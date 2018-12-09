 Доклад SIPRI: Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 08.03.2020

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Мир

Доклад SIPRI: Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.

Американский авианосец USS Harry S. Truman

Американский авианосец USS Harry S. Truman

Мир пылает. А мировая торговля оружием процветает. Ни одна страна на планете не экспортирует больше вооружений и военной техники, чем Соединенные Штаты. И ни одна - не покупает больше, чем Саудовская Аравия. Это лишь два вывода из нового доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного 9 марта.

США остаются крупнейшим в мире экспортером оружия

В период с 2015 по 2019 годы по сравнению с показателями за 2010-2014-й, по данным экспертов института, международная торговля оружием выросла на 5%, а по сравнению с 2005-2009 годами - на 20%. Однако в разных частях мира этот рост оказался неравномерным.

Президент Трамп и руководство Саудовской Аравии

В ходе визита в Эр-Рияд президент США заявил о продаже саудовцам оружия на десятки миллиардов

В регион Ближнего Востока за последние пять лет было продано оружия на 61% больше, чем за предыдущее пятилетие. Эксперт SIPRI Питер Веземан в разговоре с DW назвал это обстоятельство "тревожным, учитывая многочисленные конфликты на Ближнем Востоке, а также опасность дальнейшей эскалации, например, между Ираном и Саудовской Аравией".

США продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия. На их долю приходится свыше трети общемирового объема. При этом Вашингтон увеличил экспорт за указанный срок на 23%. Основным покупателем американских вооружений является Саудовская Аравия, третье место занимают Объединенные Арабские Эмираты.

Питер Веземан

Питер Веземан

По словам Веземана, Соединенные Штаты имеют крупную и развитую военную промышленность и хотели бы использовать ее на полную мощность. Кроме того, продажа оружия является важной частью внешней политики и политики безопасности Вашингтона. "Они экспортируют оружие, чтобы завести друзей, найти союзников и гарантировать, что смогут работать с другими странами в ходе военных операций", - поясняет сотрудник SIPRI.

Немецкая "ограничительная" политика при продаже оружия

Вторым в мире продавцом оружия по-прежнему остается Россия. Однако ее отставание от американцев увеличилось: в последние пять лет экспорт вооружений и военной техники из РФ упал на 18%. На третьем месте находится Франция, нарастившая за указанный срок объем экспортных продаж на 72%. Макс Мучлер (Max Mutschler), политолог из Боннского международного центра конверсии (BICC), объясняет достижение французов, среди прочего, успешными продажами истребителя Rafal. Париж заключил крупные сделки по его поставкам Египту, Катару и Индии: "Когда такие очень сложные, ультрасовременные системы вооружений - самолеты, а также военные корабли - проданы, итоговые цифры экспорта резко увеличиваются".

Индиец фотографирует французский истребитель Rafal, поставленный Индии

Французский Rafal для индийских ВВС

Германия, как и пять лет назад, осталась на четвертом месте среди крупнейших поставщиков оружия в мире, войдя в пятерку стран, на долю которых приходится свыше трех четвертей мировой торговли военной техникой. Правительство ФРГ, тем не менее, охотно любит говорить о проведении им "ограничительной" политики при продаже оружия.

Несмотря на это, в период с 2015 по 2019 годы Берлин увеличил экспорт вооружений на 17%. С осени 2018 года крупнейшим клиентом для немецких военных заводов является Саудовская Аравия. После убийства в консульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги Германия остановила поставки оружия Эр-Рияду.

Бронемашина Boxer производства немецкого концерна Rheinmetall

Бронемашина Boxer производства немецкого концерна Rheinmetall

Макс Мутчлер из BICC, помимо простого роста немецкого экспорта вооружений, обращает внимание еще на одно обстоятельство - Германия продает значительное количество оружия государствам, не входящим в НАТО, так называемым третьим странам. "Например, согласно докладу SIPRI, среди покупателей немецких вооружений на третьем месте находится Алжир", - указывает Мучлер. И объясняет, что Катар и Египет также недавно стали важными клиентами для немецких производителей оружия.

"До 2019 года доля третьих стран всегда превышала 50% в последние годы. Среди них и проблемные государства с точки зрения прав человека и военных конфликтов в соседних странах, таких как Йемен", - отмечает Мучлер. Поэтому, по его мнению, называть немецкую политику в сфере продажи оружия "ограничительной", означает выражаться слишком эвфемистично.

Годовой объем мировой торговли оружием составляет 80-100 млрд долларов

В последнем отчете федерального правительства об экспорте оружия, обнародованном в ноябре 2019 года, подтверждается, что, например, в первой половине того года власти ФРГ дали разрешение на поставки Египту оружия - включая ракеты, детали для ракет и системы наведения - на сумму более 800 млн евро. Кроме того, была одобрена продажа РЛС Объединенным Арабским Эмиратам. При этом и Египет, и ОАЭ в течение многих лет активно участвовали в кровавой войне в Йемене.

Здание концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе

Rheinmetall занимает 22-е место в мире по объемам производства военной техники

Армин Паппергер (Armin Papperger), глава крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall, в начале марта выразил удовлетворение "суперциклом" в оборонной промышленности и объявил о резком росте прибыли. Паппергер, как сообщили СМИ, говорил, что сегодня особенное время для поставок оружия, боеприпасов или транспортных средств.

В концерне Rheinmetall, занимающем 22-е место в мире по объемам производства военной техники, рады тому, что многие страны считают необходимым наверстать упущенное в своих военных закупках и располагают большими бюджетами для этих целей. И речь идет не только о странах-членах НАТО, многие из которых работают над поставленной Североатлантическим альянсом целью - увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

Между тем исследователи из SIPRI в своих ежегодных докладах изучают долгосрочные международные тренды, анализируя происходящее не на основе финансовой стоимости сделок. Поэтому в докладах института речь идет о долях рынка и изменениях, выраженных в процентах. Абсолютные цифры - в евро или долларах - по экспорту оружия в докладе отсутствуют. При этом эксперт SIPRI Веземан оценивает годовой объем мировой торговли оружием в сумму от 80 до 100 млрд долларов. Что составляет менее процента всей мировой торговли. Поэтому аргумент о том, что торговля оружием важна для мировой экономики, вызывает у Веземана скепсис.

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    Автор: Михаил Бушуев


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