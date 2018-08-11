Длительная засуха в Германии нанесла миллиардный ущерб сельскому хозяйству

Согласно первым оценкам региональных властей Германии, продолжающаяся многие недели засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на один миллиард евро. Поступившие из нескольких федеральных земель данные об убытках фермеров уже составляют в общей сложности 1,1 миллиарда евро, сообщает в субботу, 11 августа, агентство dpa.

В частности, по оценке министерства сельского хозяйства Шлезвига-Гольштейна, потери этой земли от засухи составили 422 миллиона евро. Власти Саксонии оценивают ущерб в 308 миллионов евро, Саксонии-Анхальт - в 237 миллионов, Гессена - в 150 миллионов.

Кризисная встреча

13 августа состоится новая кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвященная проблеме серьезных убытков фермеров в результате экстремально жаркого и засушливого лета. К этой встрече министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) попросила земельные власти оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам.

За предоставление первой помощи фермером ответственны земельные власти. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, которая ожидается в конце августа, заявила далее Клёкнер. В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.

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