База данных об офшорных сделках мировой политической элиты, собранная Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ в 2021 году.

Более 600 журналистов-расследователей, объединенных в международный консорциум ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), 3 октября 2021 года опубликовали "Досье Пандоры". На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Среди фигурантов досье - известные представители мировой элиты.