Для Донбасса разработают новый механизм прекращения огня

Договоренность о пошаговом прекращении огня на востоке Украины достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Уже 10 июня в станице Луганской должен начаться "режим тишины".
Представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в составе Украины, России и ОБСЕ договорились разработать механизм пошагового прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кучма по итогам встречи представителей группы в Минске в среду, 5 июня.
По словам Кучмы, рабочая группа по вопросам безопасности должна разработать новый механизм прекращения огня до 19 июня. "До 19 числа должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - сказал он. Украинский представитель подчеркнул, что важно закрепить недопустимость ответного огня, а также обстрелов гражданских объектов, таких как школы и детские сады.
"Есть понимание сторон, что это новое соглашение о прекращении огня должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия", - указал он.
Режим тишины в Луганской
Леонид Кучма сообщил, что уже с 10 июня стороны договорились объявить режим тишины в станице Луганской. В течение семи ближайших дней на этом участке планируется произвести разведение противоборствующих сил.
Слова Кучмы подтвердила полпред самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в ТКГ Наталья Никонорова. "Согласно договоренности, 9 июня стороны должны направить соответствующее уведомление СММ ОБСЕ о том, что 10 июня они готовы отвести свои силы и средства на участке № 1", - сказала она. Со своей стороны представитель России Борис Грызлов отметил, что в районе Луганской специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не фиксирует обстрелов с 28 мая.
С начала вооруженного конфликта на востоке Украины между украинскими силовиками и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, было заключено уже более 25 перемирий, однако ни одно из них так и не было выполнено в полной мере.
Разблокирование отдельных районов Донбасса
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на следующем заседании Трехсторонняя контактная группа обсудит возможность снятия экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Предложение о снятии блокады было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал он, отметив, что снятие блокады стало бы "большим прорывом".
При этом Сайдик отметил, что введение Киевом блокады против сепаратистских регионов Донбасса весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".
По словам Леонида Кучмы, еще одной темой заседания ТКГ в Минске стало восстановление водоснабжения Донбасса. Уже на 6 июня в Киеве запланировано совещание по этому поводу с участием министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко. На заседании поднимался и вопрос о военнопленных, в том числе украинских моряков, находящихся под арестом в России после вооруженного инцидента в Керченском проливе.
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