Дрезденский бал критикуют из-за награды президенту Египта

Руководство знаменитого дрезденского оперного бала столкнулось с волной критики после своего решения вручить действующему президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси орден Святого Георгия. Цель подобного шага - "наладить диалог с помощью языка культуры", объяснил художественный руководитель бала Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachim Frey) в понедельник, 27 января. Он особо выделил значимость Африки для Европы. При этом Фрай подчеркнул, что руководство "очень серьезно" воспринимает давление египетских властей на критиков и журналистов.

Власти Саксонии сдержанно отреагировали на ситуацию. Ас-Сиси "не является демократом", однако проводит "важную работу по стабилизации региона", заявил премьер-министр немецкой земли Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Он не оставил без внимания случаи "нарушения прав" человека в Египте. В свою очередь, общественная медиакомпания MDR, выступающая партнером бала, назвала "ошибочным" решение наградить египетского лидера.

Абдель Фаттах ас-Сиси пришел к власти в Египте в ходе военного переворота в июле 2013 года. В годе его правления давление на оппозицию и критиков власти усилилось.

Дрезденский бал - в центре внимания из-за конфликта оперных певцов Эйвазова и Манташян

В январе дрезденский оперный бал уже становился предметом критических обсуждений после публикаций французских СМИ. Те сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов добился исключения армянской певицы Рузан Манташян из числа выступающих в Дрездене. Руководство бала отвергало подобные слухи.

Позднее сама Манташян заявила, что 7 февраля, в день проведения бала, исполнит в Дрезденской государственной опере арию из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского. "Я всегда была убеждена, что культура не знает границ", - добавила певица.

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