Дрезденский бал опровергает наличие межнационального конфликта

Руководство знаменитого дрезденского оперного бала в понедельник, 13 января, выступило с заявлением, в котором опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что неучастие в февральском концерте армянской певицы Рузан Манташян связано с давлением азербайджанского певца Юсифа Эйвазова.
Художественный руководитель бала Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachum Frey) заявил, что контракт с Рузан Манташян не был подписан, а Юсиф Эйвазов никогда не ставил свои выступления в зависимость от национальности коллег по сцене.
"Оперный бал как раз и выделяется тем, что уже много лет в его программе выступают артисты из разных стран, в том числе и из Армении, в разнообразных сочетаниях", - подчеркнул Фрай.
В то же время в своем июньском интервью агентству ТАСС Фрай назвал "молодую оперную певицу Рузан Манташян" среди участников оперного бала 2020 года. А в концертном графике армянской певицы на ее официальном сайте (по состоянию на 14 января) отмечено выступление в Дрездене.
Скандал разгорелся после того, как на специализированном французском интернет-ресурсе forumopera.com появилась информация о том, что Юсиф Эйвазов, являющийся мужем российской певицы Анны Нетребко, отказался выступать вместе с Рузан Манташян и добился ее исключения из числа выступающих. Эту новость размножил ряд армянских и российских ресурсов.
Традиционный оперный бал состоится 7 февраля в дрезденской Земперопере.
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Первые налеты
Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". В 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров превратилась в руины.
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Разрушенная Хофкирхе
В результате бомбежки сильно пострадала и барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, рухнула часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.
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Памятник Мартину Лютеру
Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.
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Церковь Фрауэнкирхе
Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из самых замечательных протестантских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание об ужасах войны. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.
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Новая жизнь возрожденного храма
До 2005 года продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.
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Восстановленные жемчужины
Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.
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Вторая жизнь Лютера
На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.
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Флоренция на Эльбе
Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.
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Разрушенный и возрожденный Дрезден
Напоминание о страшной трагедии
В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.
Автор: Наталия Королева