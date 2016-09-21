Поэтическое видеобозрение выборов в Госдуму России от поэта Александра Дельфинова.
Поэтическое (и не слишком серьезное) видеообозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Стихи Александра Дельфинова и Григория Аросева. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на странице DW и в социальных сетях. Хэштег #ДумаДумская.
18 сентября пройдут выборы в Государственную думу России. Мы попробовали представить, что это значит - быть депутатом. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
По данным ассоциации “Голос”, уже во время подготовки к выборам фиксируются значительные нарушения. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.