Дональд Туск предложил пригласить Украину гостем на следующий саммит G7

Глава Еврокомиссии Туск заявил, что хотел бы пригласить Украину на следующую встречу "группы семи" как гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента. В то же время он высказался против возвращения РФ в G7.
Председатель Еврокомиссии Дональд Туск считает, что странам-членам G7 не стоит соглашаться на возвращение России в "большую семерку". Вместо этого лучше предложить Украине принять участие в следующей встрече "группы семи" на правах гостя, заявил Туск в субботу, 24 августа, на пресс конференции перед саммитом G7 во Франции.
По словам Туска, причины, по которым Россию лишили членства в G7, до сих пор остаются в силе. Кроме того, по словам политика, к ним добавились и новые - такие, как "провокация" в районе Керченского пролива. "Когда Россию впервые пригласили присоединиться к G7, предполагалось, что она пойдет путем либеральной демократии, верховенства закона и прав человека. Есть ли среди нас хоть кто-то, кто может сказать с полным убеждением, не из делового расчета, что Россия следует этим путем? - сказал политик.
"Сегодня же я постараюсь убедить своих собеседников в том, что на следующий саммит G7 будет лучше пригласить Украину, конечно в качестве гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента", - добавил Туск. По словам главы Еврокомиссии, он уже успел обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским, и тот "проявил большую заинтересованность".
Меркель и Джонсон против возвращения России в G7
При этом Туск напомнил о том, что на прошлогоднем саммите G7 в Канаде президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в группу семи ведущих индустриальных стран и принять "частично оправданную" аннексию Крыма как факт. "Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой", - заявил европейский политик.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсонвысказались против возвращения России в G7. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру о выполнении Минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из "группы восьми", остаются, подчеркнула Меркель на встрече с Джонсоном 21 августа, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.
Глава британского правительства Джонсон поддержал Меркель в этом вопросе. "Учитывая то, что случилось в Солсбери и в Украине, я должен сказать, что солидарен с Меркель во мнении, что России пока не время возвращаться в G7", - сказал он.
В то же время президент США Трамп, выступая перед журналистами 21 августа, накануне своей поездки в Биарриц на саммит G7, повторил, что считает "гораздо более разумным" вернуть Россию в "большую семерку".
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Статья в газете USA Today о том, что Трамп выступает за возвращение РФ в G7