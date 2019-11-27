 Доверие к евро достигло исторического рекорда | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2019

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Европа

Доверие к евро достигло исторического рекорда

По данным нового председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около 76 процентов европейцев сегодня поддерживают идею единой валюты евро.

Логотип Европейского центробанка

Большинство европейцев поддерживают идею евро как единой валюты

Доверие к евро  сегодня сильнее, чем за всю историю его существования, заявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард, в среду, 27 ноября, во Франкфурте-на-Майне. 76 процентов европейцев поддерживают идею единой валюты, подчеркнула Лагард, назвав это "историческим максимумом".

Контекст

Европейский валютный союз решил дать бой спекулянтам и выкатил самую тяжелую артиллерию. В краткосрочном плане это, скорее всего, стабилизирует рынок, однако новая роль ЕЦБ в перспективе может вызвать рост инфляции. (10.05.2010)

Слухи о преждевременной кончине европейской валюты оказались сильно преувеличенными. Взлет ее курса показывает, что инвесторов больше беспокоит спад в США и инфляция в долларовом пространстве, подчеркивает Андрей Гурков. (22.09.2010)

63-летняя Кристин Лагард, сменившая в начале ноября Марио Драги на посту главы ЕЦБ, 27 ноября во во Франкфурте-на-Майне в торжественной обстановке поставила свою подпись на огромном изображении банкноты достоинством в 20 евро. Первые купюры с такой подписью должны появиться в обороте во второй половине 2020 года. Банкноты с подписями Марио Драги и предыдущих председателей ЕЦБ при этом также останутся в употреблении.

На сегодняшний день евро является официальной валютой 19 европейских государств. "Это цемент, который скрепляет наше экономическое пространство", - отметила Лагард.

26 ноября Европейский центробанк выпустил обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Их цвет (зеленый и желтый) насыщеннее, чем у более старых купюр. Если посмотреть на них против света, можно увидеть портрет Европы - дочери  финикийского царя Агенора и героини древнегреческих мифов. Евробанкноты нового образца оснащены дополнительными элементами защиты, еще более усложняющими их подделку. 

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    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

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    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет.  

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