрасывают технику на левый берег Днепра
Наблюдатели: ВСУ перебрасывают технику на левый берег Днепра
По неподтвержденным данным, на оккупированный берег Днепра переправлены уже более 300 украинских военных.
Конфликты
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников
Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников
В заявлении глав МИД стран G7 также содержится призыв установить гуманитарные паузы и коридоры в секторе Газа.
Конфликты
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Газохранилища Германии заполнены полностью
Газохранилища Германии заполнены полностью
Немецкие газохранилища заполнены уже на 100,03 процента. ПХГ по всему Евросоюзу также практически полны.
Экономика и бизнес
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
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