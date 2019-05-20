 Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон | Новости из Германии об Украине | DW | 01.06.2019

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Украина

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за приглашение в США и поддержку Украины. Наблюдатели полагают, что встреча пройдет после саммита G20 в Японии.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон. В субботу, 1 июня, об этом сообщила пресс-служба Администрации президента Украины. Зеленский, как следует из сообщения, поблагодарил Трампа за приглашение. Интернет-издание zn.ua утверждает, что встреча Трампа и Зеленского может состояться в августе или сентябре 2019 года - уже после новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина, которая ожидается в конце июня в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке. На американо-украинских переговорах, в частности, речь может зайти о "предметном" урегулировании военного конфликта в Донбассе.

Зеленский также отметил "последовательную поддержку территориальной целостности Украины" со стороны США и выразил благодарность за нее. Украинский президент подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, озвученный в Палате представителей Конгресса США, "является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран".

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США помощи в преодолении российской агрессии в Крыму и Донбассе. Он также выразил надежду на скорую встречу с Дональдом Трампом. (21.05.2019)

Представители Евросоюза посетили Киев, чтобы обсудить подготовку июньского визита в Брюссель президента Украины Зеленского и предстоящий саммит Украина - ЕС. (28.05.2019)

"Представленный законопроект предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США. Им также расширяется перечень видов оружия, которое могут передать Украине", - говорится в заявлении пресс-службы Администрации президента Украины.

В день своей инаугурации Владимир Зеленский встретился с представителями администрации и Конгресса США,  попросив их и далее ужесточать санкции в отношении России. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал тогда Зеленский.

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    Автор: Ута Штайнвер


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