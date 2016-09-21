ДумаДумская: Пожалейте депутата (видео)

18 сентября пройдут выборы в Государственную думу России. Мы попробовали представить, что это значит - быть депутатом. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.