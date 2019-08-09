Дождь и спойлеры: как прошли одиночные пикеты в Москве

Две акции за честные выборы в Мосгордуму прошли в субботу, 17 августа, в Москве. О первой - митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова - было известно за неделю. О второй - серии одиночных пикетов на Бульварном кольце - буквально накануне сообщил мундепутат Илья Азар. Но обе они даже близко не смогли превзойти по численности согласованную акцию "Допускай - Отпускай" на Сахарова 10 августа. Тогда на улицу вышло 60 тысяч человек. Корреспондент DW поговорила с участниками протестов об их дальнейших планах перед выборами 8 сентября.

До выборов в Мосгордуму остается меньше месяца. К этому времени Мосгоризбирком успел снять почти всех независимых кандидатов в депутаты, силовики - задержать и в некоторых случаях - покалечить более двух тысяч участников протестов, а Следственный комитет - возбудить уголовные дела против участников так называемого "московского дела". У протеста появились свои узнаваемые герои - от юриста ФБК Любови Соболь и студента Егора Жукова до рэперов Face и Oxxxymiron.

Такой же негласной традицией стало выходить на "прогулки" по городу каждую субботу, вплоть до дня голосования 8 сентября. В этом контексте суббота, 17 августа, стала самой неорганизованной из всех за нынешнее лето. После крупнейшего за последние годы митинга на Сахарова 10 августа, на который пришло 60 тысяч человек, лидеры протеста - как правило, инициативы об акциях исходили от Фонда борьбы с коррупцией или Либертарианской партии - взяли тайм-аут. Предложение выйти на улицу с одиночными пикетами появилось в пятницу вечером от муниципального депутата Ильи Азара. "Выступим по олдскулу", - написал он у себя в Facebook, пригласив сторонников на одиночные пикеты на Страстной и Сретенский бульвары к памятникам Высоцкому, Шухову и Крупской.

Митинг коммунистов и Киркоров на концерте-спойлере

В эту же субботу, несколькими часами раньше, в Москве прошли еще два массовых мероприятия. Первое - митинг партии КПРФ, которая требовала честных выборов. На проспекте Академика Сахарова собралось, по данным "Белого счетчика", чуть более четырех тысяч участников, перед которыми выступил лидер партии Геннадий Зюганов (из его выступления больше всего запомнилась красная куртка "Найк") и зачем-то протоирей Всеволод Чаплин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на митинге на проспекте Сахарова

Второе - концерт в честь 91-летия Парка Горького. Внешне он никак не связан с протестными акциями, если не знать, что уже третью субботу подряд московская мэрия организовывает так называемые концерты-спойлеры. На них в спешке и почти без предварительного анонсирования приглашают известных исполнителей, таких как Егор Крид или, как в эту субботу, певицу Лолиту и Филиппа Киркорова. По подсчетам DW, в первый час на концерте было около 300 - 500 человек. Певица Елка, выступавшая первой, со сцены просила зрителей "не зевать и улыбаться".

Пикеты на бульварах: без задержаний и планов на будущее

Одиночные пикеты оппозиции начались в 14:00. К этому времени вдоль бульваров уже расставили машины коммунальных служб, автозаки и городские автобусы, на которых привезли росгвардейцев. Входы и выходы патрулировали отряды полиции. Первой с плакатом у памятника Владимиру Высоцкому была женщина в инвалидной коляске. Она требовала допустить независимых кандидатов на выборы. После вышла незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова. Она же контролировала, чтобы пикетирующие соблюдали дистанцию в 50 метров. Полиция периодически подходила к памятнику, но никого не задерживала.

Сергея Митрохина допустили к участию в выборах

Через час к памятнику приехал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Сергей Митрохин. Они одолжили плакаты у Русаковой, попозировали перед журналистами - их было в разы больше протестующих - и уехали.

Рядом за пикетами наблюдали студенты, активные участники предыдущих митингов. Они не принесли плакаты, потому что считают "пикеты на камеры" уже несовременными. "Мне хотелось быть здесь, но при этом не сильно отсвечивать. У меня уже есть "повторка", - объясняет 21 летний студент философского факультета МГУ Илья Львов. Его задерживали на митинг 12 июня в прошлом году, а после оштрафовали на 200 тысяч рублей за акцию в поддержку Ивана Голунова. По его словам, оппозиция тактически проиграла, когда после прогулок на Китай-городе не предложила никакой конкретной программы. На вопрос DW, от кого из оппозиционеров он хотел бы это услышать, называет Илью Азара. Сам Азар в это время сидел возле памятника Надежде Крупской с плакатом об освобождении всех арестованных по московскому делу. "Он человек странный, для политика - слишком смурной и прямолинейный. Но если что-то обещает, делает", - рассуждает студент и приводит в пример проект "Подельник" для сбора средств задержанным на акции в поддержку Голунова. С его помощью студент надеется оплатить свой штраф.

"Навальному может грозить реальный срок"

Как будут развиваться протесты дальше, Илья не знает. Известный журналист и член Совета по правам человека Николай Сванидзе, который стоит от него в двух шагах, - тоже. Будущие акции оппозиции он описывает как прогноз погоды на следующий месяц. "Возможны разные варианты. Думаю, что после 8 сентября волна несколько спадет, но общий фон останется повышенным. Все, что происходит, я воспринимаю как градусник измерения атмосферы. Температура повышается несомненно и такой останется", - сказал он корреспонденту DW.

Сванидзе уверен, что власть не пойдет на компромисс и аресты будут более многочисленными, чем во время протестов на Болотной. Тот факт, что лидеров протеста арестовывают по административным делам, а против студентов возбуждают уголовные дела, он называет "случайностью". "Думаю, что и Навальному может грозить реальный срок. Просто сейчас есть еще такая неопределенность, кому что давать", - уверен журналист.

Единственный, кого задержали в эту субботу, был Дмитрий Батуро из "Бессрочного протеста". Его увели в автозак во время недолгого спонтанного шествия на Старом Арбате, где активисты скандировали "Стыдно стоять в стороне" и спели гимн России.

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