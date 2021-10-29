Украинский регион, включающий в себя большую часть Донецкой, южную часть Луганской и восточные регионы Днепропетровской областей.

Промышленное освоение Донецкого каменноугольного бассейна вс середины XIX века постепенно превратило регион в крупный центр угольной промышленности, черной и цветной металлупгии. В Донбассе по последним данным, проживало почти 10 процентов населения Украины - свыше 4,1 миллиона человек. Характерной особенностью региона являются его тесные этнокультурные связи с Россией, вызванные историческими особенностями заселения Донбасса. После крушения режима Виктора Януковича на востоке Украины активизировались пророссийские сепаратисты, недовольные политикой новых киевских властей. Весной 2014 года здесь при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". В ответ Киев начал "антитеррористическую операцию" против мятежных регионов. По данным ООН, за годы конфликта на Донбассе погибли или были ранены более 33 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей региона были вынуждены покинуть его.