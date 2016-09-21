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ДумаДумская

Поэтическое видеобозрение выборов в Госдуму России от поэта Александра Дельфинова.

Поэтическое (и не слишком серьезное) видеообозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Стихи Александра Дельфинова и Григория Аросева. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на странице DW и в социальных сетях. Хэштег #ДумаДумская.

Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Колыбельная после выборов (видео) 21.09.2016

Партия “Единая Россия” получила конституционное большинство в Госдуме при самой низкой явке за всю постсоветскую историю. Апатия избирателей наводит на мысли о колыбельной.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Выбора нет (видео) 20.09.2016

Прошедшие выборы в Госдуму России отличились рекордно низкой явкой, а их результаты оказались совершенно предсказуемы. Поэтическое, сатирическое обозрение.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Пожалейте депутата (видео) 17.09.2016

18 сентября пройдут выборы в Госдуму России. Мы представили, что это значит - быть депутатом. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам.

ДумаДумская: Пожалейте депутата (видео) 16.09.2016

18 сентября пройдут выборы в Государственную думу России. Мы попробовали представить, что это значит - быть депутатом. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Бюллетень и Урна (видео) 15.09.2016

По данным ассоциации “Голос”, уже во время подготовки к выборам фиксируются значительные нарушения. Об этом - басня, посвященная выборам в Госдуму России.

ДумаДумская: Бюллетень и Урна. Басня 15.09.2016

По данным ассоциации “Голос”, уже во время подготовки к выборам фиксируются значительные нарушения. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Кидать иль не кидать? (видео) 13.09.2016

Вот раньше выборы предполагали выбор, а теперь?.. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам в Госдуму России.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: 10 либералов 09.09.2016

10 либералов собрались в Думу. Сколько останется?.. Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Александр Дельфинов на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Новый принтер (видео) 05.09.2016

Поэтическое, сатирическое видеообозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
Foto von Alexander Smirnow (Delfinow) . Facebookprojekt zu Parlamentswahlen in Russland. +++ (C) DW/A. Smirnow

ДумаДумская: Разговор агитатора с избирателем (видео) 02.09.2016

Поэтическое, сатирическое обозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на DW.COM и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.
***ACHTUNG: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** Wahlen in Russland. DW, Delfinov © DW

ДумаДумская: Четыре партийных героя (видео) 30.08.2016

Поэтическое (и не слишком серьезное) видеообозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на DW.COM, и в социальных сетях под хэштегом #ДумаДумская.

ДумаДумская: Четыре партийных героя (видео) 29.08.2016

Поэтическое (и не слишком серьезное) видеообозрение, посвященное выборам в Госдуму России. Смотрите и слушайте Александра Дельфинова на странице DW и в социальных сетях. Хэштег #ДумаДумская.