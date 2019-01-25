 Доклад: В мире выросло число жертв антисемитских атак | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2019

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Мир

Доклад: В мире выросло число жертв антисемитских атак

В 2018 году жертвами антисемитских нападений в мире стали 13 человек. Это наивысший показатель с 1994 года, когда в результате теракта в еврейском культурном центре в Аргентине погибли 85 человек.

Поминальные свечи по жертвам нападения на синагогу в Питтсбурге

Поминальные свечи по жертвам нападения на синагогу в Питтсбурге

За прошедший год число евреев, убитых при нападениях в различных странах мира достигла максимума за последние 25 лет. Согласно докладу, представленному в воскресенье, 27 января, министром образования и по делам диаспоры Израиля Нафтали Беннетом, всего в 2018 году в Европе и США жертвами антисемитских нападений стали 13 человек. Это наивысший показатель с 1994 года, когда в результате теракта в еврейском культурном центре в Аргентине погибли 85 человек.

Контекст

В Иерусалиме в возрасте 79 лет скончался известный израильский прозаик и публицист Амос Оз. Совсем недавно он рассказал в интервью DW о своем детстве, о настоящем и будущем Израиля. (28.12.2018)

Минюст США выдвинет против стрелка из Питтсбурга обвинения, предусматривающие наказание вплоть до смертной казни. По данным ФБР, он действовал в одиночку. Дональд Трамп пообещал посетить Питтсбург. (28.10.2018)

11 евреев были убиты в октябре 2018 года во время нападения на синагогу в американском Питтсбурге. В январе 2018 года в Калифорнии был убит неонацистом американский студент, этнический еврей. А в Париже в марте 2018 года жертвой исламиста стала 85-летняя женщина, пережившая Холокост.

По словам Беннета, в Европе наблюдается всплеск антисемитизма. Значительный рост нападений зафиксирован в Германии в первой половине 2018 года. Во Франции их число и вовсе возросло на 69 процентов. Кульминационным для преступлений антисемитской направленности стал май 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Всего же, по оценкам министра по делам диаспоры, около 70 процентов преступлений против евреев связаны с антиизраильской позицией нападавших. 

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  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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