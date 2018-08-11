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Евгений Алексеев
Журналист Deutsche Welle, редактор русской редакции DW.
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Евгений Алексеев: другие публикации
Как мошенники в Германии используют COVID-19 в своих целях
Как мошенники в Германии используют COVID-19 в своих целях
Киберпреступники пытаются обманом получить немецкую госпомощь, предназначенную пострадавшим от пандемии фирмам.
Преступность
14.04.2020
14 апреля 2020 г.
В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора
В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора
Сжигание мусора может оказаться не столь безобидным методом утилизации отходов, как думали до сих пор.
Природа и окружающая среда
04.11.2019
4 ноября 2019 г.
Почему Запад и РФ с тревогой ждали референдума в Македонии
Почему Запад и РФ с тревогой ждали референдума в Македонии
Эксперты - об адресованных Москве обвинениях в попытках повлиять на исход плебисцита о вступлении Македонии в НАТО и ЕС.
Политика
30.09.2018
30 сентября 2018 г.
Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства?
Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства?
Презентация электромобиля e-tron от Audi может изменить счет в поединке автогигантов за лидерство в электромобильности.
Экономика и бизнес
20.09.2018
20 сентября 2018 г.
Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея)
Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея)
Осень 2018 года может стать переломной в конкурентной борьбе автопрома ФРГ с ведущими производителями электромобилей.
Экономика и бизнес
19.09.2018
19 сентября 2018 г.
Санкции США и будущее российской валюты: доллар по 70 рублей
Санкции США и будущее российской валюты: доллар по 70 рублей
Главный валютный стратег аналитического центра ING Bank в Лондоне - в интервью DW.
Экономика и бизнес
11.08.2018
11 августа 2018 г.
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