 Докладчики ПАСЕ: Отношение к геям в Чечне - варварское беззаконие | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2019

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Европа

Докладчики ПАСЕ: Отношение к геям в Чечне - варварское беззаконие

Преследование гомосексуалов в Чечне демонстрирует презрение местных властей к основным правам человека. Москва должна немедленно вмешаться и положить конец "безнаказанности кадыровского режима" - докладчики ПАСЕ.

Сторонник ЛГБТ-сообщества

Парламентская ассамблея Совета Европы резко осудила новые нападения на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В ПАСЕ напомнили российским федеральным властям об их международных обязательствах гарантировать право на жизнь, свободу и безопасность каждому гражданину РФ. Об этом говорится в общем заявлении, докладчиков ПАСЕ по вопросу восстановления прав человека на Северном Кавказе Франка Швабе (Frank Schwabe)  и по правам ЛГБТ Пита де Брюна, которое они сделали во вторник, 15 января.

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В 2017 году ПАСЕ уже призывала российские власти расследовать факты преследований представителей ЛГБТ в Чечне, справедливо наказать ответственных за эти преступления и гарантировать безопасность их жертв, напомнил де Брюн. "Но эти последние проявления насилия лишь подчеркивают презрение чеченской власти к основополагающим правам человека и иллюстрируют варварское беззаконие ее правления", - заявил Швабе. Он также подчеркнул, что федеральные власти РФ должны принять "незамедлительные, эффективные меры", чтобы "положить конец безнаказанности кадыровского режима".

В понедельник, 14 января, правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила, что с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек - как мужчин, так и женщин, - заподозренных в гомосексуальности. По меньшей мере двое задержанных, говорится в заявлении организации, "скончались в результате пыток". Власти Чечни все обвинения правозащитников отрицают.

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    Автор: Виктор Вайц


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