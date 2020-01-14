 Дрезденский бал опровергает наличие межнационального конфликта | Новости из Германии о Германии | DW | 14.01.2020

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Германия

Дрезденский бал опровергает наличие межнационального конфликта

Французские СМИ сообщили, что азербайджанский певец Юсиф Эйвазов добился исключения армянской певицы Рузан Манташян из числа выступающих на оперном балу в Дрездене. Руководитель бала отвергает эти слухи.

Фейерверк в рамках оперного бала в Дрездене

Фейерверк в рамках оперного бала в Дрездене

Руководство знаменитого дрезденского оперного бала в понедельник, 13 января, выступило с заявлением, в котором опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что неучастие в февральском концерте армянской певицы Рузан Манташян связано с давлением азербайджанского певца Юсифа Эйвазова.

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Художественный руководитель бала Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachum Frey) заявил, что контракт с Рузан Манташян не был подписан, а Юсиф Эйвазов никогда не ставил свои выступления в зависимость от национальности коллег по сцене.

"Оперный бал как раз и выделяется тем, что уже много лет в его программе выступают артисты из разных стран, в том числе и из Армении, в разнообразных сочетаниях", - подчеркнул Фрай.

В то же время в своем июньском интервью агентству ТАСС Фрай назвал "молодую оперную певицу Рузан Манташян" среди участников оперного бала 2020 года. А в концертном графике армянской певицы на ее официальном сайте (по состоянию на 14 января) отмечено выступление в Дрездене.

Скандал разгорелся после того, как на специализированном французском интернет-ресурсе forumopera.com появилась информация о том, что Юсиф Эйвазов, являющийся мужем российской певицы Анны Нетребко, отказался выступать вместе с Рузан Манташян и добился ее исключения из числа выступающих. Эту новость размножил ряд армянских и российских ресурсов.

Традиционный оперный бал состоится 7 февраля в дрезденской Земперопере. 

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    Разрушенный и возрожденный Дрезден

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  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

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    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

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    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Разрушенный и возрожденный Дрезден

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (12.02.2019)  

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