 Дональд Трамп назвал Ангелу Меркель ″фантастической женщиной″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2019

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Мир

Дональд Трамп назвал Ангелу Меркель "фантастической женщиной"

Упомянув о том, что он недавно обсуждал с Меркель проблему расходов стран-членов НАТО на оборону, президент США Трамп заявил, что "Ангела" - "это фантастическая женщина".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне 4 декабря 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 декабря, лестно отозвался о федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), назвав ее "фантастической женщиной". Комплимент был высказан американским лидером во время состоявшегося в Белом доме официального обеда с послами стран-членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщает информагентство dpa, в начале приема Трамп высказал критику в адрес государств-участников Североатлантического договора, которые, с его точки зрения, не достигают установленных НАТО целей. При этом президент США не указал, какие конкретно страны он имеет в виду.

"Она действительно фантастическая женщина"

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В свою очередь постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), обращаясь к Трампу, заметил: "Я задался вопросом, кого вы имели в виду, говоря о НАТО". В последнее время Трамп не раз критиковал союзников США по НАТО, в первую очередь Германию, за слишком низкие, по его мнению, расходы на оборону.

Отвечая Хойсгену, американский лидер заметил, что это - тема весьма интересного разговора, который он "недавно вел и с Ангелой", очевидно подразумевая свою встречу с канцлером Германии в рамках саммита стран-членов НАТО, проходившего в Лондоне с 3 по 4 декабря. "Она фантастическая женщина, действительно фантастическая женщина", - заявил при этом Трамп. 

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