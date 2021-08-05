Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.
Россия ввела санкции против Украины. В черный список попали Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, старший сын президента Порошенко Алексей, а также еще более трехсот человек.