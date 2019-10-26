 Добровольцы в Донбассе вывезли оружие после разговора с Зеленским | Новости из Германии об Украине | DW | 27.10.2019

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Украина

Добровольцы в Донбассе вывезли оружие после разговора с Зеленским

В Золотом-4 и Катериновке Луганской области сейчас находятся только добровольцы без оружия, заявил замглавы Нацполиции Украины. Туда направлена Нацгвардия.

Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Нацгвардии

Владимир Зеленский (фото из архива)

Бойцы добровольческого батальона в селе Золотое Луганской области Украины вывезли оттуда свое легальное оружие. Об этом заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил в воскресенье, 27 октября. Это произошло после встречи добровольцев с президентом страны Владимиром Зеленским и беседы с полицией, добавил Троян. Сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне Операции объединенных сил (ООС) - в частности, в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка - находится лишь группа добровольцев без оружия, подчеркнул он.

В этих населенных пунктах работают патрули Национальной полиции. Кроме того, руководство ООС распорядилось направить туда Нацгвардию для обеспечения общественного порядка. "Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заявил Троян.

Владимир Зеленский 26 октября прибыл в Золотое и поговорил с местными жителями и военными с целью "узнать настроения по вопросу разведения войск". В этом селе с 7 октября пробуксовывает процесс отведения сил от линии разграничения. На одной из встреч украинский президент вступил в словесную перепалку с бойцом добровольческого батальона касательно возможного общения с участниками протестных акций "Нет капитуляции!". Активисты выступают против урегулирования по так называемой "формуле Штайнмайера" и отвода украинских войск.

"Формула Штайнмайера" и особый статус для Донбасса

Представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и самопровозглашенных "республик" Донбасса подписали этот документ на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября. Однако в этот день населенные пункты подверглись обстрелам.

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В Германии только что вышел роман Андрея Куркова "Серые пчелы". Он рассказывает о тех, кто живет на войне в Восточной Украине, хотя в ней не участвует. Андрей Курков - в интервью DW. (26.08.2019)

Согласно "формуле Штайнмайера", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

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    Дорога на "ту сторону"

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    Автор: Николай Бердник


Смотреть видео 03:18

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Ссылки в интернете

Сообщение замглавы Нацполиции Украины

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