Должна ли Украина допустить российских наблюдателей на выборы?

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы. В ОБСЕ обеспокоены этой инициативой.
В Украине опасаются, что в президентские выборы, которые пройдут в стране 31 марта, попытается вмешаться Россия. Одним из "слабых мест", по мнению представителей украинских властей, могут стать международные миссии наблюдателей, которые ведут мониторинг избирательного процесса, следят за голосованием и подсчетом голосов. Киев не исключают, что Россия может использовать своих представителей в международных наблюдательных миссиях для влияния на ход голосования и искажения результатов украинских выборов.
Эти опасения стали основанием для появления законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине, зарегистрированного 4 февраля в парламенте группой депутатов Верховной рады из двух правящих фракций - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Документ предусматривает, что официальным наблюдателем на президентских и парламентских выборах в Украине не может быть лицо, являющееся гражданином или подданным страны, признанной Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом. Наблюдателем также не может быть человек, которого делегировало это государство. В Украине страной-агрессором официально признана Российская Федерация.
6 февраля в Украине начинает работу миссия Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. В этой организации с озабоченностью отнеслись к новому законопроекту Верховной рады. "Мы обеспокоены, соответствует ли законопроект обязательствам (страны в рамках - Ред.) ОБСЕ по доступу международных наблюдателей", - заявил DW представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер. По его словам, ОБСЕ будет наблюдать за дальнейшим развитием событий вокруг законопроекта, запрещающего гражданам с российскими паспортами быть наблюдателями на украинских выборах. Сотрудники миссии также намерены проверить, соответствуют ли условия работы наблюдателей - как внутренних, так и внешних - обязательствам Украины в рамках ОБСЕ.
Могут ли нанести вред российские наблюдатели?
В практике ОБСЕ уже были случаи, когда государство - член организации не допускало на выборы наблюдателей из другой страны, говорит председатель брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. Так, летом 2018 Турция не впустила в страну двух наблюдателей - парламентариев из Германии и Швеции. "Однако для Украины этот вариант - не самая удачная идея", - считает эксперт. По его мнению, у международного сообщества есть вопросы к Киеву, касающиеся состояния демократии в стране, поэтому избирательный процесс должен быть максимально прозрачным.
Заместитель директора брюссельского Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) считает, что никого не должен удивлять тот факт, что государство, ставшее жертвой масштабных атак со стороны соседней страны, не допускает ее граждан к наблюдению за выборами. По его мнению, ОБСЕ должно рассмотреть аргументы украинской стороны. "Можно ожидать, что российские спецслужбы проведут беседу с каждым россиянином, который будет участвовать в этой миссии, - до и после наблюдения за выборами", - полагает Фройденштайн.
"Я не могу представить, чтобы в период вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-х годах хорватские наблюдатели принимали участие в наблюдении за выборами в Сербии или наоборот", - говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Европы в университете Граца Флориан Бибер. Впрочем, по его словам, в то время в страны бывшей Югославии на выборы приезжало не много наблюдателей, и он не помнит, чтобы обсуждался вопрос об их гражданстве. При этом Бибер говорит, что может понять, почему Украина стремится запретить российским представителям наблюдать за выборами: у Киева возникают сомнения в их независимости, кроме того, нельзя быть уверенным, что россияне не попытаются вмешаться в избирательный процесс.
Избирательный допуск
В гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов в Украине, неоднозначно относятся к попытке местных властей запретить российским наблюдателям работать на выборах. С одной стороны, есть вероятность того, что в избирательный процесс вмешаются российские структуры, говорит аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев. С другой стороны, исключая из состава международных наблюдательных миссий граждан определенных государств, Украина рискует потерять международную поддержку. "Для международных институтов, в частности ОБСЕ, это может быть вызовом, ведь тем самым возникнет прецедент, на который могут ссылаться и в других странах", - считает Клюжев.
В свою очередь, в Комитете избирателей Украины (КИУ) считают, что допуск российских наблюдателей должен быть избирательным. Глава КИУ Алексей Кошель предлагает разрешить работу в наблюдательной миссии россиянам, которые "разоблачают избирательные схемы Путина" и выступают за демократические выборы. "Надо ставить барьеры именно пропагандистам Путина, а не тем российским общественным деятелям, которые действительно стараются не допустить фальсификаций на выборах, как в России, так и в Украине", - говорит Кошель. Таким образом, по мнению эксперта, Киев сможет предотвратить вмешательство российских спецслужб в избирательный процесс в Украине и избежать обвинений со стороны международного сообщества в непрозрачности выборов.
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