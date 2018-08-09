"Дочь, ты держись": суд продлил арест 18-летней Анне Павликовой

В четверг, 9 августа, Дорогомиловский районный суд Москвы отказался освободить из СИЗО одну из подозреваемых по делу "Нового величия"18-летнюю Анну Павликову. Ее, как и других участников, обвиняют в создании экстремистского сообщества по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ. На заседании побывала корреспондент DW.

Что такое "Новое величие"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. Тогда в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Анну Павликову, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величие" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

Кто такая Анна Павликова

Из десятерых фигурантов дела наибольшее общественное внимание было приковано к Анне Павликовой. Во-первых, из-за возраста: на момент задержания девушке было 17 лет. Во-вторых, из-за исключительно положительной биографии: Анна недавно окончила школу, работала санитаркой в государственной ветеринарной лечебнице и готовилась поступать в МГУ. "Добрый, спокойный ребенок", - было сказано во всех характеристиках, которые удалось собрать адвокатам.

Отец Анны Павликовой Дмитрий, авдокаты Николай Фомин, Ольга Карлова

И именно ее суд из раза в раз отказывался перевести на время следствия под домашний арест. В СИЗО у Анны Павликовой начались серьезные проблемы со здоровьем, в первую очередь с сердцем. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Петиция за освобождение Павлвиковой из СИЗО на сайте Change.org уже набрала около 150 тысяч подписей.

На вечернее заседание Дорогомиловского суда по продлению ареста Анне Павликовой пришло больше сотни людей: родственники девушки, журналисты, просто сочувствующие. Интересы Павликовой в суде защищали два адвоката - Николай Фомин и Ольга Карлова, а также отец девушки, Дмитрий Павликов, который выступал как законный представитель дочери. Со стороны обвинения – прокурор и следователь, фамилии которых судья Юлия Рудакова не называет. Саму девушку на время заседания поместили в стеклянный "аквариум". Бледная и растерянная, она часто кашляла, а ее голос было едва слышно.

О чем говорили в суде

Поскольку расследование по делу "Нового величия" еще ведется, в Дорогомиловском суде обсуждали только один вопрос: изменение меры пресечения для Анны Павликовой. Защита девушки настаивала: обвиняемая теряет в СИЗО здоровье и не опасна для общества, поэтому ее можно перевести под домашний арест. В подтверждение показали письма-поручительства от журналиста Николая Сванидзе и главы Московской Хельскинкской группы Людмилы Алексеевой. Также передали медицинские справки, подтверждающие, что здоровье девушки в СИЗО ухудшилось.

"Я уже просто не могу говорить в правовом поле, поэтому говорю как женщина и как человек, - не выдержала адвокат Ольга Карлова. – Это же ребенок, она погибает". Защитница предложила обвинителям надеть на Павликову браслет, если они так боятся, что девушка сбежит.

Отец Анны постоянно указывал, что его дочь больна: "Если она умрет, кто будет за это отвечать? …Я прошу мою дочь отправить под домашний арест, чтобы мы могли ее подлечить".

Прокурор не смог внятно ответить на вопрос судьи, почему девушке нужно продлить арест, но настаивал, что это необходимо в интересах следствия.

"Все будет хорошо": как родители Павликовой поддерживали ее в суде

Судья объявил перерыв, чтобы затем огласить решение. Отец Павликовой, как законный представитель, мог с ней переговариваться через "аквариум" и использовал для этого любую возможность. Он бодрился, старался улыбаться и показывал дочке свозь стекло обложку "Новой газеты" с большим репортажем о ней внутри: "Дочь, ты держись. Знаешь, я какую школу прошел. (Дмитрий Павликов – ветеран Афганистана. - Ред.). И ты теперь пройдешь. Все будет хорошо, ты, пожалуйста, не нервничай только".

Сестра и мать Анны Павликовой в зале суда в Москве

Мама Анны сидела на скамье слушателей в метре от дочери, но говорить с ней запрещали судебные приставы. Тогда она передавала свои слова через мужа, иногда на бумажке. Ее больше всего беспокоило здоровье дочери. "Пусть она скажет там врачам, что у нее тик", - несколько раз повторила она. Рядом с ней лежит трость: у женщины рассеянный склероз. Родители спрашивали дочку, какую еду ей передать в СИЗО. "Я есть хочу, там невкусно", - по-детски отвечала она. Просила привезти морковь и минеральную воду. Анна несколько раз уточняла, как поживают ее птицы, которые остались в клетке дома. Отец пообещал сделать фото, чтобы подтвердить, что с ними все хорошо.

После перерыва судья огласила, что доводы следствия обоснованы, и оставила Анну Павликову под арестом в СИЗО до 13 сентября.

После приговора: слезы и одиночные пикеты у суда

После оглашения приговора Анну Павликову и ее родителей ждали в коридоре все, кто не поместился в маленький зал судебного заседания. Десятки человек кричали "Позор!", а когда девушку вывели под конвоем, аплодировали и скандировали: "Аня, мы с тобой!"

Толпа возле суда еще долго не расходилась. Одни ждали проезда автозака с обвиняемой внутри, чтобы выкрикивать слова поддержки и держать плакат "Свободу Анне Павликовой". Другие - стояли группой возле матери и сестры, которые плакали на скамейке у входа. Отец Анны нервно курил неподалеку и вслух корил себя за то, что переволновался в суде и в этот раз не так хорошо выступил. "Вот в Мосгорсуде я все лучше сказал", - оправдывается он. И, помолчав, добавил: "Знаете, это самое ужасное, когда не можешь помочь своему ребенку. Врагу не пожелаешь".

Еще одна подозреваемая по делу "Нового величия", 19-летняя Мария Дубовик, также находится в СИЗО под арестом. Ее родители неоднократно жаловались на резкое ухудшение здоровья дочери.

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