 Дума декриминализовала репосты: что это значит для пользователей Рунета | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.12.2018

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Россия

Дума декриминализовала репосты: что это значит для пользователей Рунета

Случайных пострадавших по статье за экстремизм в Сети после принятия Госдумой нового закона станет меньше, но власти продолжат использовать ее для наказания неугодных, считают эксперты.

Символическая картинка: девушка со смартфоном

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. В среду, 19 декабря, депутаты в третьем, окончательном чтении проголосовали за президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), внесенный Владимиром Путиным в начале октября. Таким образом, депутаты одобрили поправки о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.

При этом Дума отказалась рассматривать поправки, предложенные Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте. Что новый закон изменит для пользователей Рунета после того, как его подпишет президент, и почему правозащитники считают, что данного смягчения статьи за экстремизм недостаточно, - у DW.

Что изменил новый закон?

Главное изменение, привнесенное законом, состоит в том, что первая часть 282-й статьи УК РФ ("Публичное возбуждении ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц") перейдет в Кодекс об административных правонарушениях. Это значит, что, например, за публикацию в интернете картинки, которую суд признает экстремистской, будут предусмотрены только штраф (от 10 до 20 тысяч рублей), обязательные работы (до 100 часов) или административный арест (до 15 суток).

Депутаты Госдумы РФ в зале заседания

Госдума отказалась от поправок, предложенных СПЧ

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 250 до 500 тысяч рублей. При этом сроки давности административного производства по правонарушениям, связанным с лайками и репостами, продлеваются с трех месяцев до одного года. Уголовное дело против юзера могут возбудить лишь в том случае, если он в течение года снова совершит такое правонарушение. 

Вторая часть статьи 282-й останется в УК - за "возбуждение ненависти либо вражды" с применением или угрозой насилия, с использованием служебного положения или организованной группой по-прежнему сохраняется уголовная ответственность.

Что будет с осужденными за посты в интернете?

Они будут амнистированы: в настоящий момент Госдума готовит проект амнистии лиц, осужденных по первой части 282-й статьи. О каком количестве осужденных идет речь? До принятия нового закона в России активно росло число осужденных по "экстремистским статьям": если в 2011 году их было чуть менее 150 человек, то в 2017-м - более 600.

Станет ли безопаснее делать репосты и лайки в Рунете?

Эксперты сомневаются в этом. По их мнению, уголовные дела по-прежнему угрожают россиянам по таким статьям УК, как "оскорбление чувств верующих", "оправдание терроризма" и "призывы к сепаратизму". Также не исключено, что правоохранительные органы начнут еще активнее использовать новую статью административного кодекса и массово штрафовать пользователей Рунета.

Кроме того, власти по-прежнему будут использовать статью УК об экстремизме против неугодных, в том числе - своих политических оппонентов, считает директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский: "Я не думаю, что эти изменения приведут к тому, что нельзя будет привлечь к ответственности тех, кого власти захотят привлечь, в том числе там, где есть политический заказ".

Однако эксперты уверены, что теперь станет меньше случайных людей, пострадавших от применения статьи за экстремизм. Один из примеров: осенью 2017 года стало известно об уголовном деле медсестры из Красноярска Ольги Походун. Она сохранила в своем аккаунте "Вконтакте" под вымышленным именем в закрытом альбоме 4,5 тысячи картинок с мемами, в том числе про Путина, священников и Украину.

Контекст

24-летняя Мария Мотузная из Барнаула, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов в "В контакте", дала интервью DW. 9 октября суд вернул ее дело в прокуратуру на пересмотр. (10.10.2018)

Эдуарда Никитина обвиняют в экстремизме за шутки в соцсети. Служба безопасности "В контакте" передала следствию всю переписку пользователя объемом около одного мегабайта. (24.09.2018)

В итоге 13 их них признали экстремистскими, прокуратура потребовала для нее 1,5 года колонии, позднее Походун получила два года условно. Известно также о возбуждении уголовных дел за лайки экстремистских материалов или добавление экстремистской музыки.

Госдума отказалась рассматривать поправки СПЧ

Ряд членов СПЧ указывали, что предложенных Владимиром Путиным поправок недостаточно. Так, например, в СПЧ предлагали прибегать к уголовной ответственность не после двух, а после трех административных нарушений, совершенных лицом в течение года.

"Принятием этого закона власти лишь наполовину раскрутили одну из ста закрученных гаек. Цель закона - притормозить бессмысленно размахнувшийся маховик", - считает Александр Верховский. Эксперты указывают, что наряду со смягчением статьи за экстремизм российские власти продолжает ограничивать свободу выражения в интернете.

Так, например, в среду, 12 декабря, ряд сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий наказывать штрафом или административным арестом за публикацию в интернете материалов, выражающих "явное неуважение к власти, государству и его символам".

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  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Автор: Елена Барышева


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