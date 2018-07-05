 ″Дождь″ узнал о новой российской ЧВК в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2018

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Россия

"Дождь" узнал о новой российской ЧВК в Сирии

Частная военная компания "Патриот" комплектуется главным образом из числа кадровых российских военных. По сравнению с ЧВК Вагнера в ней платят больше и предлагают в основном краткосрочные контракты.

Российские военнослужащие в Дейр-эз-Зор

Российские военнослужащие в Дейр-эз-Зор

Новая частная военная компания (ЧВК) "Патриот", предположительно связанная с министерством обороны России, минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на главу международной общественной организации "Честь и Родина" Владимира Петрова и председателя комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгения Шабаева.

По словам последнего, "Патриот" комплектуется главным образом из числа кадровых российских военных. По сравнению с ЧВК Вагнера в "Патриоте" платят больше и предлагают в основном краткосрочные контракты на один-два месяца. В зависимости от специализации зарплаты могут достигать 400 тысяч - 1 млн рублей, пояснил Шабаев.

Официального комментария на этот счет из Минобороны РФ не поступало.

Задачи - охрана частных лиц

Контекст

Британский эксперт по России Марк Галеотти рассказал в интервью DW, как Москва может ответить на ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии. (14.04.2018)

Частная военная компания Вагнера в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы, судя по всему, гибли в Донбассе и теперь в Сирии. DW собрала сведения об этой ЧВК. (15.02.2018)

Кроме того, если ЧВК Вагнера в Сирии чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц государства, пояснил собеседник "Дождя" в ветеранских структурах.

При этом источники телеканала отметили, что есть и другие подобные компании, которые действуют в других странах - Ливии, Йемене, Судане, Брунее.

В то же время ЧВК официально по закону в России нет, оформляются они как частные охранные организации, занимающиеся военным консалтингом.

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