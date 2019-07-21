Евангелическая церковь намерена спасать беженцев в Средиземном море

Евангелическая церковь Германии намерена отправить в Средиземное море корабль для спасения беженцев. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил в Берлине глава церкви, епископ Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm). Совет церкви 6 сентября принял решение об учреждении организации, которая приобретет спасательное судно, сообщил епископ, предположив, что на покупку и переоснащение корабля может понадобиться около миллиона евро.

Идея о миссии в Средиземном море обсуждалась в евангелической церкви с июня, когда с этим предложением выступили участники ее съезда в Дортмунде. Сейчас церковь планирует проводить спасательные операции совместно с другими организациями, в том числе церковными общинами и спортивными объединениями. Однако пока неясно, какие именно организации будут участвовать в миссии и какие суммы они внесут.

В презентации плана церкви в Берлине вместе с Бедфорд-Штромом участвовали представители "Врачей без границ", движения в поддержку спасенных в море беженцев Seebrücke, а также обербургомистр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert). Столица федеральной земли Бранденбург Потсдам вместе с другим 61 населенным пунктом входит в немецкое объединение Städte sicherer Häfen, члены которого выступают за спасение беженцев в море и против криминализации деятельности спасателей.

Средиземное море - опаснейший морской путь для беженцев

ООН считает Средиземное море самым опасным в мире морским путем для беженцев.По данным организации, в 2018 году в этом море погибли и пропали без вести более 2300 человек. В 2019 их число уже достигло 669.

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