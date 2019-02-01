"Долой Вучича": География протестов в Сербии расширяется

Антиправительственные акции протеста под девизом "Один из пяти миллионов" прошли вечером в субботу, 2 февраля, в Белграде и целом ряде городов Сербии: Крагуеваце и Прокупле - к югу от Белграда, в Ягодине - центральном регионе - и в Куле на северо-западе страны. Всего на улицы, по данным СМИ, вышли десятки тысяч человек.

Митинги продолжаются девятую неделю подряд. Главный лозунг оппозиции родился в ответ на заявление главы сербского государства Александара Вучича, указавшего, что не допустит незаконного захвата власти, даже если к акциям присоединятся "пять миллионов".

Всего на территории республики проживают около семи миллионов человек.

"Долой Вучича, долой капитализм"

Наиболее массовой оказалась акция в субботу в Белграде. Собравшиеся принесли ящики с письмами на имя президента страны, в которых объясняли причины протеста.

В начале митинга было зачитано послание студентов факультета политических наук одного из столичных вузов. В обращении, среди прочего, содержалось требование об отставке министра образования, науки и технологического развития Младена Шарчевича.

К протесту присоединились также представители левого блока, которые принесли с собой красные флаги и транспарант с надписью: "Долой Вучича, долой капитализм".

На одном из этапов дошло даже до столкновений с представителями базирующейся в Белграде радикальной левой организации "Маркс 21".

Политический спектр протестов продолжает оставаться широким, охватывая направления от левых до крайне правых. Требования митингующих довольно размыты, начиная с отставки президента и создания правовых рамок для честных выборов и заканчивая борьбой с коррупцией, прекращением государственного давления на СМИ и отставкой гендиректора проправительственного телеканала RTS Драгана Буйошевича.

Девятая неделя протестов

Акции протеста в столице Сербии начались 8 декабря 2018 года и продолжаются девятую субботу подряд после того, как в 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича.

Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Представители оппозиционного блока "Альянс за Сербию" возлагают ответственность за инцидент со Стефановичем на правящую Сербскую прогрессивную партию, возглавляемую самим Вучичем. Оппозиция обвиняет президента в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости.

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