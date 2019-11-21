Долларизация Венесуэлы: любовь и ненависть Мадуро к доллару

Для режима в Каракасе США - это воплощение мирового зла. И все-таки в условиях кризиса Николас Мадуро задумывается об отказе от национальной валюты и переходе на американский доллар.
Глава Венесуэлы Николас Мадуро называет доллар США "вентилем безопасности" для своей страны и говорит о том, что доллары могут помочь его государству преодолеть кризис, вызванный санкциями США. Что бы это могло значить? С точки зрения латиноамериканцев, переход на доллар означает потерю значительной части своего суверенитета и подчинение в валютных вопросах решениям американского правительства и Центрального банка США в Вашингтоне.
"В Латинской Америке люди по-прежнему воспринимают свою национальную валюту как символ суверенитета и независимости. С другой стороны, отказ от собственных денег воспринимается как падение на колени перед иностранной державой, особенно если речь идет о Соединенных Штатах", - поясняет эксперт по Латинской Америке Мэк Марголис в комментарии, опубликованном информагентством Bloomberg.
Долларизация для латиноамериканской страны - это изменение законодательной базы в монетарной области, указывает Марголис, то есть последний возможный выход в ситуации, когда все остальные решения больше не работают (nuclear option). Это одна из причин того, почему доллар США является официальной валютой лишь в чуть более трех десятках стран мира, из которых только три расположены в Латинской Америке . Эквадор, Сальвадор и Панама официально перешли на американский доллар, отказавшись от своей национальной валюты.
Медленный переход на доллар США
Для Венесуэлы время отказаться от национальной валюты в пользу доллара США пока не пришло, заявил DW экономист Луис Винсент Леон, директор занимающейся исследованием рынка компании из Каракаса Datanalysis. По его подсчетам, несмотря на то, что боливар из-за гиперинфляции сейчас чрезвычайно слаб, в октябре 2019 года "только" 54 процента всех трансакций по оплате товаров и услуг совершались в Венесуэле с использованием иностранной валюты.
И тем не менее: по сравнению с периодом, предшествовавшим обострению экономического кризиса в 2012 году, сегодня использование иностранной валюты в обороте товаров и услуг в Венесуэле участилось в десять раз. Не только в Венесуэле, но и в большинстве других стран региона люди, которые могут себе это позволить, покупают доллары США, чтобы обезопасить себя от инфляции. В Аргентине в условиях текущего кризиса население внимательно следит за курсом доллара, чтобы иметь возможность подсчитать, что люди еще могут себе позволить.
Гиперинфляция в Венесуэле
И все-таки утверждение Мадуро о том, что благодаря переходу на доллар положение венесуэльцев существенно улучшится, а экономический кризис будет преодолен, более чем спорно. Потому что показатели национальной экономики Венесуэлы заставляют ужаснуться. Руководитель латиноамериканского направления Международного валютного фона (МВФ) Алехандро Вернер полагает, что экономический и гуманитарный кризис в Венесуэле продолжит обостряться.
"Предположительно, реальный ВВП в 2019 году уменьшится на 35 процентов, а его суммарное уменьшение с 2013 года составит более 60 процентов", - говорит он. Другими словами: с 2013 года объем национальной экономики Венесуэлы сократился более чем вдвое. Ожидается, что обесценивание боливара, который в текущем году потерял уже около 90 процентов своей стоимости, продолжится. По прогнозам МВФ, гиперинфляция, составляющая в нынешнем году 200 000 процентов, достигнет в 2020 году уровня в 500 000 процентов.
Золото и металлолом против иностранной валюты
Вот уже в течение нескольких месяцев власти в Каракасе вынуждены использовать последние резервы, чтобы сохранить платежеспособность. Золотые запасы были проданы Турции и другим странам, которые, пойдя на эту сделку, явно обошли санкции США против режима Мадуро. Недавно из Венесуэлы в сторону Стамбула отправился даже корабль, нагруженный металлоломом.
Недавно Мадуро заявил, что пока боливар останется официальной валютой Венесуэлы. Однако при этом политик не стал вдаваться в подробности относительно того, что сегодня еще можно приобрести за национальную валюту.
В феврале 2018 года Мадуро также сообщил о запуске новой криптовалюты Petro, целью которого было увеличить независимость Венесуэлы от доллара США. Но и этот проект не позволил добиться существенных улучшений.
"Таксисты без бензина"
Венесуэльский экономист Рикардо Хаусманн преподает в Гарварде и консультирует Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны и пользующегося поддержкой Запада. Хаусманн сравнивает ситуацию у себя на родине с положением таксиста, у которого есть автомобиль, но нет бензина. Мерой, способной стимулировать экономику, он считает открытие нефтяного сектора страны для иностранных инвесторов, которое одновременно привлекло бы в страну иностранную валюту. К долларизации экономики Венесуэлы Хаусманн относится, напротив, со скепсисом.
В начале 2019 года гарвардский экономист исходил из того, что Венесуэле потребуется финансовое вливание со стороны МВФ в объеме 60 млрд долларов США, чтобы более-менее оживить экономику. Сегодня ситуация складывается так, что этой суммы, скорее всего для этих целей не хватит.
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