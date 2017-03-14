Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ева Браун

Фигура в тени кровавого монстра.

Ева Браун - многолетняя подруга Гитлера, ставшая за 40 часов до их самоубийства законной женой фюрера.

Der Hammer des Auktionators ruht am Mittwoch (30.11.2011) am Bundespressestrand in Berlin bei einer Versteigerung auf dem Tisch. Objekte von der Kunstpalme bis zur Getränkekühlung konnten Bieter aus dem umfangreichen Inventar des Strandclubs ersteigern, der seine Pforten schließen musste und weiterhin auf der Suche nach einer neuen Fläche ist. Foto: Florian Schuh dpa/lbn

Альбом с личными фотографиями Гитлера продадут на аукционе 14.03.2017

Фотоальбом был найден в апреле 1945 года в комнате Евы Браун в бункере Гитлера. Его стоимость оценивается более чем в 18 тысяч долларов.

"Бункер Гитлера" открылся в Берлине для туристов (28.10.2016) 28.10.2016

В Берлине создали точную копию комнаты, в которой застрелился Гитлер. Она стала частью экспозиции музея "Berlin Story Museum". Посетители могут посмотреть, как провел последние дни своей жизни нацистский диктатор. Репортаж DW.
Eva Braun (1912-1945), Lebensgefährtin und heimliche Geliebte von Adolf Hitler, den sie am Tag vor dem gemeinsamen Suizid heiratete / junge Frau in Badeanzug, sonnen, Sonnenbad, Bademode, Personen

Женщины вождей: тысяча поцелуев Ленина и тайная подруга Гитлера 22.04.2015

22 апреля сегодня для многих - забытая дата. В этот день, 145 лет назад, родился Владимир Ильич Ленин. Хороший повод рассказать о его... подруге сердца. И не только о ней.
ARCHIV - Die sich abzeichnenden drastischen Kürzungen in manchen Kulturetats der Länder und Kommunen stellen nach Auffassung des früheren Kulturstaatsministers Michael Naumann (Foto vom 09.02.2010) die Grundsatzfrage in einer Gesellschaft, wofür Politik überhaupt gemacht wird und welchen Sinn sie hat. Das äussert der Publizist und frühere Verleger in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Foto: Alina Novopashina dpa/lbn (zu dpa-Gespräch: Kulturkürzungen stellen die Sinnfrage in der Politik vom 13.02.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бывший госминистр по делам культуры ФРГ напомнил о "трофейном искусстве" 28.01.2013

Немецкий политик Михаэль Науман призывает правительство ФРГ оказать содействие в передаче конфискованных нацистами произведений искусства их законным владельцам.
Hitler Lebensgefährtin Eva Braun (l) posiert mit ihren Schwestern Inge und Herta auf einem Motorrad. Undatiert. (c) dpa - Bildarchiv.

Ева Браун, тайная возлюбленная Гитлера 16.07.2010

Ева Браун - многолетняя подруга Гитлера, ставшая за 40 часов до их самоубийства законной женой фюрера, - считается второстепенной исторической фигурой. Автор новой биографии Евы Браун пытается это опровергнуть.
Marinus_Hitler als Totenkopf. ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden***

Ученые: Предполагаемый череп Гитлера принадлежал Еве Браун 30.09.2009

Анализ ДНК костной ткани черепа, приписывавшегося Адольфу Гитлеру, выявил наличие генетических меток, типичных для женщин. Сейчас эксперты полагают, что эти останки принадлежали возлюбленной Гитлера Еве Браун.