Дума декриминализовала репосты: что это значит для пользователей Рунета

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. В среду, 19 декабря, депутаты в третьем, окончательном чтении проголосовали за президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), внесенный Владимиром Путиным в начале октября. Таким образом, депутаты одобрили поправки о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.

При этом Дума отказалась рассматривать поправки, предложенные Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте. Что новый закон изменит для пользователей Рунета после того, как его подпишет президент, и почему правозащитники считают, что данного смягчения статьи за экстремизм недостаточно, - у DW.

Что изменил новый закон?

Главное изменение, привнесенное законом, состоит в том, что первая часть 282-й статьи УК РФ ("Публичное возбуждении ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц") перейдет в Кодекс об административных правонарушениях. Это значит, что, например, за публикацию в интернете картинки, которую суд признает экстремистской, будут предусмотрены только штраф (от 10 до 20 тысяч рублей), обязательные работы (до 100 часов) или административный арест (до 15 суток).

Госдума отказалась от поправок, предложенных СПЧ

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 250 до 500 тысяч рублей. При этом сроки давности административного производства по правонарушениям, связанным с лайками и репостами, продлеваются с трех месяцев до одного года. Уголовное дело против юзера могут возбудить лишь в том случае, если он в течение года снова совершит такое правонарушение.

Вторая часть статьи 282-й останется в УК - за "возбуждение ненависти либо вражды" с применением или угрозой насилия, с использованием служебного положения или организованной группой по-прежнему сохраняется уголовная ответственность.

Что будет с осужденными за посты в интернете?

Они будут амнистированы: в настоящий момент Госдума готовит проект амнистии лиц, осужденных по первой части 282-й статьи. О каком количестве осужденных идет речь? До принятия нового закона в России активно росло число осужденных по "экстремистским статьям": если в 2011 году их было чуть менее 150 человек, то в 2017-м - более 600.

Станет ли безопаснее делать репосты и лайки в Рунете?

Эксперты сомневаются в этом. По их мнению, уголовные дела по-прежнему угрожают россиянам по таким статьям УК, как "оскорбление чувств верующих", "оправдание терроризма" и "призывы к сепаратизму". Также не исключено, что правоохранительные органы начнут еще активнее использовать новую статью административного кодекса и массово штрафовать пользователей Рунета.

Кроме того, власти по-прежнему будут использовать статью УК об экстремизме против неугодных, в том числе - своих политических оппонентов, считает директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский: "Я не думаю, что эти изменения приведут к тому, что нельзя будет привлечь к ответственности тех, кого власти захотят привлечь, в том числе там, где есть политический заказ".

Однако эксперты уверены, что теперь станет меньше случайных людей, пострадавших от применения статьи за экстремизм. Один из примеров: осенью 2017 года стало известно об уголовном деле медсестры из Красноярска Ольги Походун. Она сохранила в своем аккаунте "Вконтакте" под вымышленным именем в закрытом альбоме 4,5 тысячи картинок с мемами, в том числе про Путина, священников и Украину.

В итоге 13 их них признали экстремистскими, прокуратура потребовала для нее 1,5 года колонии, позднее Походун получила два года условно. Известно также о возбуждении уголовных дел за лайки экстремистских материалов или добавление экстремистской музыки.

Госдума отказалась рассматривать поправки СПЧ

Ряд членов СПЧ указывали, что предложенных Владимиром Путиным поправок недостаточно. Так, например, в СПЧ предлагали прибегать к уголовной ответственность не после двух, а после трех административных нарушений, совершенных лицом в течение года.

"Принятием этого закона власти лишь наполовину раскрутили одну из ста закрученных гаек. Цель закона - притормозить бессмысленно размахнувшийся маховик", - считает Александр Верховский. Эксперты указывают, что наряду со смягчением статьи за экстремизм российские власти продолжает ограничивать свободу выражения в интернете.

Так, например, в среду, 12 декабря, ряд сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий наказывать штрафом или административным арестом за публикацию в интернете материалов, выражающих "явное неуважение к власти, государству и его символам".

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