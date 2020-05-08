Дневник будущего: "Черное зеркало" в 2025-м не такое уж черное

В мае 2025 года по всему миру широко отмечается пятилетие постепенного начала отмены ограничений, связанных с первой волной пандемии коронавируса. Немало их критиков указывают на то, что главный итог этого юбилея - постепенно реализующиеся сценарии, описанные в телесериале "Черное зеркало". В свою очередь, сторонники ограничительных мер обращают внимание на то, что прогрессивные технологии, развитие которых сдерживалось законодательными и морально-этическими рамками, получили гигантский импульс.

Дорогой личный транспорт

Путешествия между странами, особенно авиаперелеты, в 2025-м остаются уделом богатых, а главное - располагающих достаточным запасом времени людей. Однако и перемещения внутри больших городов преобразились до неузнаваемости. Интересно, как быстро из лексикона во многих странах исчезло словосочетание "увлекательная поездка". И это связано не только с изменениями при авиапутешествияях, но и буквально революцией в пользовании наземным транспортом.

Александр Плющев

Личный автотранспорт теперь тоже доступен - да и то не во всех странах - лишь наиболее состоятельным людям, которым по карману громадные налоги на него. Эти средства, как правило, идут на оплату компенсаций жертвам и пострадавшим в результате инцидентов с беспилотными автомобилями. Такое решение позволило парламентам ряда государств быстро узаконить использование машин-беспилотников.

Впрочем, благодаря постоянно совершенствующимся алгоритмам, аварий с их участием становится все меньше. На беспилотном авто с ветерком не прокатишься, они строго и с запасом соблюдают все правила дорожного движения, включая скоростной режим. Так что, какие уж тут увлекательные поездки.

Революция беспилотного автотранспорта

Допуск автономных машин на дороги всеобщего пользования ускорился из-за повышенного спроса на доставку и перемещение грузов в условиях повторяющихся волн эпидемий. Страны, вводя все более жесткие локдауны, не могут себе позволить остаться без продуктов питания и товаров широкого пользования, Поэтому законодательные препоны, стоявшие на пути беспилотников и казавшиеся непреодолимыми, во многих государствах были ликвидированы практически в одночасье.

Беспилотники, появившись на обычных автотрассах и улицах в конце 2020 года, довольно быстро вытеснили транспорт с водителями: сначала в историю ушли фуры с дальнобойщиками, затем небольшие грузовики, такси и каршеринг и, наконец, общественный транспорт. И этот процесс развивался бы еще быстрее, если бы не разница в темпах развертывания сетей 5G и группировок спутников связи.

Платный офлайн

Если бы среднестатистическому жителю индустриально развитой страны в 2020 году сказали, что поход в театр, кино, на концерт, в зоопарк или на стадион станет чуть ли не привилегией миллионеров, то он бы только рассмеялся в ответ. Однако это уже не первый год выглядит именно так: образование, досуг и потребление практически полностью переместились в Сеть.

Более того, людям фактически приходится платить за поездку в гипермаркет или торговый центр или просто поход в ближайший к дому магазин, которых, к слову, стало существенно меньше - их место заняли склады и автоматизированные пункты выдачи заказов. Развитие беспилотных технологий, включая различные дроны, которые теперь доставляют вещи и еду прямо к двери дома или просто залетают с заказом в открытое окно, в разы удешевило доставку и сделало нерентабельной практически всю розничную торговлю.

Хитрым маркетологам пока удается в буквальном смысле слова продавать возможность посмотреть и пощупать продукты перед покупкой и примерить вещи по старинке в кабинке, из-за чего они обходятся несколько дороже, чем при заказе с доставкой. Но потребителей такой услуги - обеспеченных людей старшего возраста - со временем, очевидно, будет становиться все меньше.

Безопасность побеждает приватность

Парадоксальным образом беспилотный автотранспорт снял популярные в прошлом споры о видеонаблюдении и распознавании лиц. Необходимость установки камер для противостояния вандализму, а также для связи с пассажирами на случай экстренных ситуаций - от аварий до банального заклинивания дверей - не стали оспаривать даже самые отчаянные сторонники приватности. И это стало началом конца организованной борьбы против массового видеонаблюдения.

Впрочем, позиции его противников были ослаблены еще одним обстоятельством: в странах с самыми разными видами госуправления наблюдение властей за гражданами ведется главным образом с помощью персональных мобильных устройств связи, которые используют люди. Начиналось все как отслеживание контактов с лицами, заболевшими COVID-19, но теперь следить за всеми продолжают уже с самыми разными целями: от организации движения до обеспечения безопасности на улицах.

Здоровье - дело государственное

Безопасность - ключевое слово истекших пяти лет. Решимость государств идти на самые жесткие меры ради спасения людей резко увеличило ценность и, соответственно, цену их жизни и здоровья. Власти в обмен на гарантии оказания медицинской и материальной помощи во время пандемий требуют, чтобы граждане отказались от права самостоятельно распоряжаться своим здоровьем.

Чем больше датчиков следят и ежесекундно докладывают врачам о медицинских показателях организма человека, тем больше у него прав на помощь и поддержку со стороны государства. Не говоря уж об обязательной вакцинации с указанием всех сделанных прививок в электронных документах - других уже пару лет как в большинстве стран просто нет. Хотя на поголовное чипирование населения, чем одно время любили пугать конспирологи, не решились даже самые авторитарные режимы.

Технические сбои и национальные особенности

Безусловно, технологическое развитие в 2020-2025 годы не проходило гладко, особенно в странах с высоким уровнем коррупции. Стало общим местом говорить о доступности практически любых баз данных на черном рынке, но есть и особенности, характерные только для отдельных государств. Так, в России в начале 2025 года произошел очередной масштабный сбой в системе пропусков для передвижения внутри городов и по стране, которые так и не были отменены после прекращения первой волны пандемии.

Впрочем, в РФ проблема передвижения при любых ограничениях всегда решалась с помощью денег. Этот инструмент работает и поныне, помогая населению не обращать внимания на подобные сбои и даже на сами пропуска и относиться к ним просто как к налогу на перемещение.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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