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Донбасс

Украинский регион, включающий в себя большую часть Донецкой, южную часть Луганской и восточные регионы Днепропетровской областей.

Промышленное освоение Донецкого каменноугольного бассейна вс середины XIX века постепенно превратило регион в крупный центр угольной промышленности, черной и цветной металлупгии. В Донбассе по последним данным, проживало почти 10 процентов населения Украины - свыше 4,1 миллиона человек. Характерной особенностью региона являются его тесные этнокультурные связи с Россией, вызванные историческими особенностями заселения Донбасса. После крушения режима Виктора Януковича на востоке Украины активизировались пророссийские сепаратисты, недовольные политикой новых киевских властей. Весной 2014 года здесь при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". В ответ Киев начал "антитеррористическую операцию" против мятежных регионов. По данным ООН, за годы конфликта на Донбассе погибли или были ранены более 33 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей региона были вынуждены покинуть его.

Ria van der Steen, who lost her father and stepmother in the MH17 crash, center right, prepares to give testimony in court in the trial of four men charged with murder over the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Sept. 6, 2021. Relatives of some of the 298 people killed in the downing of Malaysia Airlines flight MH17 tell a Dutch court about the impact on their lives of the disaster during the trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in bringing down the Amsterdam-Kuala Lumpur flight more than seven years ago. (AP Photo/Peter Dejong)

Адвокаты семей жертв MH17 подвергаются слежке и запугиванию 29.10.2021

Нескольким адвокатам по делу MH17 предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL. Антитеррористическое агентство NCTV информировало адвокатов, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил? 28.10.2021

Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, left, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, third left and Russian President Vladimir Putin, right, attend a joint news conference at the Elysee Palace in Paris, Monday Dec. 9, 2019. Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met for the first time Monday at a summit in Paris to try to end five years of war between Ukrainian troops and Russian-backed separatists. (Charles Platiau/Pool via AP)

Меркель и Макрон поочередно обсудили Донбасс с Зеленским и Путиным 11.10.2021

Лидеры ФРГ и Франции провели отдельные переговоры с президентами Украины и России. Стороны выразили заинтересованность в проведении саммита в "нормандском формате".

Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021) 27.09.2021

На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?

Родственники жертв сбитого "Боинга" MH-17 выступят в суде (03.09.2021) 03.09.2021

С середины июня 2021 года суд в Гааге рассматривает по существу дело о сбитом над Донбассом "Боинге". На скамье подсудимых заочно - трое россиян и один украинец. В сентябре начнут выступать родственники погибших в катастрофе. Это может стать самой эмоциональной частью процесса.

26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Следователи просят жителей Курска поделиться любой информацией об MH17 02.09.2021

По данным Объединенной следственной группы JIT, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", сбивший малайзийский самолет. Следователи попросили курян предоставить любые относящиеся к делу фото- и видеоматериалы.

Зачем Меркель прилетала к Путину в годовщину отравления Навального. DW Новости (20.08.2021) 20.08.2021

20 августа Ангела Меркель провела переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Это последний визит канцлера ФРГ в Москву в ее нынешнем статусе. Повестка дня обширная: Афганистан, Донбасс, Навальный и "Северный поток-2".
3034319 02/20/2017 A mine car for workers at the S.Kirov Mine of the state-owned Makeyevugol company. Igor Maslov/Sputnik |

В результате взрыва в шахте в Донецкой области погиб один человек 31.07.2021

Врыв произошел на глубине 815 метров в шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области. Девять человек человек находятся в тяжелом состоянии.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича 22.07.2021

Похоже, что путинская статья про единство русских и украинцев - не просто исторические размышления кремлевского лидера, а обоснование нового этапа борьбы с Украиной, пишет Константин Эггерт.
DONBASS, UKRAINE - APRIL 18: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ARMED FORCES OF UKRAINE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian army conduct a drill with military tanks while military activity continues in the Donbas region, Ukraine on April 18, 2021. Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Россия допустила привлечение США к урегулированию в Донбассе 26.06.2021

Москва не противится принципиально участию США в нормандском формате, сказал замглавы МИД РФ Рябков. Он, однако, считает, что это возможно лишь в том случае, если США будут "влиять" на Украину.
20.05.2021 KIEV, UKRAINE - MAY 20, 2021: Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a news conference on his two years in office, at the Antonov aircraft factory. Irina Yakovleva/TASS

Зеленский допустил разрыв контактов с неподконтрольными районами Донбасса 25.06.2021

Решение полностью отгородиться от контролируемых сепаратистами территорий в Донбассе должно приниматься на референдуме, заявил президент Украины.
LGBT Abzeichen in ukrainischer Armee © privat

Каково быть геем или лесбиянкой в украинской армии? 25.06.2021

Почему представители ЛГБТ-сообщества, воевавшие в Донбассе, не дают сдачи гомофобам, которые атакуют правозащитные мероприятия? И зачем им "радужный" взвод в ВСУ? Репортаж DW.
Gnutovo, ein Ort an der Fronltinie in Donbass, Ostukraine, Februar 2020 Zulieferung: 24.2.2020

Внешнеполитическая стратегия Украины закрепила требование репараций от России 09.06.2021

В Стратегии внешнеполитической деятельности Украины указывается, что мирное сосуществование с Россией возможно лишь после возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса и выплаты Москвой репараций.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины 07.06.2021

Главы МИД ФРГ и Франции в телефонном разговоре с Лавровым потребовали от Москвы соблюдения прозрачности на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Суд в Нидерландах приступил к основным слушаниям по делу MH17 07.06.2021

Обвинения в уничтожении пассажирского самолета над Донбассом выдвинуто против четырех пророссийских сепаратистов. Ни один из обвиняемых на суде не присутствует.
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