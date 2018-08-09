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Дресс-код для успешных мужчин

Создать идеальный образ вам поможет наш эксперт по стилю. Для него любой мужской костюм - стройплощадка. Какие табу существуют в бизнесе?

Наш эксперт Герхард Элферс поможет вам избежать ошибок.

Traditionell wird der Charivari von MÃ_nnern am Hosenlatz der Trachtenlederhose getragen. Es handelt sich um eine Schmuckkette, an der verschiedene TrophÃ_en und Symbole aufgereiht sind. MÃ_nchen, Bayern, Deutschland, 01.10.2001 | Verwendung weltweit

Дресс-код для успешных мужчин: национальные особенности костюма 09.08.2018

Национальный костюм. Место ли ему в политике? Эксперт DW по дресc-коду представил себе, как могли бы выглядеть немцы.
Zuckerberg (Quelle: dpa /picture alliance)

Дресс-код для успешных мужчин: грех Цукерберга 19.07.2018

Наш эксперт по дресс-коду объясняет, почему не нужно ждать особого повода, чтобы надеть костюм.
businessman in white shirt looking, thinking - Geschäftsmann im weißen Hemd | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дресс-код для успешных мужчин: рубаха-парень 30.05.2018

Как стать своим в коллективе? Наш эксперт по деловому стилю считает, что ставку надо делать на белую рубашку.

Royal visit to the Middle East - Day 5. The Prince of Wales is shown the around Al Ula in Saudi Arabia, on the fifth day of his tour to the middle east. Picture date: Wednesday February 11, 2015. See PA story ROYAL Charles. Photo credit should read: John Stillwell/PA Wire URN:22203522 |

Дресс-код для успешных мужчин: одеться как принц 09.05.2018

Наш эксперт выбрал необычный пример для подражания. Он предлагает поучиться стилю у принца Чарльза.
ILLUSTRATION - Ein Mann bindet sich am 17.10.2016 in Berlin eine Krawatte um (gestellte Szene). Foto: Andrea Warnecke | Verwendung weltweit

Дресс-код для успешных мужчин: что можно делать по пятницам 19.04.2018

Носить или не носить костюм в пятницу? У нашего эксперта по дресс-коду есть однозначный ответ на это.
ILLUSTRATION - Ein Mann geht am 26.04.2017 in Hamburg die Treppen einer U-Bahn-Station hinunter (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Дресс-код для успешных мужчин: с борсеткой в офис? 22.03.2018

Наш модный эксперт разбирается, нужна ли мужчинам сумка.

REFILE - ADDING THE NAME OF THE FACTORY North Korean leader Kim Jong-Un visits Ryuwon Footwear Factory in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on October 19, 2017. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Дресс-код для успешных мужчин: модный урок от Ким Чен Ына 22.02.2018

Эксперт DW по дресс-коду разбирает гардероб лидера КНДР.
Dresscode Beitrag. Quelle: DW Euromaxx

Дресс-код для успешных мужчин: анатомия делового костюма 08.02.2018

Нашему эксперту по дресс-коду повезло: ему не нужно подгонять костюм по фигуре. А если у мужчины слишком длинные руки или неровные плечи?

Miguel Vieira (R) and models are seen backstage ahead of the Miguel Vieira show during Milan Fashion Week Autumn/Winter 2019. (Photo by Gaetano Piazzolla / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дресс-код для успешных мужчин: кому довериться в вопросах стиля 25.01.2018

Наш эксперт по дресс-коду знает, кому точно можно доверять, когда речь идет о стиле. Если у вас есть сомнения по поводу выбора одежды, избегайте советов мамы и коллег-мужчин.

Bild entstammt den aktuellen Made in Germany-Beiträgen

Дресс-код для успешных мужчин: какую обувь выбрать 28.12.2017

В гардеробе каждого мужчины должны быть эти три модели. Наш эксперт по стилю подскажет, какая обувь может стать выгодной инвестицией.
Man talking on phone with feet up on desk, Mann, der auf dem Telefon mit Fuessen auf dem Schreibtisch spricht | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дресс-код для успешных мужчин: базовый гардероб для офиса 14.12.2017

В чем пойти на работу? Эксперт DW по дресс-коду объявляет войну джинсам и показывает, как из трех костюмов создать 36 различных комбинаций!
Made in Germany

Дресс-код для успешных мужчин: в плену у "дикой" традиции 30.11.2017

Наш эксперт по стилю искренне сочувствует политикам. Не позавидуешь и Путину. В чем ему только не приходится появляться на публике. Смотрите сами!
online-Bilder für made in Germany am 07.11.2017

Дресс-код для успешных мужчин: модный приговор немецким политикам 16.11.2017

Эксперт DW по дресс-коду считает, что стиль немецких политиков - просто катастрофа! Вся надежда только на "Ямайку".
Ein Mann mit Anzug und Krawatte hält am 02.05.2017 in Nürnberg (Bayern) während einer Pressekonferenz einen Stift in der Hand. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

Дресс-код для успешных мужчин: беспроигрышная тройка 19.10.2017

Начальник не может запомнить, как вас зовут? Попробуйте изменить свой стиль. Эксперт DW по дресс-коду советует костюм-тройку.
#51882353 - Business contract© Halfpoint Autor HalfpointPortfolio ansehen Bildnummer 51882353 Land Slowakei

Дресс-код для успешных мужчин: как устроиться на работу 12.10.2017

Как пройти собеседование? Нужно создать безупречный образ! Наш эксперт по стилю вам в этом поможет.
Einen Männerdutt trägt Ralf (23) am 24.07.2013 in Berlin. Foto: Marcel Kusch (zu dpa-Korr Hotpants und Männerdutt - Sommerphänomene 2013 vom 26.07.2013) | Verwendung weltweit

Дресс-код для успешных мужчин: запретная прическа 05.10.2017

Наш эксперт по деловому стилю - о самом тяжком грехе, которого мужчинам стоило бы избегать в бизнесе.

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