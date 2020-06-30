Досрочное голосование в Петербурге: оппозиция возмущена нарушениями

По данным Центризбиркома (ЦИК) России на утро 30 июня, досрочно в голосовании по поправкам в Конституцию РФ уже приняли участие 1,9 млн петербуржцев - это 49% местных избирателей. Для сравнения - за неделю досрочного голосования на губернаторских выборах 2014 года в Петербурге проголосовали 10% избирателей.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило, что им зарегистрировано 104 обращения о возможных нарушениях в ходе досрочного голосования (оно началось 25 июня). Петербургский горизбирком (ГИК) только за 29 июня получил 52 таких обращений. Перед этим комиссия фиксировала до 32 обращений в день. Пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский заверил DW, что значимых жалоб в этих обращениях почти нет: “Люди в основном просто выражают свою гражданскую позицию, - говорит пресс-секретарь. - 52 обращения за понедельник на пятимиллионный город - это очень немного”.

Оппозиция и правозащитники оценивают ситуацию иначе и указывают на разнообразные нарушения законодательства. Подробнее - у DW.

Петербургские особенности досрочного голосования

К институту досрочного голосования в Петербурге всегда было масса вопросов из-за многочисленных нарушений закона. По этой причине его отменили с 2016 года года, но для конституционных поправок вновь вернули.

Александр Беглов

Местный губернатор Александр Беглов, в отличие от мэра Москвы Сергея Собянина, не обещал бить по рукам работодателей, которые принуждают своих сотрудников голосовать досрочно. Напротив, избирательный участок в комплексе Невская ратуша, в котором работают чиновники более десятка комитетов правительства города, вошел в петербургский ТОП-5 по количеству прикрепившихся избирателей. Они открепились от избирательных участков по месту жительства, чтобы проголосовать там, где работают. Работодателям так проще контролировать явку своих сотрудников, считают правозащитники.

В Петербурге, утверждают наблюдатели, уже зафиксирован первый случай вброса бюллетеней, а глава ЦИК Элла Памфилова намекнула на серьезные санкции, которые давно хочет применить к главе петербургского горизбиркома.

Явку бюджетников в Петербурге контролируют

"Я не хочу снова президента Путина", - так начинается открытое письмо ведущего библиотекаря библиотеки им. Маяковского в Петербурге Екатерины Кутерницкой. На своей странице "ВКонтакте" она написала, что ее и ее коллег вынуждают прикрепиться к участку по месту работы, причем с обязательной явкой: "Нас, как и 99% бюджетников, гонят на досрочное голосование, обязывая начальников в буквальном смысле шпионить за своими же сотрудниками, бесперебойно докладывая наверх, кто пойдет голосовать, а кто нет".

Борис Вишневский

При этом Кутерницкая голосовать досрочно не стала. "Я собираюсь 1 июля проголосовать против поправок", - пояснила она в интервью DW. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил в прокуратуру и ЦИК заявление с жалобами на принуждение к досрочному голосованию, в котором упомянута и библиотека им. Маяковского.

Ранее на давление начальства жаловались и другие бюджетники, в том числе из ГУП "Петербургский метрополитен". Глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров опубликовал в своем телеграм-канале распоряжение и. о. начальника метрополитена Евгения Козина, который обязал руководителей подразделений отправлять информацию о досрочно проголосовавших сотрудниках в службу управления персоналом. "Петербургский метрополитен" подтвердил существование распоряжения, объяснив его желанием создать комфортные условия сотрудникам, которые хотят проголосовать в рабочее время. Хотя санкций за отказ сделать это не предусмотрено, часть работников восприняла позицию начальства как давление.

В разговоре с DW Пивоваров назвал и другие петербургские организации, в которых жалуются на давление администрации: "Теплосеть", "Водоканал", школы. Его слова фактически подтвердила и глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в прошедшую субботу. По ее словам, жалоб на принуждение к голосованию много, причем "больше всех по Санкт-Петербургу" - 35 жалоб по сравнению с двадцатью в Москве. "Это не анонимки, не фейки, - уточнила Памфилова. - Это ответственные граждане, которые считают, что ими нельзя манипулировать. Они обратились в полной уверенности, что мы их защитим".

Вброс бюллетеней под кустом?

26 июня в местных СМИ появилось видео от петербуржца, который предположительно заснял момент вброса бюллетеней в переносную урну. На кадрах видны две девушки - сотрудницы участковой избирательной комиссии (УИК), которые на улице в тени кустов опускают несколько бюллетеней в коробку, на которой указан номер УИК - 505. Элла Памфилова на упомянутом заседании призвала к ответу секретаря петербургской ГИК Марину Жданову. Та ответила, что проверка проведена, личность девушек не установлена, переносной ящик для голосования имеет "совершенно другой вид", а видео - инсценировка.

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции с руководителем ГИК Петербурга Виктором Миненко

Правда, вскоре позиция ГИК резко изменилась. Пресс-секретарь горизбиркома Григорий Марголин-Каганский заявил журналистам, что в ходе "тщательного разбирательства" запечатленные на видео девушки найдены, они работают в комиссии, но вышестоящая территориальная избирательная комиссия (ТИК) №11 уже прекратила их полномочия. При этом выяснить, был ли на самом деле вброс, горизбирком не смог, поэтому ТИК №11 планирует обратиться в полицию.

Член ГИК от партии "Яблоко" Ольга Покровская рассказала DW, что ее к разбирательству не привлекали: "Я сегодня сама как куратор связалась с ТИК №11. Эти женщины не отстранены, а сами подали заявления. Да, ящик опечатан, но о том, что принято решение не учитывать эти голоса, мне не сообщали".

Наблюдать за голосованием почти невозможно

Координатор организации "Наблюдатели Петербурга" Галина Культиасова считает, что члены УИК в целом обращаются с бюллетенями и другими важными документами крайне халатно: не ведут строгий учет, предлагают проголосовать за родственников и хранят в небезопасных условиях.

"Голосование проводится одновременно в разных местах - в помещениях для голосования, на придомовых территориях, во время обхода квартир. Вот, например, один УИК в Адмиралтейском районе: там нет документов ни о голосующих, ни о месте голосования", - добавила Культиасова. Член ТИК №14 Дмитрий Остряков рассказал DW, что использованные бюллетени на его участках хранят не в сейф-пакетах, как положено, а в коробках для голосования, где их легко подменить, когда нет свидетелей.

Контролировать голосование очень сложно, сетует Культиасова. В этот раз наблюдать за голосованием можно только представителям Общественных палат регионов. По ее словам, наблюдателям от ее организации под разными предлогами отказывали в Общественной палате Петербурга, пройти смогли единицы. Самой Культиасовой приходится присутствовать на избирательном участке как представителю СМИ. Она возлагает надежды по контролю над голосованием только на членов избирательных комиссий с правом решающего голоса. Например, 29 июня член УИК №2206 Александр Савин обнаружил, что одна и та же женщина проголосовала дважды: и во дворе, и на участке. Члены комиссии составили акт о нарушении закона.

Между тем нарушения в ходе этого голосования можно было прогнозировать. Элла Памфилова еще в мае 2020 года раскритиковала петербургский ГИК за порядок формирования территориальных комиссий. По ее словам, туда попали люди, "которые уже себя дискредитировали в предыдущих избирательных кампаниях".

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