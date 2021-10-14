База данных об офшорных сделках мировой политической элиты, собранная Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ в 2021 году.
Более 600 журналистов-расследователей, объединенных в международный консорциум ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), 3 октября 2021 года опубликовали "Досье Пандоры". На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Среди фигурантов досье - известные представители мировой элиты.
Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.
Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.