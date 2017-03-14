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Фигура в тени кровавого монстра.
Ева Браун - многолетняя подруга Гитлера, ставшая за 40 часов до их самоубийства законной женой фюрера.
Фотоальбом был найден в апреле 1945 года в комнате Евы Браун в бункере Гитлера. Его стоимость оценивается более чем в 18 тысяч долларов.
В Берлине создали точную копию комнаты, в которой застрелился Гитлер. Она стала частью экспозиции музея "Berlin Story Museum". Посетители могут посмотреть, как провел последние дни своей жизни нацистский диктатор. Репортаж DW.
22 апреля сегодня для многих - забытая дата. В этот день, 145 лет назад, родился Владимир Ильич Ленин. Хороший повод рассказать о его... подруге сердца. И не только о ней.
Немецкий политик Михаэль Науман призывает правительство ФРГ оказать содействие в передаче конфискованных нацистами произведений искусства их законным владельцам.
Ева Браун - многолетняя подруга Гитлера, ставшая за 40 часов до их самоубийства законной женой фюрера, - считается второстепенной исторической фигурой. Автор новой биографии Евы Браун пытается это опровергнуть.
Анализ ДНК костной ткани черепа, приписывавшегося Адольфу Гитлеру, выявил наличие генетических меток, типичных для женщин. Сейчас эксперты полагают, что эти останки принадлежали возлюбленной Гитлера Еве Браун.
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