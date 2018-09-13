"Долг Януковича": Украина и Россия в ожидании развязки

Тяжба между Украиной и Россией по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов, известная как спор о "долге Януковича", грозит разгореться с новой силой. В пятницу, 14 сентября, Апелляционный суд Англии должен огласить решение по жалобе Киева на постановление Высокого суда Лондона, который обязал украинскую сторону удовлетворить требование России и выплатить долг.

Сага про три миллиарда

Эта история началась в конце 2013 года, когда в Киеве уже проходили массовые протесты в рамках Евромайдана. Экономическая ситуация в стране ухудшалась, и тогдашний президент Виктор Янукович начал искать помощи в Москве. 17 декабря 2013 года Россия предоставила Украине скидку на газ и пообещала выдать кредит в 15 млрд долларов. Первый транш Россия выделила уже 20 декабря, когда Фонд национального благосостояния РФ выкупил на Ирландской фондовой бирже выпущенные украинским правительством облигации на 3 млрд долларов под 5 процентов годовых. Этот транш оказался первым и последним, поскольку в начале 2014 года власть в Украине сменилась.

После побега Виктора Януковича и его соратников новое правительство, возглавляемое Арсенией Яценюком, признало трехмиллиардный долг перед Россией и даже своевременно выплачивало по нему проценты. Погасить долговые обязательства Украина должна была до 20 декабря 2015 года, но за два дня до этой даты украинская власть объявила мораторий на выплату долга. В Киеве российский кредит назвали взяткой Януковичу за его отказ подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в конце 2013 года.

Дальше события разворачивались уже в Великобритании, поскольку в случае спора стороны, по условиям выпуска облигаций, могли либо подать иск в английский национальный суд, либо инициировать процесс в Лондонском международном арбитражном суде. Россия выбрала первый вариант и в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона с целью взыскать с Украины долг по облигациям.

В марте 2017 года суд постановил удовлетворить требования российской стороны. Но министерство финансов Украины подало апелляцию на это решение, после чего тот же Высокий суд Лондона постановил, что Россия сможет взыскать с Украины долг только после того, как будет рассмотрена эта апелляция.

Шансы Украины на победув суденизкие

По мнению старшего аналитика международной компании Manulife Asset Management Ричарда Сегала, у украинской апелляции довольно низкие шансы на успех. Наиболее вероятным результатом процесса, считает он, будут повторные переговоры и какое-то подобие компромисса. Правда, на его достижение уйдет много времени, считает эксперт. "Россия может попробовать арестовать активы (Украины за рубежом. - Ред.), но вряд ли достигнет в этом успеха", - отмечает Сегал.

Скептично оценивает шансы Украины на победу в суде и профессор международного права Кембриджского университета Майкл Вайбель. Его ставка - 1:5. Впрочем, в случае проигрыша у украинского правительства остается еще одна возможность обжаловать решение - в Верховном суде Великобритании, напоминает юрист. Это уже последняя апелляционная инстанция, к которой стороны могут обратиться в Соединенном Королевстве. А вот внесудебное компромиссное решение в этом деле Вайбель считает маловероятным.

Долговой взаимозачет как выход из положения

Одним из вариантов развития ситуации эксперты называют своеобразный долговой взаимозачет между Украиной и Россией. Сегал напоминает, что сумма украинского долга по еврооблигациям близка к 2,6 млрд долларов, которые российский газовый гигант "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража. "Хотя эти дела напрямую не связаны, ни одна из стран не может утверждать, что одно решение легитимно, а другое - нет", - считает аналитик.

О возможности взаимозачета говорит и исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук. В то время как прямая выплата "долга Януковича", по его мнению, политически неприемлема для украинского правительства.

Спор о "долге Януковича" как уникальный судебный прецедент

Каким бы ни было решение Апелляционного суда Англии, оно в любом случае станет прецедентом в международном праве, уверены эксперты. "Я считаю, что это самый важный процесс о суверенном долге, который английские суды рассматривали за последние десятилетия. Независимо от результата, это будет очень важное решение, особенно если Украина выиграет", - уверен профессор Кембриджского университета Майкл Вайбель.

В свою очередь старший аналитик международной компании Manulife Asset Management Ричард Сегал напоминает, что в мире было немало аналогичных споров о долгах после смены правительства, но ему не известны случаи, когда они переходили в такие судебные процессы, как процесс вокруг "долга Януковича". В любом случае очевидно, что решение Апелляционного суда Англии не поставит точку в саге о трех миллиардах.

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