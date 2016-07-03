Евгений Витишко

Олимпиада в Сочи: Критики Путина взяли тайм-аут

Критика в СМИ ФРГ в адрес российских властей на время Олимпиады стихла. Болельщики в Германии наслаждаются праздником спорта. Но изменили ли они и масс-медиа свое мнение об Играх?