Долларизация Венесуэлы: любовь и ненависть Мадуро к доллару

Глава Венесуэлы Николас Мадуро называет доллар США "вентилем безопасности" для своей страны и говорит о том, что доллары могут помочь его государству преодолеть кризис, вызванный санкциями США. Что бы это могло значить? С точки зрения латиноамериканцев, переход на доллар означает потерю значительной части своего суверенитета и подчинение в валютных вопросах решениям американского правительства и Центрального банка США в Вашингтоне.

"В Латинской Америке люди по-прежнему воспринимают свою национальную валюту как символ суверенитета и независимости. С другой стороны, отказ от собственных денег воспринимается как падение на колени перед иностранной державой, особенно если речь идет о Соединенных Штатах", - поясняет эксперт по Латинской Америке Мэк Марголис в комментарии, опубликованном информагентством Bloomberg.

Банкнота боливара в руках главы Венесуэлы Николаса Мадуро

Долларизация для латиноамериканской страны - это изменение законодательной базы в монетарной области, указывает Марголис, то есть последний возможный выход в ситуации, когда все остальные решения больше не работают (nuclear option). Это одна из причин того, почему доллар США является официальной валютой лишь в чуть более трех десятках стран мира, из которых только три расположены в Латинской Америке . Эквадор, Сальвадор и Панама официально перешли на американский доллар, отказавшись от своей национальной валюты.

Медленный переход на доллар США

Для Венесуэлы время отказаться от национальной валюты в пользу доллара США пока не пришло, заявил DW экономист Луис Винсент Леон, директор занимающейся исследованием рынка компании из Каракаса Datanalysis. По его подсчетам, несмотря на то, что боливар из-за гиперинфляции сейчас чрезвычайно слаб, в октябре 2019 года "только" 54 процента всех трансакций по оплате товаров и услуг совершались в Венесуэле с использованием иностранной валюты.

Чтобы удержать экономику Венесуэлы на плаву, глава страны Мадуро использует золотые резервы

И тем не менее: по сравнению с периодом, предшествовавшим обострению экономического кризиса в 2012 году, сегодня использование иностранной валюты в обороте товаров и услуг в Венесуэле участилось в десять раз. Не только в Венесуэле, но и в большинстве других стран региона люди, которые могут себе это позволить, покупают доллары США, чтобы обезопасить себя от инфляции. В Аргентине в условиях текущего кризиса население внимательно следит за курсом доллара, чтобы иметь возможность подсчитать, что люди еще могут себе позволить.

Гиперинфляция в Венесуэле

И все-таки утверждение Мадуро о том, что благодаря переходу на доллар положение венесуэльцев существенно улучшится, а экономический кризис будет преодолен, более чем спорно. Потому что показатели национальной экономики Венесуэлы заставляют ужаснуться. Руководитель латиноамериканского направления Международного валютного фона (МВФ) Алехандро Вернер полагает, что экономический и гуманитарный кризис в Венесуэле продолжит обостряться.

"Предположительно, реальный ВВП в 2019 году уменьшится на 35 процентов, а его суммарное уменьшение с 2013 года составит более 60 процентов", - говорит он. Другими словами: с 2013 года объем национальной экономики Венесуэлы сократился более чем вдвое. Ожидается, что обесценивание боливара, который в текущем году потерял уже около 90 процентов своей стоимости, продолжится. По прогнозам МВФ, гиперинфляция, составляющая в нынешнем году 200 000 процентов, достигнет в 2020 году уровня в 500 000 процентов.

Золото и металлолом против иностранной валюты

Владелец мотоцикла расплачивается на заправке в Каракасе долларами США

Вот уже в течение нескольких месяцев власти в Каракасе вынуждены использовать последние резервы, чтобы сохранить платежеспособность. Золотые запасы были проданы Турции и другим странам, которые, пойдя на эту сделку, явно обошли санкции США против режима Мадуро. Недавно из Венесуэлы в сторону Стамбула отправился даже корабль, нагруженный металлоломом.

Недавно Мадуро заявил, что пока боливар останется официальной валютой Венесуэлы. Однако при этом политик не стал вдаваться в подробности относительно того, что сегодня еще можно приобрести за национальную валюту.

В феврале 2018 года Мадуро также сообщил о запуске новой криптовалюты Petro, целью которого было увеличить независимость Венесуэлы от доллара США. Но и этот проект не позволил добиться существенных улучшений.

"Таксисты без бензина"

Венесуэльский экономист Рикардо Хаусманн преподает в Гарварде и консультирует Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны и пользующегося поддержкой Запада. Хаусманн сравнивает ситуацию у себя на родине с положением таксиста, у которого есть автомобиль, но нет бензина. Мерой, способной стимулировать экономику, он считает открытие нефтяного сектора страны для иностранных инвесторов, которое одновременно привлекло бы в страну иностранную валюту. К долларизации экономики Венесуэлы Хаусманн относится, напротив, со скепсисом.

В начале 2019 года гарвардский экономист исходил из того, что Венесуэле потребуется финансовое вливание со стороны МВФ в объеме 60 млрд долларов США, чтобы более-менее оживить экономику. Сегодня ситуация складывается так, что этой суммы, скорее всего для этих целей не хватит.

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Граница на замке 23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Слезоточивый газ против гумпомощи Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Гуайдо запрещено покидать страну 22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Благотворительный концерт Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Руки прочь от Венесуэлы" Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Мадуро - нелегитимный президент? Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Всеобщая поддержка На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Тихий геноцид" Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Дни Мадуро на посту президента сочтены? ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле. Автор: Александра Елкина

