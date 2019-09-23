"Дочки" Thomas Cook должны вернуть домой 140 тысяч немецких туристов

По путевкам немецких компаний, входящих в структуру заявившего о банкротстве и ликвидации старейшего в мире туроператора Thomas Cook, сейчас отдыхают 140 тысяч туристов из Германии. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили dpa в немецком подразделении британского концерна Thomas Cook GmbH, расположенном в Оберурзеле.

Около 21 тысячи человек, по плану, должны были отправиться в поездку 23 и 24 сентября. Пока неизвестно, будет ли у них такая возможность, сообщили далее в Thomas Cook GmbH. Речь идет о путевках, купленных в компаниях Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin и Thomas Cook Signature.

Condor не берет на борт отпускников с путевками Thomas Cook

Авиакомпания Condor, являющаяся частью Thomas Cook Group Airline, отказалась брать на борт в пункт назначения отпускников с путевками туроператоров, входящих в разорившийся концерн. По правовым основаниям компания не может перевозить клиентов обанкротившегося концерна, сообщается далее. Вместе с тем пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что выполнение полетов продолжается в штатном режиме.

Руководство базирующейся во Франкфурте-на-Майне авиакомпании запросило у правительства ФРГ краткосрочный кредит, чтобы сохранить возможность совершать полеты после ликвидации материнского концерна. В Берлине проверяют запрос, сообщил Condor, не указав размеры желаемой кредитной поддержки.

Банкротство туристического концерна с 178-летней историей

Ранее в тот же день британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила о своем банкротстве и ликвидации. Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (250 миллионов долларов) на спасение туроператора провалилась. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

Как отмечается на сайте Thomas Cook, компания "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире.

Thomas Cook в России

В России Thomas Cook владел оператором "Интурист". Его представители пока не прокомментировали ситуацию. Кроме того, в марте состоялась сделка по покупке компанией Thomas Cook Group 100-процентной доли крупнейшего российского туристического оператора "Библио-Глобус".

Всего у компании было около 3000 офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

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