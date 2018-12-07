 Духовенству УПЦ МП запрещено участвовать в объединительном церковном соборе | Новости из Германии об Украине | DW | 07.12.2018

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Украина

Духовенству УПЦ МП запрещено участвовать в объединительном церковном соборе

Священный Синод УПЦ МП объявил незаконным объединительный собор в Украине. Епископам, монахам и мирянам УПЦ запрещено участвовать в соборе, который пройдет 15 декабря.

Последователи УПЦ, Киев, июль 2018 г.

Последователи УПЦ, Киев, июль 2018 г.

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считает объединительный собор, который планирует провести в Украине патриарх Константинопольский Варфоломей, "незаконным собранием". В нем примут участие "представители раскольнических группировок", говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, распространенном в пятницу, 7 декабря, а Варфоломей  "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине".

Контекст

Киевский Институт религиозной свободы в ходе своего исследования зафиксировал нарушения свободы вероисповедания на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. DW побеседовала с главой института и узнала подробности. (26.10.2018)

Конфликты Москвы с Вселенским патриархатом были и раньше. Но противостояние из-за украинской автокефалии приведет РПЦ к самоизоляции и усилит ее зависимость от Кремля, считает Константин Эггерт. (16.10.2018)

Кроме того, УПЦ МП запретила своим епископам, монахам, прочим представителям духовенства, а также мирянам участвовать в планируемом объединительном соборе. Синод УПЦ МП заранее объявил все решения, которые будут приняты в рамках собрания, не имеющими юридической силы, подчеркнув, что "никто из числа священнослужителей или мирян" не уполномочен представлять УПЦ МП на этом собрании.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви, пройдет 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. Собрание призвано создать в Украине церковь, независимую от Московского патриархата. На соборе также планируется утвердить устав церкви и выберут предстоятеля, которому патриарх Варфоломей должен будет вручить томос об автокефалии.

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    Автор: Григорий Аросев


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