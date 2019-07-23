 Домашнее насилие: что советуют делать жертвам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.08.2019

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Культура и стиль жизни

Домашнее насилие: что советуют делать жертвам

Как действовать, если вы или ваши близкие столкнулись с насилием в семье? Берлинская правозащитная организация дает несколько советов, применимых и в России.

Домашнее насилие

Чтобы помочь жертвам домашнего насилия, берлинская правозащитная организация BIG распространяет брошюры на нескольких языках, в том числе и на русском. Многие советы из этой памятки могут быть применимы не только в Германии.

В брошюреперечислены признаки бытового насилия: если женщина становится жертвой оскорблений и унижений, угроз и постоянного контроля, у нее отбирают деньги, ее избивают, домогаются, запирают или преследуют, нужно обратиться за помощью. В Германии такие действия наказуемы, поэтому жертвы должны сообщить об этом в полицию.

Во время звонка в полицию следует назвать свой адрес и рассказать, находится ли поблизости насильник, чем и как именно он травмировал жертву. До приезда полиции рекомендуется найти безопасное место - спрятаться в квартире, в ближайшем магазине или у соседей.

Если вы решили уйти из дома, с собой нужно взять удостоверение личности, свидетельство о браке и о рождении ребенка, трудовой договор, медицинский страховой полис, банковские документы и, если вы снимаете квартиру, договор об аренде жилья. Не забудьте о лекарствах и предметах личной гигиены. Если у вас есть ребенок, заберите его школьные вещи (дневник, тетради и все, что может пригодиться в школе). За другими вещами можно вернуться в сопровождении полиции.

Обложка брошюры

Обложка брошюры

Сотрудникам полиции нужно подробно описать ситуацию, сообщить о травмах, уликах и свидетелях, если они были. Расскажите обо всех проявлениях бытового насилия с самого начала и незаметных или старых травмах. Если у вас есть медицинское заключение о ранее нанесенных травмах, передайте его в полицию. Вам кажется, что родственникам и друзьям угрожает опасность со стороны насильника, - обязательно сообщите об этом полицейским. В Германии обязаны принять заявление - это можно сделать письменно или устно. Заявление может подать не только сама жертва, но и родственники или соседи.

В случае угрозы в качестве контактных данных можно указать телефон подруги, правозащитной организации или адрес временного местонахождения. По немецкому законодательству, если отношения зарегистрированы официально, женщина в праве отказаться от свидетельских показаний. При этом заведенное дело будет храниться несколько лет и может быть возобновлено.

Необходимо обратиться за медицинской помощью и снять побои: лучше сделать это как можно скорее, мыться до осмотра не рекомендуется. Если следы насилия остались на одежде или других предметах, их нужно завернуть в бумагу и передать в полицию - они могут быть использованы в качестве улик.

Жертвам рекомендуют пожить у родственников или друзей. В Германии у переживших бытовое насилие есть возможность обратиться в специальные "женские общежития" и получить убежище на необходимый срок. Кроме того, можно составить ходатайство о запрете на разглашение адреса проживания. Так никто без вашего согласия не узнает нового адреса.

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Контекст

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Ссылки в интернете

Памятка правозащитной организации BIG для жертв домашнего насилия (на русском языке)

Сайт Берлинской инициативы против насилия в отношении женщин BIG

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