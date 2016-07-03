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Российский общественный и политический деятель,
Активист, участник "Экологической вахты по Северному Кавказу". В 2016 году был кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко". Политзаключенный.
В общефедеральную часть списка "Яблока" вошли Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Галина Ширшина. Главами региональных групп стали Андрей Заякин, Светлана Ганнушкина и Евгений Витишко.
Евгений Витишко будет отбывать остаток заключения по месту жительства в Туапсе. Эколог приговорен к трем годам колонии за порчу забора на базе отдыха, где, по данным активистов, находится дача экс-губернатора Кубани.
Евгений Витишко проведет остаток заключения по месту жительства в Туапсе, решил Тамбовский облсуд. Эколог приговорен к трем годам колонии за порчу забора дачи кубанского экс-губернатора.
Верховный суд РФ рекомендовал судьям внимательнее рассматривать просьбы о досрочном освобождении. DW разбиралась в тонкостях уголовного законодательства об УДО.
Коллеги краснодарского эколога-активиста полагают, что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на Общероссийском гражданском форуме в Москве.
Ходатайство Витишко о смягчении наказания было одобрено Тамбовским судом и поддержано администрацией колонии.
Работа некоммерческих организаций в России всерьез осложняется после того, как их включают в реестр "иностранных агентов". К таковым все чаще причисляют экологические организации.
Тамбовский облсуд частично удовлетворил жалобу об отказе в смягчении наказания экологу Евгению Витишко. В связи с судебным решением гражданский активист планирует прекратить голодовку.
Активист Евгений Витишко, отбывающий наказание в Тамбовской области, на протяжении 8 дней отказывается от пищи. Об этом DW рассказал его адвокат Сергей Локтев.
Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом. Ранее суд уже дважды отказывал адвокатам эколога в смягчении наказания.
Активисту, осужденному за порчу забора вокруг предполагаемой "дачи Ткачева", недавно в очередной раз отказали в УДО. В ЕС считают, что Витишко уже заплатил "непропорционально высокую цену" за проступок.
Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу". В другом суде одному из ее лидеров Евгению Витишко отказали в досрочном освобождении.
Краевой суд в Краснодаре оставил в силе приговор Туапсинского суда, вынесенный в декабре 2013 года.
От Олимпады в Сочи многие ждали прорыва - казалось, что благодаря Играм в России изменится политический климат. Но чудес не бывает - Игры были всего лишь красивым шоу, считает обозреватель.
Критика в СМИ ФРГ в адрес российских властей на время Олимпиады стихла. Болельщики в Германии наслаждаются праздником спорта. Но изменили ли они и масс-медиа свое мнение об Играх?
Приговоренный к трем годам колонии эколог Витишко объявил голодовку. Amnesty International признала Витишко узником совести.
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