Дрезденский бал опровергает наличие межнационального конфликта

Руководство знаменитого дрезденского оперного бала в понедельник, 13 января, выступило с заявлением, в котором опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что неучастие в февральском концерте армянской певицы Рузан Манташян связано с давлением азербайджанского певца Юсифа Эйвазова.

Художественный руководитель бала Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachum Frey) заявил, что контракт с Рузан Манташян не был подписан, а Юсиф Эйвазов никогда не ставил свои выступления в зависимость от национальности коллег по сцене.

"Оперный бал как раз и выделяется тем, что уже много лет в его программе выступают артисты из разных стран, в том числе и из Армении, в разнообразных сочетаниях", - подчеркнул Фрай.

В то же время в своем июньском интервью агентству ТАСС Фрай назвал "молодую оперную певицу Рузан Манташян" среди участников оперного бала 2020 года. А в концертном графике армянской певицы на ее официальном сайте (по состоянию на 14 января) отмечено выступление в Дрездене.

Скандал разгорелся после того, как на специализированном французском интернет-ресурсе forumopera.com появилась информация о том, что Юсиф Эйвазов, являющийся мужем российской певицы Анны Нетребко, отказался выступать вместе с Рузан Манташян и добился ее исключения из числа выступающих. Эту новость размножил ряд армянских и российских ресурсов.

Традиционный оперный бал состоится 7 февраля в дрезденской Земперопере.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:13 Поделиться Анна Нетребко стала вагнеровской Эльзой Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1Iuhu Анна Нетребко стала вагнеровской Эльзой