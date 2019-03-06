Для чего в Латвии три страны НАТО создают военную штаб-квартиру

Реагируя на аннексию Россией Крыма и конфликт в Донбассе, НАТО реформирует структуру своих органов военного управления так, чтоб она соответствовала актуальным вызовам. Для усиления своего восточного фланга альянс уже разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе.

Тем не менее эти страны, судя по всему, не чувствуют себя в безопасности и прилагают усилия для дальнейшего укрепления своей обороны. В частности, в пятницу, 8 марта, около поселка Адажи под Ригой будет открыта штаб-квартира многонационального подразделения север (Headquarters Multinational Division North), сообщили DW в пресс-службе минобороны Латвии. Создают ее совместно Дания, Латвия и Эстония. В инициативе участвуют также Великобритания, Канада и Литва.

Пока вне структуры НАТО

Путаницу вызвали сообщения ряда СМИ о том, что в Адажи появится штаб-квартира НАТО. Однако в структуру альянса она пока не входит. Источник DW в НАТО поясняет: для того, чтоб какая-либо штаб-квартира стала частью структуры органов военного управления НАТО, решение должны принять все государства-члены альянса на уровне министров.

Учения НАТО в Латвии, ноябрь 2016 года

Пока же такого решения нет, хотя в документах НАТО штаб-квартира в Адажи упоминается. Речь идет о декларации брюссельского саммита альянса от 2018 года. В ней главы государств и правительств поприветствовали предложение Дании, Эстонии и Латвии "усилить командование и управление в Балтийском регионе путем создания штаб-квартиры многонационального подразделения, которая бы дополнила (существующие структуры. - Ред.)".

Ближайшая возможность рассмотреть внесение штаб-квартиры в Адажи в структуру НАТО представится на заседании министров обороны стран-членов альянса, которое пройдет в июне. Если на нем будет принято положительное решение, то штаб-квартира сможет получать финансирование из бюджета НАТО. Кроме того, силы НАТО смогут использовать ее для проведения своих операций.

Чем будет заниматься штаб-квартира

Командование силами НАТО в Польше, Словакии, Венгрии и трех странах Балтии осуществляет штаб-квартира многонационального корпуса в Щецине. Ей подчинена еще одна штаб-квартира на территории Польши - многонационального подразделения "Северо-Восток" в Эльблонге. Она, в частности, координирует подготовку четырех батальонов НАТО, размещенных на ротационной основе на восточном фланге альянса. Если министры обороны решат включить штаб-квартиру в Адажи в структуру НАТО, то она будет подчиняться командованию в Щецине и будет выполнять роль, аналогичную штаб-квартире в Эльблонге, но на территории стран Балтии.

Согласно замыслу Дании, Латвии и Эстонии, штаб-квартира будет отвечать за оборонное планирование НАТО в Балтийском регионе, а также за планирование и проведение там учений, заявили в Минобороны в Риге. А также добавили, что штаб-квартира будет осуществлять совместное командование батальонами НАТО, размещенными в странах Балтии на ротационной основе, а также другими подразделениями альянса на их территории.

Рига для штаб-квартиры предоставляет инфраструктуру военной базы Адажи, а также часть персонала. При этом в пресс-службе Минобороны пока не смогли назвать численность персонала. Для сравнения, в штаб-квартире в Щецине персонал составляет 445 человек. Поскольку штаб в Адажи будет уровнем ниже, то сотрудников там, очевидно, будет меньше. В штаб-квартире в Эльблонге (по уровню такой же, как и в Адажи) корреспонденту DW сообщили, что там работают 280 человек.

"Ключевой" элемент усиления обороны

Эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши назвал в комментарии DW такие региональные штаб-квартиры "ключевым" элементом новой структуры военного управления НАТО. По его словам, они позволяют лучше собирать разведывательную информацию и владеть обстановкой в регионе.

"Кроме того, одна из их важнейших задач - интегрировать подкрепления, которые альянсу может потребоваться быстро перебрасывать в Восточную Европу для усиления батальонов, размещенных в Польше и странах Балтии, а также интегрировать национальные силы с многонациональными подразделениями НАТО", - отмечает Ши, занимавший ранее пост заместителя помощника генсека альянса. И подытоживает, что новая штаб-квартира может стать "большим шагом" в усилении коллективной обороны НАТО и возможности сдерживания в Балтийском регионе.

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