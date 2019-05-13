Допинг-скандал в России: глава РУСАДА призывает не скрывать проблем

Последствия допингового скандала продолжают преследовать российский спорт. Сразу две неприятные новости для атлетов из России озвучили в начале этой недели Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). WADA в понедельник, 23 сентября, заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которые Россия в начале года передала агентству. Речь идет о допинг-тестах российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Предполагается, что именно в этот период пробы атлетов, в которых были обнаружены запрещенные препараты, регулярно заменяли чистыми.

Юрий Ганус

Несоответствие LIMS той версии базы данных, которую WADA в 2015 году предоставили информаторы, стало одной из причин, почему IAAF в тот же день вновь отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Из-за этого на легкоатлетическом чемпионате мира в октябре россияне вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом.

Более того, по оценкам СМИ, если подозрения в манипуляциях с базой данных московской лаборатории подтвердятся, Россию могут даже отстранить от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. WADA потребовала от российских спортивных чиновников дать разъяснения о подлинности некоторых данных в LIMS в течение трех недель.

Глава РУСАДА призвал министра спорта разобраться с вопросом по LIMS

"Ситуация критическая. Ужас в том, какие последствия могут быть. И в том, что была передана база данных, по которой есть сомнения", - заявил в интервью DW председатель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он считает, что дать разъяснения WADA должен, в частности, министр спорта РФ Павел Колобков.

"Министр спорта и те лица, которые имели доступ к LIMS, должны разобраться и дать ответы на все вопросы. В том числе, определить тех лиц, кто причастен к ее модификациям, если таковые были", - отметил глава РУСАДА. По словам Гануса, его организация не могла модифицировать базу данных, так как LIMS "не была в нашем ведении". Ранее "Коммерсант" писал, что до передачи в WADA база данных московской лаборатории находилась под арестом Следственного комитета РФ по уголовному делу в отношении экс-директора лаборатории Григория Родченкова.

"Антидопинговая работа в России - ужас"

Юрий Ганус считает, что нынешняя ситуация может вызвать новый кризис доверия международных спортивных организаций к России. "Спорт высших достижений - это международный спорт. Он предполагает сотрудничество, в том числе и при разрешении кризисных ситуаций. Все строится на доверии, это критически важно. А когда создаются препятствия для расследования, о каком доверии можно говорить?", - сетует Ганус.

Когда речь заходит о том, кто виноват в продолжающихся допинговых проблемах России, глава РУСАДА предпочитает не называть конкретные организации и фамилии, говоря о "лицах, которые отвечают за состояние дел в спорте".

"Я не буду оценивать сейчас министра спорта или других лиц. Это вопрос системной работы организаций, - добавляет он. - Но то, как сейчас в России решаются антидопинговые вопросы - это ужас. Так нельзя!" По впечатлениям Гануса, остальные заинтересованные учреждения в России, кроме РУСАДА, будто бы удовлетворены тем, что страна в спортивном плане остается "в подвешенном состоянии".

Обновление руководства российского спорта решило бы проблему?

Отвечая на другой вечный вопрос, "Что делать?", Ганус заявляет о необходимости новых подходов к решению допинговых проблем и кадрового обновления спортивного руководства. "Эти олдскульные подходы - когда вместо того, чтобы решать проблему, ее пытаются замаскировать - не работают. Нужны новые подходы, нужны люди, которые по-другому мыслят, оценивают ситуацию и принимают решения", - указал глава РУСАДА.

По его словам, в российских спортивных организациях есть много профессионалов, но пока они не могут влиять на принятие решений. "К сожалению, у нас нет такой традиции - уйти и освободить дорогу для решения вопроса, когда всплывают такие вещи", - заключил Юрий Ганус, не называя конкретных имен.

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