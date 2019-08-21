Дональд Туск предложил пригласить Украину гостем на следующий саммит G7

Председатель Еврокомиссии Дональд Туск считает, что странам-членам G7 не стоит соглашаться на возвращение России в "большую семерку". Вместо этого лучше предложить Украине принять участие в следующей встрече "группы семи" на правах гостя, заявил Туск в субботу, 24 августа, на пресс конференции перед саммитом G7 во Франции.

По словам Туска, причины, по которым Россию лишили членства в G7, до сих пор остаются в силе. Кроме того, по словам политика, к ним добавились и новые - такие, как "провокация" в районе Керченского пролива. "Когда Россию впервые пригласили присоединиться к G7, предполагалось, что она пойдет путем либеральной демократии, верховенства закона и прав человека. Есть ли среди нас хоть кто-то, кто может сказать с полным убеждением, не из делового расчета, что Россия следует этим путем? - сказал политик.

"Сегодня же я постараюсь убедить своих собеседников в том, что на следующий саммит G7 будет лучше пригласить Украину, конечно в качестве гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента", - добавил Туск. По словам главы Еврокомиссии, он уже успел обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским, и тот "проявил большую заинтересованность".

Меркель и Джонсон против возвращения России в G7

При этом Туск напомнил о том, что на прошлогоднем саммите G7 в Канаде президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в группу семи ведущих индустриальных стран и принять "частично оправданную" аннексию Крыма как факт. "Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой", - заявил европейский политик.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсонвысказались против возвращения России в G7. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру о выполнении Минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из "группы восьми", остаются, подчеркнула Меркель на встрече с Джонсоном 21 августа, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.



Глава британского правительства Джонсон поддержал Меркель в этом вопросе. "Учитывая то, что случилось в Солсбери и в Украине, я должен сказать, что солидарен с Меркель во мнении, что России пока не время возвращаться в G7", - сказал он.

В то же время президент США Трамп, выступая перед журналистами 21 августа, накануне своей поездки в Биарриц на саммит G7, повторил, что считает "гораздо более разумным" вернуть Россию в "большую семерку".

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