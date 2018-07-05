"Дождь" узнал о новой российской ЧВК в Сирии

Новая частная военная компания (ЧВК) "Патриот", предположительно связанная с министерством обороны России, минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на главу международной общественной организации "Честь и Родина" Владимира Петрова и председателя комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгения Шабаева.

По словам последнего, "Патриот" комплектуется главным образом из числа кадровых российских военных. По сравнению с ЧВК Вагнера в "Патриоте" платят больше и предлагают в основном краткосрочные контракты на один-два месяца. В зависимости от специализации зарплаты могут достигать 400 тысяч - 1 млн рублей, пояснил Шабаев.

Официального комментария на этот счет из Минобороны РФ не поступало.

Задачи - охрана частных лиц

Кроме того, если ЧВК Вагнера в Сирии чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц государства, пояснил собеседник "Дождя" в ветеранских структурах.

При этом источники телеканала отметили, что есть и другие подобные компании, которые действуют в других странах - Ливии, Йемене, Судане, Брунее.

В то же время ЧВК официально по закону в России нет, оформляются они как частные охранные организации, занимающиеся военным консалтингом.

Смотритетакже:

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Обращение Трампа к нации Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Три объекта атак Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Более жесткий удар Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Несколько пострадавших Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии В соответствии с национальными интересами Великобритании Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Российские объекты не пострадали Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии "Дамаск пересек "красную черту" "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Кто и как наносил удары США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Результаты налетов пока не известны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Канцлер Германии одобрила атаку Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Протесты в Дамаске В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии. Автор: Ольга Мищенко

