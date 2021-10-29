Украинский регион, включающий в себя большую часть Донецкой, южную часть Луганской и восточные регионы Днепропетровской областей.
Промышленное освоение Донецкого каменноугольного бассейна вс середины XIX века постепенно превратило регион в крупный центр угольной промышленности, черной и цветной металлупгии. В Донбассе по последним данным, проживало почти 10 процентов населения Украины - свыше 4,1 миллиона человек. Характерной особенностью региона являются его тесные этнокультурные связи с Россией, вызванные историческими особенностями заселения Донбасса. После крушения режима Виктора Януковича на востоке Украины активизировались пророссийские сепаратисты, недовольные политикой новых киевских властей. Весной 2014 года здесь при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". В ответ Киев начал "антитеррористическую операцию" против мятежных регионов. По данным ООН, за годы конфликта на Донбассе погибли или были ранены более 33 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей региона были вынуждены покинуть его.
На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?
С середины июня 2021 года суд в Гааге рассматривает по существу дело о сбитом над Донбассом "Боинге". На скамье подсудимых заочно - трое россиян и один украинец. В сентябре начнут выступать родственники погибших в катастрофе. Это может стать самой эмоциональной частью процесса.
20 августа Ангела Меркель провела переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Это последний визит канцлера ФРГ в Москву в ее нынешнем статусе. Повестка дня обширная: Афганистан, Донбасс, Навальный и "Северный поток-2".