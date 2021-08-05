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Дмитрий Ярош

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21) 05.08.2021

Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.
Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, holds a sign as he stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Российский адвокат Пола Уилана заявил о переговорах по его обмену 16.02.2021

Спецслужбы РФ и США начали переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, это может занять два-три месяца.
14.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 14, 2020: Striking employees of Minsk Tractor Works head to the Belarusian Government House as Belarus' Prime Minister Roman Golovchenko has refused to meet them. Workers of Belarus' largest plants strike amid mass protests against the results of the 2020 Belarusian presidential election held in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Профсоюзный лидер: В Беларуси "осуществляется мирная революция" 14.08.2020

Глава ассоциации Белорусский конгресс демократических профсоюзов Александр Ярошук в интервью DW поделился мнением, почему работники десятков предприятий вышли на митинги и объявили забастовки.

FILE- In this Aug. 23, 2019, file photo, Paul Whelan, a former U.S. marine who was arrested for alleged spying in Moscow on Dec. 28, 2018, speaks while standing in a cage as he waits for a hearing in a court room in Moscow, Russia. On trial for espionage Paul Whelan, has undergone emergency surgery on Thursday, according to the U.S. Embassy and the Russian Foreign Ministry. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану 14.07.2020

"Все зависит" от переговоров об обмене заключенными между РФ и США, считает адвокат Пола Уилана. Американца приговорили в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.
Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Приговор американцу Полу Уилану вступил в силу 03.07.2020

Защита Пола Уилана решила не обжаловать приговор, чтобы не терять время. Она надеется на обмен Уилана.
22.01.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 22, 2019: US national Paul Whelan, 48, appears for a bail hearing at the Moscow City Court (Court of Moscow) following his arrest on charges of spying against Russia; Paul Whelan, a retired United States Army officer who also holds citizenships of Canada, the United Kingdom, and Ireland, was detained in Moscow on 28 December 2018, on suspicion of espionage; on 29 December 2018, Moscow's Lefortovo Court ruled that Whelan remain in custody till 28 February 2019; according to Whelan's relatives he arrived in Russia on invitation for a friend's wedding; the Moscow City Court has refused the application for bail. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Омбудсмен России подтвердила ведение с США переговоров об обмене заключенными 24.06.2020

Вашингтон и Москва ведут переговоры по возвращению осужденных в США Бута и Ярошенко, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова. Их могут обменять на обвиненного в шпионаже Пола Уилана.
Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Американца Пола Уилана могут обменять на россиян Бута и Ярошенко 17.06.2020

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что обмен Пола Уилана на Бута и Ярошенко "будет не первым и не последним шагом и завершится положительно".

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии (15.06.2020) 15.06.2020

Пола Уилана обвинили в шпионаже, но сам он свою вину отрицает. Защита предполагает, что американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко.
Karikatur - Wladimir Putin steht als kleiner Junge auf einem Hocker unter den Weihnachtsbaum und vor dem Weihnachtsmann mit einem Sack Von der CIA. Der Weihnachtsmann sagt: Wer sich gut benommen hat, erhält als Geschenk einen amerikanischen Spionen.

Комментарий: Пол Уилан, Путин и обмен с США 15.06.2020

История Пола Уилана, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, выглядит странной даже в России, где шпионско-диверсионные скандалы стали привычным делом, пишет Константин Эггерт.
MOSCOW REGION, RUSSIA. JULY 23, 2010. Cutting out the forest for the new road building. Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov

Greenpeace предупредил об угрозе масштабной незаконной вырубки лесов в России 24.11.2018

Незаконная вырубка угрожает 40 млн га лесов, что превышает площадь всей Германии, отметил глава лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко.

Чем сын Порошенко круче Коломойского, или Санкции Кремля против Украины - DW Новости (01.11.2018) 01.11.2018

Россия ввела санкции против Украины. В черный список попали Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, старший сын президента Порошенко Алексей, а также еще более трехсот человек.
New volunteers for the Ukrainian Interior Ministry's Azov battalion line up before they depart to the frontlines in eastern Ukraine, in central Kiev January 17, 2015. Fighting raged on Saturday at the main airport of Ukraine's city of Donetsk as separatists resumed attempts to break the tenuous grip of government forces on the complex and Kiev's military said three more Ukrainian soldiers had been killed. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

Невидимый легион: почему украинские добробаты в Донбассе не легализуются 01.11.2018

Несмотря на официальную демобилизацию, остатки проукраинских добровольческих подразделений в Донбассе, очевидно, неформально действуют и сейчас. Почему эти люди не спешат складывать оружие?
15.9.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2016: Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova gives a press briefing on Russia s foreign policy. Artyom Korotayev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS031307 Moscow Russia September 15 2016 Russian Foreign Ministry spokesperson Mary Zakharova Gives a Press Briefing ON Russia S Foreign Policy Artyom Korotayev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS031307

Комментарий: "Визитка Яроша" в Восточной Гуте 20.04.2018

Теории заговора Кремля о химатаке в Сирии и отравлении Скрипалей могут не только убедить аудиторию российского ТВ, но и уничтожить остатки международной репутации РФ, считает Константин Эггерт.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Firma Nord Stream überprüft am 06.10.2010 auf der Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline in Lubmin die neuen Absperrventile für die Anlandestation. Am Mittwoch (14.03.2012) verhandelt das Oberverwaltungsgericht Greifswald über eine Klage des Bundesverteidigungsministeriums gegen das Bergamt Stralsund, das den Verlauf der Trasse in den küstennahen Gebieten und damit auch in einem Artillerieschieß- und Luftwarngebiet der Bundeswehr genehmigt hatte. Foto: Stefan Sauer dpa/lmv (zu lmv vom 14.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Северный поток-2" в Кургальском заказнике: тревоги и заверения 29.03.2018

Nord Stream 2 возражает организации "Гринпис России": географ Григорий Вильчек отвечает на опубликованное на сайте DW интервью эколога Алексея Ярошенко.

1256191 Russia. 10/08/2012 A worker at the Portovaya booster station, where the second section of the Nord Stream gas pipeline was launched. Alexey Kudenko/RIA Novosti |

"Гринпис России": Маршрут "Северного потока-2" еще не поздно изменить 13.03.2018

Вскоре будет окончательно утвержден маршрут "Северного потока-2" по Кургальскому заказнику. Почему его нужно изменить, DW объяснил представитель "Гринпис России" Алексей Ярошенко.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

Кто из известных украинцев останется "В контакте"? 19.05.2017

На Украине бурно обсуждают санкции против российских интернет-ресурсов. DW выяснила, кто из известных украинцев намерен и далее пользоваться запрещенной соцсетью "В контакте".
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