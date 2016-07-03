Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Евгений Витишко

Российский общественный и политический деятель,

Активист, участник "Экологической вахты по Северному Кавказу". В 2016 году был кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко". Политзаключенный.

MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 19, 2015. Participants voting during the 18th Congress of the Russian United Democratic Party YABLOKO. Vyacheslav Prokofyev/TASS; Copyright: picture alliance/dpa/V. Prokofyev

"Яблоко" определилось со списком кандидатов в Госдуму 03.07.2016

В общефедеральную часть списка "Яблока" вошли Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Галина Ширшина. Главами региональных групп стали Андрей Заякин, Светлана Ганнушкина и Евгений Витишко.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Российский эколог Витишко отпущен из колонии 22.12.2015

Евгений Витишко будет отбывать остаток заключения по месту жительства в Туапсе. Эколог приговорен к трем годам колонии за порчу забора на базе отдыха, где, по данным активистов, находится дача экс-губернатора Кубани.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Российский эколог Витишко отбудет оставшуюся часть наказания дома 22.12.2015

Евгений Витишко проведет остаток заключения по месту жительства в Туапсе, решил Тамбовский облсуд. Эколог приговорен к трем годам колонии за порчу забора дачи кубанского экс-губернатора.
barbed wire over the fence © Kostyantyn Ivanyshen #3751094

Выйти по УДО: кто имеет право на условно-досрочное освобождение? 26.11.2015

Верховный суд РФ рекомендовал судьям внимательнее рассматривать просьбы о досрочном освобождении. DW разбиралась в тонкостях уголовного законодательства об УДО.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Эколога Евгения Витишко могут освободить "по-тихому" 21.11.2015

Коллеги краснодарского эколога-активиста полагают, что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на Общероссийском гражданском форуме в Москве.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Эколог Евгений Витишко освобожден из колонии 10.11.2015

Ходатайство Витишко о смягчении наказания было одобрено Тамбовским судом и поддержано администрацией колонии.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

От эколога до "иноагента" в России один шаг 09.10.2015

Работа некоммерческих организаций в России всерьез осложняется после того, как их включают в реестр "иностранных агентов". К таковым все чаще причисляют экологические организации.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Суд признал незаконным отказ в смягчении наказания российскому экологу 08.10.2015

Тамбовский облсуд частично удовлетворил жалобу об отказе в смягчении наказания экологу Евгению Витишко. В связи с судебным решением гражданский активист планирует прекратить голодовку.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Эколог Евгений Витишко начал бессрочную голодовку 06.10.2015

Активист Евгений Витишко, отбывающий наказание в Тамбовской области, на протяжении 8 дней отказывается от пищи. Об этом DW рассказал его адвокат Сергей Локтев.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Суд отказался смягчить наказание экологу Евгению Витишко 29.09.2015

Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом. Ранее суд уже дважды отказывал адвокатам эколога в смягчении наказания.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

ЕС призывает к скорейшему освобождению эколога Витишко 01.07.2015

Активисту, осужденному за порчу забора вокруг предполагаемой "дачи Ткачева", недавно в очередной раз отказали в УДО. В ЕС считают, что Витишко уже заплатил "непропорционально высокую цену" за проступок.
#47715514 - Richterhammer © Gina Sanders

Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО 16.04.2015

Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу". В другом суде одному из ее лидеров Евгению Витишко отказали в досрочном освобождении.
Justizia PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY 1000003240 Justizia 1000003240

Суд отказался освободить эколога Евгения Витишко из колонии 24.09.2014

Краевой суд в Краснодаре оставил в силе приговор Туапсинского суда, вынесенный в декабре 2013 года.
02_2012 Themenbild für Presseschau Ansprechpartner: Simone.Huels@dw-world.de

Stern: Олимпиада в Сочи досталась слишком дорогой ценой 24.02.2014

От Олимпады в Сочи многие ждали прорыва - казалось, что благодаря Играм в России изменится политический климат. Но чудес не бывает - Игры были всего лишь красивым шоу, считает обозреватель.
epa04081297 Russian President Vladimir Putin (C) poses for a picture with volunteers as he attends the Men's 4x10 km Relay competition at the Sochi 2014 Olympic Games, Krasnaya Polyana, Russia, 16 February 2014. EPA/MIKHAIL KLIMENTIEV/RIA NOVOSTI/K +++(c) dpa - Bildfunk+++

Олимпиада в Сочи: Критики Путина взяли тайм-аут 18.02.2014

Критика в СМИ ФРГ в адрес российских властей на время Олимпиады стихла. Болельщики в Германии наслаждаются праздником спорта. Но изменили ли они и масс-медиа свое мнение об Играх?
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Приговоренный к трем годам колонии эколог Витишко объявил голодовку 17.02.2014

Приговоренный к трем годам колонии эколог Витишко объявил голодовку. Amnesty International признала Витишко узником совести.
Показать еще