Дресс-код для успешных мужчин: кому довериться в вопросах стиля

Наш эксперт по дресс-коду знает, кому точно можно доверять, когда речь идет о стиле. Если у вас есть сомнения по поводу выбора одежды, избегайте советов мамы и коллег-мужчин.