Домой нельзя, а в РФ работы нет: что делать мигрантам из Центральной Азии

В Узбекистане около 150 тысяч жителей остались без работы из-за изоляционных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Такие данные в начале июня обнародовал заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов. А почти полмиллиона узбекистанцев - это трудовые мигранты, вернувшиеся в страну и не имеющие постоянного дохода. При этом Ташкент с конца мая начал осуществлять график систематических чартерных рейсов, которыми летят на родину из России граждане республики. Ждут возвращения домой также киргизы и таджики, у которых больше нет заработка. Сколько таких людей в России, и все ли они - жертвы "коронавирусной безработицы"?

Кто и как возвращается в Узбекистан

DW связалась с журналистом из Узбекистана, находящимся в Санкт-Петербурге. Попросив назвать его Алишером Назаровым (это псевдоним), собеседник рассказал, что, по его данным, полученным от источника в оперативном штабе МИДа Узбекистана в Ташкенте, в середине мая около 55 тысяч узбекистанцев ждали возвращения из России, а сейчас их уже около 70 тысяч. Однако отнюдь не все они движимы безработицей.

Проверка въезжающих в Ташкент ( 4 апреля)

По словам Алишера Назарова, "возвращенцы" делятся на четыре категории. Первая - те, чьи родственники и чье жилье пострадали во время наводнения в Сырдарьинской области . Вторая - заболевшие теми или иными недугами, от которых в России им лечиться гораздо дороже, чем в Узбекистане. Третья - студенты, решившие уехать от мер самоизоляции домой и оттуда участвовать в дистанционных занятиях.

И, конечно, есть те, кто уезжает потому, что лишился работы и не нашел ей замены из-за эпидемии коронавируса. "Хотя многие из тех, кто говорят, что остались без работы в России, на самом деле уже нашли заработок, но не спешат объявлять об этом. Кроме того, те, кто был оформлен на длительную работу официально и у кого документы в порядке, с 1 июня стали получать определенную помощь от России. Я это видел своими глазами в Орле и в Петербурге, и доподлинно знаю, что так делается в Нижнем Новгороде и в Иваново", - сообщил Алишер Назаров.

Сколько безработных мигрантов из Центральной Азии в России?

С просьбой оценить уровень безработицы среди мигрантов из Центральной Азии DW обратилась к главе Федерации мигрантов России (ФМР) Вадиму Коженову. Впрочем, он утверждает, что даже оценки общего числа мигрантов из региона, даваемые разными учреждениями, весьма приблизительны.

Люди спят в аэропорту Внуково, ожидая рейса домой (март 2020)

"По моей личной оценке, это порядка четырех миллионов мигрантов из стран Центральной Азии - в среднем по 800 тысяч киргизов и таджиков, и от 2 до 3 миллионов узбеков - их никто толком не может посчитать", - говорит собеседник DW. Работу среди них во время эпидемии потеряли от 30 до 50 процентов трудовых мигрантов. Хотя это усредненная оценка - "курьерские службы вообще не сократились, стройки работают, зато ресторанный бизнес просел полностью, работа в такси - на 80 процентов".

Сколько выходцев из Центральной Азии хотят уехать домой, точно не ответит никто, но их - не меньше 20 процентов, уверен Вадим Коженов. "Улететь домой хотят многие. Мы видели конфликтные ситуации перед киргизским посольством, когда в группах тех, кто требовал от дипломатов помощи в возвращении домой, были призывы бить стекла, видели конфликты и перед узбекским и таджикским посольствами", - говорит глава ФМР.

Как гражданам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии помогают их дипломаты

Вадим Коженов не обнаруживает какой-либо четкой структуры в тех действиях, которые дипломаты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в России предпринимали для помощи своим трудовым мигрантам. "Что-то делается, но если сопоставлять объем этой помощи с числом граждан, то он ничтожный. Но один из послов нам сказал так: даже если ему дадут миллион долларов, он не знает, как помочь людям, которые находятся неизвестно где, живут не по месту учета, у которых нет кредиток", - продолжает руководитель российской общественной организации. Хотя, по его словам, вопрос можно ставить и так: эти страны имеют огромные поступления в бюджет от мигрантов, но теперь нужно помочь этим людям, а значит, раскошелиться.

Не лучше ситуация в Казахстане, где, согласно оценкам, приведенным на сайте Central Asian Bureau for Analytical Reporting, находится около 3,5 млн мигрантов, большая часть которых - это гастарбайтеры-нелегалы. Из-за пандемии коронавируса аналитикиCABAR.asia прогнозируют отток из страны как минимум 100 тысяч лиц этой категории. Но вернуться в соседние страны непросто. СМИ сообщают о множестве граждан Таджикистана, которым мешает вернуться домой через Узбекистан закрытая казахстанско-узбекская граница, и о разбитых ими лагерях, где они в ужасных условиях ожидают открытия кордона.

Главная надежда мигранта - автомобилем через Казахстан

Еще одна проблема связана с казахстанско-российской границей. Как сообщили DW источники в среде киргизских мигрантов, сейчас самая главная надежда тех, кто ждет возвращения домой, связана с открытием этой границы для транзитного проезда легковых автомобилей из России в Киргизию и в Узбекистан. По рассказам собеседников, после открытия этой границы для микроавтобусов около двух месяцев назад киргизские мигранты шли на различные ухищрения, чтобы на легковых авто - так сказать, "прицепом" - пересечь территорию Казахстана. Но местная полиция эти попытки планомерно пресекала. А в Оренбургской области возникли лагеря, где семьи мигрантов по сей день ждут открытия казахстанской границы.

Впрочем, Вадим Коженов полагает, что Казахстан открыл бы границу, но "сами страны исхода дают понять его руководству", чтобы оно не торопилось с этим шагом. "Ситуация с коронавирусом сложная. В Узбекистане она потихоньку выправляется, и Ташкент начинает запускать чартеры из России. А в Таджикистане и Киргизии большие проблемы с аппаратами ИВЛ и с коечным фондом - там очень боятся большой эпидемии. Если поедет такой поток людей из России, их медицина завалится подо всеми проблемами. Поэтому они сперва хотят нормализовать ситуацию внутри, чтобы медиков подучить, и коек поднабрать", - полагает глава ФМР.

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