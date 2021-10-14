Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Досье Пандоры"

База данных об офшорных сделках мировой политической элиты, собранная Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ в 2021 году.

Более 600 журналистов-расследователей, объединенных в международный консорциум ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), 3 октября 2021 года опубликовали "Досье Пандоры". На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Среди фигурантов досье - известные представители мировой элиты.

"Досье Пандоры": Что скрывает окружение Лукашенко? 14.10.2021

Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.

Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы 11.10.2021

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.
Symbolbild für Offshore Firma und Briefkastenkonto, Geldscheine stecken in einem Briefkasten auf einer tropischen Insel Steueroase Symbol image for Offshore Company and Cash receipts stuck in a Letterbox on a tropical Island Tax haven

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани? 06.10.2021

Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?

Nord Stream 2 против немецкого регулятора: что задумал "Газпром"? DW Новости (05.10.2021) 05.10.2021

Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference with the world's largest airplane, Ukrainian Antonov An-225 Mriya in the background at the Antonov aircraft factory in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 20, 2021. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

"После "Досье Пандоры" хотелось бы услышать объяснения Зеленского" 05.10.2021

Из "Досье Пандоры" не следует, что президент Украины нарушил антикоррупционное законодательство. Но объясниться по поводу офшорных схем ему все же нужно, считает эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.
Belarusian President Alexander Lukashenko seen as he visits the Belarusian Interior Ministry special forces base in Minsk, Belarus, Wednesday, Dec. 30, 2020. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP)

Угрожает ли "Досье Пандоры" Лукашенко и его окружению? 05.10.2021

В "Досье Пандоры" оказалась и информация, касающаяся Беларуси. Как это может отразиться на положении Лукашенко и его приближенных? DW поговорила с журналистами и экспертами.
Vier Millionen Euro Appartment in Monaco, der von Putins Geliebte sich kaufte, nach Angaben Pandora Papers.Quelle ICIJ (Das International Consortium of Investigative Journalists)

Комментарий: Из Кремля офшоры не видны 05.10.2021

Вместо того, чтобы искать коррупционеров среди "своих", окружение Путина задействует штатных стукачей, чтобы отомстить самим расследователям, констатирует Иван Преображенский.

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Журналист о "досье Пандоры": Офшоры у них, а "иноагенты" почему-то мы 04.10.2021

Редактор "Важных историй" и один из авторов "досье Пандоры" Роман Шлейнов рассказал DW о главных выводах расследования, собственной мотивации и рисках.
Karikatur Sergey Elkin, Thema: In Enthüllungen von Pandora Papers sind mehrere russischen Politiker und Oligarchen erwähnt. Jahr/Ort: Moskau, 04.10.2021

"Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы 04.10.2021

Фигурантами большого расследования офшорных схем стали, среди прочих, крупные российские политики и бизнесмены и их родственники. Как им удавалось сохранить свои сделки в тайне, догадался Сергей Елкин.
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея) 04.10.2021

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".
Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.